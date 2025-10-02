वृषभ राशिफल 3 अक्टूबर: पैसों के मामले में आज सोच-समझकर फैसले लें, पढ़ें राशिफल

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 3 October 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ लव लाइफ: आज लव का मामला पॉजिटिव महसूस होगा। सिंगल लोगों को छोटे ग्रुप में शामिल होना चाहिए या किसी मिलनसार पड़ोसी से बात करनी चाहिए। आपकी मुस्कान रोमांस भरी बातचीत शुरू कर सकती है। अगर आपका कोई साथी है, तो बिना जल्दबाजी के साथ चाय पीने या सुनने जैसे शांत पल की योजना बनाएं। तीखे शब्दों से बचें। ईमानदारी और देखभाल को अपना मार्गदर्शक बनाएं। फीलिंग्स आपके कनेक्शन को मजबूत करेगी।

करियर राशिफल: काम के लिए निरंतर ध्यान की आवश्यकता होती है। अपने डेस्क को ऑर्गनाइज करें और तीन जरूरी टास्क की लिस्ट बनाएं। पहला काम शुरू करें और आगे बढ़ने से पहले उसे अच्छी तरह से पूरा करें। एक शांत मुलाकात उपयोगी जानकारी दे सकती है। ध्यान से सुनें और नोट्स लिखें। अगर कोई सहकर्मी मदद की पेशकश करता है, तो स्वीकार करें। जल्दबाजी में वादे करने से बचें। छोटे-छोटे सोच-समझकर उठाए गए कदम आपके बॉस को आपकी स्किल्स व मेहनत दिखाते हैं। अपने दिमाग को आराम देने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। योजनाओं को शेयर करें।

फाइनेंशियल लाइफ: आर्थिक रूप से, आज सोच-समझकर चुनाव करने की जरूरत है। पहले छोटे बिल्स चुकाएं। बचत के लिए थोड़ा अलग रखें। ऐसे आकर्षक या रिस्क भरे ऑफर से बचें, जो जल्दी भुगतान की मांग करते हैं। खरीदारी से पहले कीमतों की तुलना करें। डिस्काउंट पर फोकस करें। अगर कोई कर्ज मांगता है, तो क्लियर रूप से बताएं कि आप क्या कर सकते हैं और बॉउन्ड्री बनाए रखें। छोटी-छोटी बचत करें। सोच-समझकर खर्च करने से आपकी भविष्य की योजनाएं आसान हो जाएंगी और चिंता कम होगी। आज परिवार के साथ पैसों के मामलों पर ईमानदारी से बात करें।

सेहत राशिफल: आज आपका शरीर देखभाल पसंद करता है। अपने जोड़ों को हेल्दी करने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग करें। थोड़ी सैर से शुरुआत करें। सब्जियों, साबुत अनाज और फलों वाला सादा भोजन करें। तले हुए भारी स्नैक्स से बचें। अपनी पानी की बोतल पास रखें। कामों के बीच थोड़ा आराम करें और पांच मिनट के लिए सांस लेने के व्यायाम करें। अगर तनाव बढ़ता है, तो किसी शांत दोस्त से बात करें या अपने आइडिया लिखें। अगर आप अनहेल्दी महसूस करते हैं, तो डॉक्टर की सलाह का पालन करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ