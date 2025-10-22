वृषभ राशिफल 23 अक्टूबर: वृषभ राशि के लिए 23 अक्टूबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

संक्षेप: Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 23 October 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 23 अक्टूबर 2025: वृषभ राशि वालों सही फैसले आज सुकून प्रदान करेंगे। अपने समय का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर 'ना' कहें। जरूरी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और छोटे-मोटे काम पूरे करें। दोस्त या परिवार मददगार सलाह देते हैं, शांति से सुनें। अनावश्यक खर्चों से बचें। योजनाओं पर ध्यान दें। निरंतर प्रयास से पुरस्कार मिलेंगे

वृषभ लव लाइफ: वृषभ राशि आज आपकी लव लाइफ रोमांटिक रहेगी। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो एक गर्म कप चाय बनाने या एक छोटा सा रोमांटिक मैसेज भेजने जैसे छोटे-छोटे इशारों के माध्यम से परवाह दिखाएं। अगर आप सिंगल हैं, तो नए लोगों से मिलें। धैर्य और ध्यान विश्वास को गहरा करने में मदद करेंगे। मूड को बेहतर बनाने के लिए छोटी सी तारीफ बांटें और साथ में चाय पीने की योजना बनाएं।

करियर राशिफल: वृषभ राशि आज काम के मामलों में ध्यान की आवश्यकता है। पहले नियमित कार्यों को निपटाएं और अपने सिस्टम में छोटे-छोटे सुधार करें। टीम के साथियों के साथ शांति से बात करें। क्लियर नोट्स बनाएं ताकि बाद में भ्रम न हो। इस हफ्ते बहुत ज्यादा नई जिम्मेदारियां लेने से बचें। अगर कोई समय सीमा नजदीक आ रही है, तो काम को छोटे-छोटे, चरणों में बांट लें। अपनी प्रगति की जांच करके और फ्यूचर के लिए आसान लक्ष्य निर्धारित करके अपने दिन का अंत करें। प्रगति का जश्न मनाएं।

फाइनेंशियल लाइफ: वृषभ राशि की वित्तीय स्थिति स्टेबल दिख रही है, लेकिन फालतू खरीदारी से बचें। बिलों की जांच करें और उन बिलों को अनसबस्क्राइब करें, जिनका आप अब उपयोग नहीं करते हैं। हर दिन थोड़ी-थोड़ी बचत करें। लगातार बचत करने से मदद मिलती है। अगर आपको निवेश का ऑफर मिले, तो डिटेल्स ध्यान से पढ़ें और सवाल पूछें। यह देखने के लिए कि पैसा कहां खर्च होता है, एक साधारण खर्च ट्रैकर का उपयोग करें। अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं, तो परिवार के किसी विश्वसनीय सदस्य के साथ अपनी आर्थिक योजनाएं साझा करें। अभी योजना बनाने से तनाव कम होगा। इस महीने के लिए एक छोटा बचत लक्ष्य निर्धारित करें।

सेहत राशिफल: वृषभ, आज आपके शरीर को देखभाल की जरूरत है। जागने के बाद हल्की स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें। पाचन में मदद के लिए गर्म पानी का देवन करें। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं तो फल, अनाज और डेयरी उत्पादों के साथ हल्का, संतुलित भोजन करें। सोने से पहले भारी नाश्ते और लंबे समय तक स्क्रीन पर समय बिताने से बचें। अपने दिमाग को शांत करने के लिए छोटी सैर करें और जब आप तनाव महसूस करें तो गहरी सांस लें। आज रात नियमित रूप से सोने से कल आपको एनर्जी मिलेगी और आप सुबह शांत होकर कार्यों के लिए तैयार रहेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ