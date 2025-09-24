वृषभ राशिफल 25 सितंबर: आज रिस्क भरे सौदे या शॉर्टकट लेने से बचें

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 25 September 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 25 सितंबर 2025: आज धैर्य रखने से फल मिलेंगे। छोटे-छोटे और लगातार कदम उठाएं। किसी भरोसेमंद बुज़ुर्ग या दोस्त से सलाह लें। घर के कामों को शांति से निपटाएं। जोखिम भरे खर्चों से बचें। मामूली बचत पर ध्यान दें। जरूरी काम पूरा करें। आराम करें। स्टेबल रहने के लिए शाम में नॉर्मल रूटीन अपनाएं।

वृषभ लव लाइफ: वृषभ, आज का दिन आपके रिश्तों में मददगार साबित होगा। छोटी-छोटी तारीफें बांटें। करीबियों के साथ समय बिताएं। पारिवारिक कार्यक्रम या छोटे-मोटे इवेंट रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी सांस्कृतिक या आध्यात्मिक समारोह में शामिल हों, आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो कनेक्शन को महत्व देता हो। छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें। जब राय अलग हो, तो धैर्य रखें और रोजमर्रा के कामों या छोटे-मोटे कामों में मदद करें। लगातार ध्यान देने से रिश्ते मजबूत होंगे और मन शांत रहेगा। मुस्कुराते रहें।

करियर राशिफल: ऑफिस में लगातार ध्यान केंद्रित करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। टास्क को प्राथमिकता दें और उन्हें ध्यान से पूरा करें। टीम के साथियों की मदद करें। आपका शांत स्वभाव आपको अपने सिनीयर्स का सम्मान दिलाएगा। अगर आपको कोई मुश्किल फैसला लेना है, तो छोटे-छोटे फैक्ट्स इकट्ठा करें और किसी सीनियर की राय लें। आज अचानक बदलाव या रिस्क भरे शॉर्टकट से बचें। फाइलों को ऑर्गनाइज करने या अगले सप्ताह की योजना बनाने के लिए शांत समय का उपयोग करें। पॉजिटिव दृष्टिकोण आपके करियर में प्रगति के द्वार खोलेगा और छोटे-छोटे लक्ष्य निर्धारित करेगा।

फाइनेंशियल लाइफ: छोटे-मोटे प्रॉफिट के साथ वित्तीय सिचूऐशन स्टेबल दिख रही है। मासिक बिलों की जांच करें और खर्च कम करने के उपाय खोजें। आज कर्ज या रिस्क भरे सौदों से बचें। बड़ी खरीदारी करने से पहले परिवार से बात करें और बड़े खर्चों को टालने पर विचार करें। आज एक्स्ट्रा इंकम का एक हिस्सा बचाकर रखें। फ्री या कम खर्च वाली शिक्षा या ऐसे कार्यक्रमों की तलाश करें, जो आपकी स्किल्स को बेहतर बना सकें। बचत करने की आदत आपका स्ट्रेस दूर करेगी। मासिक बचत लक्ष्यों की योजना बनाएं।

सेहत राशिफल: आज आपका शरीर निरंतर देखभाल चाहता है। अकड़न कम करने के लिए बीस मिनट टहलें। हल्के स्ट्रेच करें। एनर्जी को संतुलित रखने के लिए फलों, अनाज और सब्जियों से युक्त पौष्टिक शाकाहारी भोजन करें। गर्म पानी पिएं और बहुत अधिक चाय या कॉफी के सेवन से बचें। अच्छी तरह आराम करें। सोने से पहले देर तक स्क्रीन देखने से बचें और सोने से पहले एक नॉर्मल रूटीन रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ