वृषभ राशिफल 9 जनवरी: वृषभ राशि वाले लवलाइफ में समझौते के लिए तैयार रहें, आज धन मिलेगा

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 9 January 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है।

Taurus Horoscope Today 9 January 2026 : वृषभ राशि वालों को आज किसी जादू होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपकी लवलाइफ आज बहुत शानदार रहने वाली है। आज वर्कप्लेस में नए कामों को लें। आज आप हेल्थ और वेल्थ दोनों को लेकर आप अच्छे रहेंगे।आज रिलेशनशिप में खुश रहें और अच्छे पलों को एंजॉय करें। आपकी प्रोफेशनल लाइफ आज अच्छी है। आज आपके पास पैसा आपके पास रहेगा।आपको आज हेल्थ के मामले में दिक्कत नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वृषभ लव राशिफल आज आपको लवअफेयर में समझौता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज आपका लवर जिद्दी फील कर सकता है। आज ऐसा भी मौका आ सकता है, जहां आप अपना आपा खो सकते हैं। आपको इस स्थिति को संभालना मुश्किल हो सकता है, इसके लिए कोशिश करें कि गुस्से पर कंट्रोल रखें। आपको डिप्लोमेटिकली इन चीजों को सोल्व करना चाहिए। कोइ तीसरा शख्स भी आपकी लाइफ में आज इंटरफेयर कर सकता है, इससे आपकी लवलाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। पुरुषों को इस समय किसी लव अफेयर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इससे आपकी शादीशुदा जिंदगी खतरें में पड़ सकती है। कुछ महिलाओं को भी आज लव अफेयर में पैरेंट्स की सपोर्ट मिल सकती है।

वृषभ करियर राशिफल आपका काम के प्रति कमिटमेंट आज दूसरों की तारीफ पाएगा। आपको सीनियर्स से ऑफिस में कुछ जिम्मेदारियां मिल सकतीहैं। आपकी आर्गनाइजेशन आपकी काबिलियत में विश्वास करती है। आज आपके सामने ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़ी चुनौतियां भी होंगी। दिन का दूसरा भाग महत्वपूर्ण है , उन लोगों के लिए जो हाल ही में किसी कंपनी में शामिल हुए हैं। आपको कम्युनिकेशन संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। जिनसे ग्राहकों के साथ बातचीत में परेशानी हो सकती है।

वृषभ मनी राशिफल आज वृषभ राशि वालों को पैसा मिलेगा। आपने पहले जहां पैसा लगाया था, वहां से आप अच्छा रिटर्न पा सकेंगे। इससे सभी बकाया चुकाने में मदद मिलेगी। इससमय कोशिश करें कि सेविंग्स करें, इसके लिए नए ऑप्शन देखें। पैसा आपके पास एक जगह से नहीं, विभिन्न जगहों से आएगा, लेकिन इसके बाद भी आपको कुछ छोटी-मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में कुछ महिलाएं संपत्ति संबंधी विवादों में आज शामिलहोंगी। आज आपके सामने लीगल और मेडिकल संबंधी खर्च भी सामने आ सकते हैं। इनके लिए अलग से पैसा रख लें।

वृषभ हेल्थ राशिफल आज वृषभ राशि वालों की हेल्थ नॉर्मल रहेगी। आज आपको वायरल बुखार, गले में खराश या डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत हो सकती हैं। कुछ बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, जबकि बच्चों को ओरल हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इस समय आपस में न मिलाएं, क्योंकि इससे आपकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। कुछ महिलाओं को पीरियड्स से संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, और गर्भवती महिलाओं को दिन के दूसरे भाग में टूव्हीलर चलाने से बचना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com