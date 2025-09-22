वृषभ राशिफल 23 सितंबर: आज बड़ा खर्च करने से पहले करें ये काम, जल्दबाजी से बचें

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 23 September 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 23 सितंबर 2025: यह सावधानीपूर्वक योजना बनाने और निरंतर प्रयास के लिए एक अच्छा दिन है। उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं। अपना शेड्यूल बनाए रखें। शांत पलों का आनंद लें।

वृषभ लव लाइफ: आज धैर्य और शब्दों से प्रेम बढ़ा सकते हैं। सुनने और ईमानदारी के साथ सवाल पूछने के लिए समय निकालें। मैसेज या साथ में समय बिताना बड़ी योजनाओं से ज्यादा मायने रखता है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी शांत जगह पर किसी दयालु व्यक्ति से मिलने के लिए बातचीत करें। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो तारीफ करें और किसी छोटे काम में मदद करें।

करियर राशिफल: जब आप कदमों और क्लियर योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो काम अच्छी तरह आगे बढ़ता है। एक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा पूरा करने से पहले दूसरा शुरू मत करें। अपनी टाइमलाइन टीम के साथियों के साथ साझा करें और फीडबैक मांगें। प्रगति पर नजर रखने के लिए छोटे नोट्स का उपयोग करें और लंबे मैसेज से बचें। अगर कोई नया आइडिया जोखिम भरा लगता है, तो उसे छोटे लेवल पर परखें। जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करके लीडरशिप का परिचय दें। आपको तारीफ और धन्यवाद मिल सकता है।

फाइनेंशियल लाइफ: आज, पैसों के चुनाव शांत विचारों और छोटी-छोटी योजनाओं से फायदेमंद साबित होंगे। जरूरी चीजों के लिए एक बजट बनाएं और बिलों की डेडलाइन पर ध्यान दें। जल्दबाजी में आकर खरीदारी करने से बचें और ऑफर को धीरे-धीरे पढ़ें। अगर आप बचत करने की योजना बना रहे हैं, तो हर हफ्ते थोड़ी-थोड़ी रकम अलग रखें। बड़ा खर्च करने से पहले किसी भरोसेमंद दोस्त से सलाह लें। छोटी-छोटी, बचत और सोच-समझकर किए गए फैसले भविष्य के लक्ष्यों को बिना किसी जल्दबाजी के संभव बना देंगे। आज ही एक छोटा बचत फंड शुरू करें।

सेहत राशिफल: अगर आप आसान रूटीन का पालन करते हैं और अच्छी नींद लेते हैं, तो स्वास्थ्य स्टेबल रहता है। थोड़ी देर टहलें, और आज रात थोड़ा जल्दी सोएं। थकान महसूस होने पर छोटे-छोटे ब्रेक लें। अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेट करें। हल्का, पचने में आसान भोजन चुनें, जिसमें फल और सब्जियां शामिल हों। अगर दर्द या चिंता बनी रहती है, तो मदद और सलाह के लिए किसी विश्वसनीय सहायक या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ