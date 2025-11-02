Hindustan Hindi News
वृषभ राशिफल 3 नवंबर: अचानक बड़ी खरीदारी से बचें, आज बात करते समय इस चीज का रखें खास ध्यान

वृषभ राशिफल 3 नवंबर: अचानक बड़ी खरीदारी से बचें, आज बात करते समय इस चीज का रखें खास ध्यान

संक्षेप: Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 3 November 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Sun, 2 Nov 2025 09:00 PM
Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 3 नवंबर 2025 : आपका स्वभाव घर और ऑफिस में कामों को पूरा करने और योजना बनाने में मदद करेगा। दोस्तों की सलाह से फैसले आसान हो जाते हैं। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने से बचें। सोच-समझकर उठाए गए कदम बेहतर परिणाम देते हैं। महत्वपूर्ण पलों के लिए एनर्जी बचाकर रखें और शाम तक छोटी-छोटी जीत का प्यार के साथ चुपचाप जश्न मनाएं।

वृषभ लव लाइफ: ध्यान और छोटे-छोटे हाव-भाव से स्नेह बढ़ता है। आज आप अपनी भावनाओं को शेयर करने और अपने साथी की जरूरतों को सुनने में अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो एक शांत बातचीत किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी रुचि जगा सकती है, जो ईमानदारी की कद्र करता है। विश्वास की परीक्षा लेने या तीखे शब्दों में बात करने से बचें। इसके बजाय समय और धैर्य दें। छोटे-छोटे कार्य दिलों को खुश कर देंगे।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी स्किल्स चमकती हैं। अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करने और अगले कदम क्लियर करने के लिए समय निकालें। किसी एक प्रोजेक्ट पर केंद्रित प्रयास से प्रगति और सहकर्मियों से तारीफ मिलती है। ध्यान भटकाने से बचें और बातचीत को विनम्र और सटीक रखें। अगर कोई डिसीजन सही नहीं लगता है, तो थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करें। अभी छोटी-छोटी योजनाएं बनाने से बाद में देरी नहीं होगी। मददगार प्रपोजल को स्वीकार करें और जरूरत पड़ने पर क्रेडिट बांटें। आपका ईमानदार दृष्टिकोण प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और विकास के धीमे लेकिन विश्वसनीय अवसर खोलेगा।

फाइनेंशियल लाइफ: धन को आप आसानी से मैनेज कर सकेंगे। अभी अचानक बड़ी खरीदारी करने से बचें। अपनी मंथली योजना की जांच करें और नियमित खर्चों में छोटी-छोटी सेविंग्स पर ध्यान दें। खर्चों पर सावधानीपूर्वक नजर रखने से भविष्य की जरूरतों के लिए थोड़ा पैसा अलग रखने में मदद मिलती है। अगर एक्स्ट्रा इंकम की तलाश में हैं, तो छोटे-मोटे फ्रीलांस काम या घर की अनुपयोगी वस्तुओं को बेचने जैसे सरल, ईमानदार विकल्पों पर विचार करें। किसी विश्वसनीय परिवार के सदस्य के साथ वित्तीय योजनाओं पर बात करें। धैर्यपूर्वक योजना बनाना और नियमित बचत आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करेगी और आने वाले समय में स्ट्रेस को कम करेगी।

सेहत राशिफल: शरीर और मन स्टेबल महसूस करेंगे। नियमित रूटीन बनाए रखें। सादा, संतुलित भोजन करें, पानी पिएं और देर रात भारी नाश्ता करने से बचें। तनाव बढ़ने पर धीमी सांस लेने का अभ्यास करें और प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कामों के बीच थोड़ी देर टहलें। काम करते समय अपने पोस्चर का ध्यान रखें और बार-बार स्ट्रेचिंग करें। आज रात पर्याप्त आराम करें और सोने से पहले देर रात तक स्क्रीन देखने से बचें। अभी छोटे, लगातार स्वास्थ्य संबंधी फैसले एनर्जी और मूड को बेहतर बनाएंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Shrishti Chaubey

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
