वृषभ राशिफल 20 अक्टूबर: आज किसी को ज्यादा पैसे न भेजें, जल्द ही होगा प्रॉफिट

संक्षेप: Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 20 October 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Sun, 19 Oct 2025 08:30 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 20 अक्टूबर 2025: आज बातचीत के जरिए लव से जुड़ी समस्याओं पर काबू पाएं। ऑफिस में आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है।

वृषभ लव लाइफ: अपने व्यवहार में निष्पक्ष रहें और हमेशा अपने साथी की पर्सनल स्पेस का सम्मान करें। साथ में ज्यादा समय बिताने पर विचार करें। जो लोग नए रिश्ते में हैं, उन्हें अपनी बातों या शब्दों का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि आपका पार्टनर नाराज हो सकता है। आपके माता-पिता आपके रिलेशन को मंजूरी देंगे। जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप टूटने की कगार पर थे, उन्हें नई उम्मीद मिलेगी। कुछ सिंगल जातक अपने प्रेमी/प्रेमिका को प्रपोज करने और पॉजिटिव फीडबैक पाने में सफल होंगे।

करियर राशिफल: ऑफिस में अनुशासन बनाए रखें। प्रोडक्टिविटी से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। टीम मीटिंग में अपना कंट्रोल न खोना बहुत जरूरी है। आप डेडलाइन पूरा करने में सफल होंगे, जबकि सेल्स से जुड़े लोगों को यात्रा करनी पड़ सकती है। कोई क्लाइंट आपके काम की तारीफ करते हुए आपको ईमेल भेज सकता है, जिससे आपकी प्रोफाइल में इजाफा होगा। बैंकर और एकाउंटेंट को आज अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ बिजनेसमैन नए सौदे शुरू करने में खुश होंगे और जल्द ही लाभ होगा।

फाइनेंशियल लाइफ: आपको परिवार में किसी उत्सव में योगदान देना पड़ सकता है। ध्यान रखें कि लग्जरी के लिए ज्यादा रकम न भेजें। इसके बजाय, मुश्किल समय के लिए बचत करें। आज घरेलू सामान और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के लिए अच्छा दिन है। आप घर की मरम्मत भी कर सकते हैं या लाइफस्टाइल की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। कुछ महिलाएं शेयर मार्केट में भी अपनी किस्मत आजमाने पर विचार करेंगी। आपको उचित जानकारी रखने के लिए सावधान रहना चाहिए। व्यवसायी आज सभी लंबित बकाया चुका सकते हैं।

सेहत राशिफल: सेहत से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है। महिलाओं को त्वचा संबंधी एलर्जी या मुंह संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ उम्रदराज जातकों को सांस संबंधी समस्याओं की शिकायत हो सकती है। इसके लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होगी। रसोई में सब्जियां काटते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि छोटे-मोटे कट लग सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
