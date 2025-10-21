Hindustan Hindi News
वृषभ राशिफल 22 अक्टूबर: आज खर्चों का रिकॉर्ड रखें, न करें जल्दबाजी

संक्षेप: Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 22 October 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Tue, 21 Oct 2025 07:46 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 22 अक्टूबर 2025: आज धैर्य और निरंतर प्रयास छोटी-छोटी जीत दिलाते हैं। काम पर ध्यान केंद्रित करें। टाइम को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें। जल्दबाजी में खर्च करने से बचें। अपनी जरूरतों का ध्यान रखें। प्रगति पर भरोसा करें और मदद करने वालों का धन्यवाद करें। आज अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे।

वृषभ लव लाइफ: अपने पार्टनर के साथ ईमानदार शब्द और छोटे-छोटे इशारे साझा करें जैसे कि उन्हें फूल दें, रोमांटिक मैसेज करें या साथ में डिनर करें। सिंगल हैं, तो विश्वसनीय दोस्तों या शांत एक्टिविटी के माध्यम से लोगों से मिलें। रिलेशन में हैं, तो साथ में सुनने और हंसने के लिए एक शांत समय की योजना बनाएं। सम्मान और धैर्य सुरक्षा का निर्माण करते हैं। तारीफ और मदद के छोटे-छोटे कार्य विश्वास को गहरा करेंगे। आप दोनों को करीब लाएंगे।

करियर राशिफल: ऑफिस में आज आपका ध्यान जीतेगा। पहले एक काम पूरा करें, फिर अगले पर जाएं। अपनी प्रगति के नोट्स साझा करें ताकि दूसरों की मदद हो सके। एक सावधानीपूर्वक योजना आपको गलतियों से बचने और तारीफ पाने में मदद करेगी। किसी सहकर्मी की मदद करें। टीमवर्क पर ध्यान दिया जाएगा। मदद मिलने पर धन्यवाद कहें। बोलते समय जल्दबाजी न करें। क्लियर और शांत भाषा प्रोजेक्ट्स को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। छोटी-छोटी जीत आपको आगे बढ़ने के लिए एक सुरक्षित और मजबूत रास्ता दिखाएगी रोजाना सीखते रहें।

फाइनेंशियल लाइफ: अगर आप आसान प्लान बनाते हैं तो पैसा स्टेबल रहता है। साप्ताहिक जरूरतों पर ध्यान दें और बचत के लिए थोड़ी-सी रकम अलग रखें। ऐसी चीजें खरीदने से बचें, जो खुशी का वादा करती हैं। इसके बजाय ऐसी चीजें चुनें, जिनका उपयोग हो सके। अगर कोई बिल आता है, तो उसे शांति से चुकाएं और डिटेल्स की जांच करें। कोई बड़ा ऑप्शन चुनने से पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें। रोजाना की छोटी-छोटी सेविंग्स आगे चलकर एक सहारा बन जाती हैं। खर्चों का रिकॉर्ड रखें ताकि आप देख सकें कि आप कहां बचत कर सकते हैं और ज्यादा बचत कर सकते हैं। भविष्य के छोटे-छोटे लक्ष्यों की योजना बना सकते हैं।

सेहत राशिफल: आज दिनचर्या के साथ अपने शरीर का ध्यान रखें। थोड़ा टहलें, धीरे-धीरे स्ट्रेचिंग करें और थके होने पर आराम करें। एनर्जेटिक रहने के लिए फलों, अनाज और सब्जियों के साथ संतुलित शाकाहारी भोजन करें। पर्याप्त पानी का सेवन करें। देर रात बहुत ज्यादा चीनी या भारी स्नैक्स खाने से बचें। अगर तनाव बढ़ता है, तो गहरी सांसें लें और छोटे-छोटे ब्रेक लें। रोजाना छोटी-छोटी आदतें एनर्जी में सुधार करेंगी। मन और शरीर दोनों को शांत रखेंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
