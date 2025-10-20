वृषभ राशिफल 21 अक्टूबर: आज अचानक खरीदारी करने से बचें, नया मौका मिलने पर करें ये काम

संक्षेप: Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 21 October 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 21 अक्टूबर 2025: आज वृषभ राशि आज सोच-समझकर कदम उठाएं। एक काम पर ध्यान केंद्रित करें, अपने घर को मैनेज करें। लाइफस्टाइल में हल्के-फुल्के बदलाव करें। परिवार के साथ शांति से बात करें और बजट बनाएं। जल्दबाजी में आकर खरीदारी करने से बचें। अच्छी तरह आराम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अपनी सफलता के साथ प्रगति पर भरोसा रखें। छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं।

वृषभ लव लाइफ: आज प्यार का मामला स्थिरता का एहसास कराएगा। अगर आप सिंगल हैं, तो सैर या कोई मैसेज आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है। छोटी-छोटी इच्छाओं के बारे में ईमानदार रहें। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो मदद बांटें और छोटी-छोटी चिंताओं को सुनें। साथ मिलकर काम करना या किसी एक्टिविटी की योजना बनाना आपके रिश्ते को और मजबूत करेगी। इमोशनल बातचीत में जल्दबाजी करने से बचें। समय निकालना या एक प्यार भरा नोट भेजने जैसे व्यवहार, आपके और आपके साथी के बीच विश्वास को गहरा करेंगे।

करियर राशिफल: आज काम निरंतर प्रयास का फल देगा। अपनी लिस्ट से शुरुआत करें और प्रगति देखने के लिए छोटे-छोटे काम पूरे करें। सहकर्मी शांत जवाबों और प्लान का सम्मान करेंगे। उपयोगी विचार शेयर करें, लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर दूसरों को क्रेडिट भी लेने दें। प्रोसेस को देखकर और आसान सवाल पूछकर सीखें। अगर कोई नया मौका आता है, तो फैसले लेने से पहले डिटेल्स पढ़ें। अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान केंद्रित करें, जो दैनिक कार्य को आसान और अधिक संतोषजनक बनाती है। नोट्स बनाएं और कार्यों की योजना बनाते समय उन पर दोबारा विचार करें।

फाइनेंशियल लाइफ: आज धन का मामला संतुलित महसूस होगा। छोटे बजट कारगर साबित होते हैं। अपनी जरूरतों को लिख लें। आसान सेविंग्स गोल्स बनाएं। अचानक खरीदारी करने से बचें, जो जल्दबाजी जैसा लगेगा। अगर आप बाद में बड़ी खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो विकल्पों की तुलना करें। क्लियर होकर कीमतें पूछें। एक्स्ट्रा कमाई तुरंत सॉल्यूशन के बजाय निरंतर प्रयासों से आ सकती है। किसी ऐसे विश्वसनीय दोस्त के साथ योजनाओं को शेयर करें, जो संख्याओं को अच्छी तरह समझता हो। महत्वपूर्ण बिल को ध्यान में रखें। बैंक के नोटिस का ध्यान रखें ताकि आपको कोई सरप्राइज न हो। शांत रहें।

सेहत राशिफल: आपका स्वास्थ्य देखभाल की मांग करता है। सादा भोजन करें, पानी पिएं, और अपनी आंखों को स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए ब्रेक दें। जकड़न को कम करने के लिए सुबह और शाम को थोड़ी देर स्ट्रेचिंग करें। थके होने पर आराम करें। देर रात तक जागने से बचें। अगर आप उदास महसूस करते हैं, तो किसी दयालु दोस्त से बात करें या कुछ मिनटों के लिए चुपचाप बैठें। शाम तक स्ट्रॉन्ग महसूस करने के लिए थोड़ी नींद और हल्की-फुल्की एक्टिविटी का प्लान बनाएं। तनाव होने पर धीरे-धीरे सांस लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ