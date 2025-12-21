वृषभ राशिफल 22 दिसंबर 2025 : वृषभ राशि वाले रिस्की ऑफर से बचें, दूसरों को परखने की कोशिश ना करें

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 22 December 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है।

Taurus Horoscope for Today 22 December 2025 : स्टडी स्टेप्स आपके लिए प्रैक्टिकल प्रोग्रेस लेकर आएंगे। आज आपका धैर्य आपका साथ देगा। लगातार छोटे एक्शन और आपके लिएसाफ तौर क्लियर रिजल्ट आएगा। जो लोग आपको बुद्धिमानी से सलाह दें, उनको स्वीकार करें। जलदबाजी में इस समय आपको बचना है। लगातार काम पर फोकस करें। छोटे प्रोजेक्ट पर आपको फोकस करना है। आपको इस समय सिंपल खर्चा करना है, आपको अपनी प्राथमिकता पहले देखने होगीं कि आपको क्या करना है। सेल्फ केयर आपके मूड को इंप्रूव करेगी। साफतौर पर अगर बात करेंगे, तो आपके घर और बाहर होने वाली छोटी मोटी गलतफहमियों से बचाएगा। आप दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत होगा, यह आपके लिए शांति लाएगा।

वृष लव राशिफल अगर रिश्तों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखें कि जब आप बोलने से ज्यादा सुनते हैं, तो आपका रिश्ता बढ़ता है। दूसरों की मदद करके और दूसरों को छोटे-छोटे कामों में मदद करके आप अपने पार्टनर को दिखा सकते हैं कि आप उसकी कितनी वैल्यू करते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो आपको सोशल लाइफ के पल आपका किसी ऐसे व्यक्ति के साथ धीरे और मजबूत कनेक्शन बनाने में मददगार होंगे, जिसका आप दिल से सम्मान करते हैं। दूसरों को टेस्ट यानी परखने की जो कोशिश करते हैं, फिलहाल उसे टाल दें, दूसरों को खराब या अपशब्द ना कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपनी उम्मीदों को शांत करेगा। आपको एक साथ करने वाली एक्टविटीज पर खास फोकस करना है। इस तरह आप तारीफ पाएंगे। आपका प्यार भरा व्यवहार आपके रिश्तों में विश्वास को बढ़ाएगा। आपके लिए कंफर्ट लाएगा। इससे आपको काफी शांति मिलेगी।

वृष करियर राशिफल काम में लगातार फोकस करेंगे, तो आपको क्लियर रिजल्ट बनेंगे। आज काम करने में समय लें, खासकर आपको सावधानी से काम करना है। सिंपल प्लानिंग और हर बार सवाल पूछना, खासतौर पर जब आप श्योर ना हों, तब, इस तरह से काम करेंगे, तो आप गलतियां करने से बच जाएंगे। आप शांत रहकर काम करते हैं और आपके टीम मैंबर्स आपकी इसी बात की तारीफ करते हैं। इसलिए आपको भरोसेमंद काम दिए जाते हैं। आज छोटे और भरोसेमंद स्टेप्स आपके भविष्य के मौकों एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करेंगे। आपको एक अलग पहचना मिलेगी। मैनेजर भी आपको सपोर्ट करेगा।

वृष मनी राशिफल आज के दिन आपको अपने बजट को अच्छे से रिव्यू करना है, कोशिश करें कि देखें कि आपके छोटे खर्च और बेकार की कॉस्ट को आपको कम से कम करना होगा। अगर रोज पैसा कहां खर्च हो रहा है, ये आप चेक करने की छोटी से आदत डाल लोगे, तो आपको जरूरी खर्चों के लिए पैसा कहां खर्च होगा, ये पता चल जाएगा। इस समय रिस्की ऑफर लेने से बचना चाहिए, खासतौर पर यह देखना चाहिए कि वो आपको भले ही बहुत सच्चे लगे, लेकिन इनसे बचें। अगर कोई लोन या बिल की पेमेंट कर रहे हैं, तो सिंपल प्लान बनाएं। रोज छोटा-छोटा पैसा बचाएं, इससे आप पैसा बचा सकेंगे।

वृष हेल्थ राशिफल आज अपने शरीर के लक्षणों को सुनें और अपने रुटीन को फिलहाल आपको सिंपल रखना है, सुबह ताजा हवा खान के लिए आपको वॉक करना चाहिए। हल्की एक्सरसाइज भी करें। अगर मसल्स में स्टिफनेस हैं, तो आपको लगातार छोटे-छोटे ब्रैक लेने चाहिए। खासकर तौर पर आपको अगर आप बैठने का काम करते हैं। आपको खाने में आपको सिंपल वेज खाना और फ्रूट्स, साबुत अनाज लेना चाहिए। पानी अच्छे से पिएं और हैवी खाना शाम को खाने से बचें। रात को जल्दी सोएं और रात को सोने से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें,इससे आपका दिमाग और शरीर दोनों रेस्ट करेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com