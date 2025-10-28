Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Horoscope Today Aaj ka Vrishabh Rashifal 29 October 2025 future predictions
वृषभ राशिफल 29 अक्टूबर: आज खर्चों का रखें खास ध्यान, दोपहर का वक्त इस काम के लिए अच्छा

वृषभ राशिफल 29 अक्टूबर: आज खर्चों का रखें खास ध्यान, दोपहर का वक्त इस काम के लिए अच्छा

संक्षेप: Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 29 October 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Tue, 28 Oct 2025 09:00 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 29 अक्टूबर 2025: आज अपनी लव लाइफ से अहंकार को दूर रखें। नए प्रोफेशनल रिस्क उठा सकते हैं। धन को समझदारी से मैनेज करें, क्योंकि समस्याएं आ सकती हैं। आज सेहत से जुड़ी समस्याएं भी आ सकती हैं।

वृषभ लव लाइफ: लव का मामला आज अधिक ध्यान देने की मांग करता है। आपको बातचीत में सावधानी बरतने की जरूरत है। अपने पार्टनर का मूड अच्छा रखना भी जरूरी है। जो लोग पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें क्रिएटिव और रोमांटिक होने में सावधानी बरतनी चाहिए। मैरिड महिलाओं के लिए दोपहर का समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवनसाथी के साथ बातचीत से संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऑफिस में रोमांस करना ठीक नहीं है। मैरिड पुरुष जातकों को इससे परेशानी हो सकती है। सिंगल पुरुष जातक भी सुबह में किसी खास व्यक्ति से मिलने की उम्मीद कर सकते हैं।

करियर राशिफल: कुछ एक्स्ट्रा कामों के कारण आपको अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ सकता है। आपके काम की परीक्षा होगी और इससे करियर में तरक्की भी हो सकती है। आपको नौकरी के सिलसिले में ट्रैवल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आईटी, हेल्थ केयर, विमान, बैंकिंग और एनीमेशन से जुड़े लोगों को परिणाम को लेकर सावधान रहना चाहिए। दोपहर का वक्त किसी नए आइडिया को शुरू करने के लिए अच्छा है। कुछ व्यापारियों को लाइसेंस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपको दिन खत्म होने से पहले उन्हें सुलझा लेना चाहिए।

ये भी पढ़ें:2026 से शुरू होगा इन राशियों का गोल्डन टाइम, राहु-केतु की चाल देगी लाभ
ये भी पढ़ें:बुध का गोचर शनि के नक्षत्र में, 20 नवंबर तक इन 3 राशियों को खूब होगा लाभ

फाइनेंशियल लाइफ: धन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको खर्चों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। आज निवेश कम करें। कुछ महिलाएं संपत्ति के मामलों में भी उलझ सकती हैं। आपको खर्चों में भी कटौती करनी चाहिए, खासकर उन लग्जरी की वस्तुओं की खरीद में, जो जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। दोपहर में दान-पुण्य करने के लिए समय अच्छा है, जबकि कुछ महिला जातक सोने में भी निवेश कर सकती हैं।

सेहत राशिफल: बुज़ुर्ग जातकों को अपने सेहत के प्रति सावधान रहना चाहिए। छाती से संबंधित मुश्किलें हो सकती हैं। महिलाओं को त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है। बच्चों को वायरल बुखार, गले में खराश और त्वचा संक्रमण हो सकता है। भारी सामान उठाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। आज आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, और महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी समस्याओं की भी शिकायत हो सकती है। जो लोग दोपहिया वाहन चलाते हैं, उन्हें शाम के समय सावधान रहना चाहिए।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 29 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने