वृषभ राशिफल 24 अक्टूबर: आज वृषभ राशि वाले बड़ी रकम उधार न दें, कम रिस्क वाले ऑप्शन चुनें

संक्षेप: Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 24 October 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Thu, 23 Oct 2025 07:33 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 24 अक्टूबर 2025: वृषभ राशि वालों आज का दिन निरंतर कोशिश और योजना बनाने के पक्षधर हैं। अपनी रूटीन पर ध्यान केंद्रित करें और नए कामों से पहले छोटे काम पूरे करें। पैसों या रिश्तों के बारे में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। व्यावहारिक बातचीत भ्रम को दूर करती है। धीमी, विचारशील प्रगति शाम तक पुरस्कार और उपलब्धि का एहसास लाती है।

वृषभ लव लाइफ: आज आपका शांत स्वभाव जीतेगा। छोटे-छोटे कार्यों और ईमानदार शब्दों के माध्यम से परवाह दिखाएं। अगर आप सिंगल हैं, तो एक दोस्ताना इंविटेशन स्वीकार करें। आपका बॉन्ड साथ में टाइम स्पेंड करने से मजबूत होगा। पार्टनर के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। गलत भाषा से बचें और जरूरतों के बारे में शांति में बात करें। अपने पार्टनर को यह याद दिलाने के लिए कि आप शांति, निरंतर सपोर्ट और टाइम को महत्व देते हैं, कोई सुखद काम या रोमांटिक नोट साझा करें।

करियर राशिफल: काम आज फलदायी रहेगा। अपने डेस्क को ऑर्गनाइज करें। अपनी प्राथमिकताओं की लिस्ट बनाएं। योजनाओं की सावधानीपूर्वक जांच छोटी-छोटी गलतियों से बचाएगी। टीम के साथियों के साथ क्लियर रूप से बात करें। जब भी कोई छोटी मदद मिले, उसे स्वीकार करें। अगर किसी डील का इंतजार कर रहे हैं, तो इस समय का इस्तेमाल अपनी स्किल्स मजबूत करने में करें। स्किल्स निखारने के लिए कम रिस्क वाले ऑप्शन या प्रोजेक्ट पर विचार करें। आपके काम आसानी से पूरे होंगे और सहकर्मियों व मैनेजर के बीच आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी। आप धीरे-धीरे अपडेट भी पूछ सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: आज आपके व्यावहारिक ऑप्शन सेविंग्स बढ़ाने में मदद करेंगे। आने वाले बिल्स की जांच करें और जो आप इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें कैन्सल कर दें। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आसान, कम लागत वाले सोल्यूशन चुनें। अगर खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो विकल्पों की तुलना करें। ऑफर का इंतजार करें। बचत करने की आदत अच्छी रहती है। अभी बड़ी रकम उधार देने से बचें। हर एक खर्च का रिकॉर्ड रखें। परिवार के साथ पैसों के बारे में क्लियर बातचीत भविष्य में होने वाली उलझनों को रोकेगी व घर में शांति बनाए रखेगी।

सेहत राशिफल: आज ऐसी दिनचर्या पर ध्यान दें, जो आपको हेल्दी रखें। हल्का, पौष्टिक भोजन करें और थकान होने पर आराम करें। छोटी सैर और आसान स्ट्रेचिंग से जकड़न कम होती है और मूड अच्छा होता है। सोने से पहले ज्यादा स्क्रीन देखने की आदत कम करें। मन को शांत करने के लिए गुनगुने पानी से नहाएं या शांति से पढ़ें। अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ अपनी भावनाओं को साझा करें। छोटी-छोटी आदतें आपकी एनर्जी की रक्षा करेंगी और शाम तक आपको शांत और मजबूत महसूस करने में मदद करेंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

