वृषभ राशिफल 9 मार्च 2026: वृषभ राशि वालों को मिल सकती है सफलता, धन आगमन के योग, करियर में तरक्की के भी संकेत
Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 9 March 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 9 मार्च 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 9 मार्च 2026, वृषभ राशिफल- आज का दिन प्यार, काम और पैसों के मामले में मिला-जुला रह सकता है। रिश्तों में खुशी के पल भी मिलेंगे, लेकिन छोटी बातों पर बहस से बचना बेहतर रहेगा। कामकाज में आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिल सकता है। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी और कुछ लोगों को पुराने निवेश से लाभ भी मिल सकता है। सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।
वृषभ लव राशिफल: रिश्ते में छोटी बातों पर विवाद हो सकता है
आज रिश्ते में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी बात को लेकर आप गुस्सा कर सकते हैं, जिससे विवाद बढ़ सकता है। दिन के दूसरे हिस्से में यह बात और बढ़ सकती है। आपका साथी कुछ मुद्दों पर अपनी बात पर अड़ा रह सकता है, जिससे मतभेद हो सकते हैं। बातचीत करते समय कठोर शब्दों से बचें। कोई बड़ा फैसला लेते समय पार्टनर की राय को भी महत्व दें। कुछ लोगों की अपने पुराने साथी से मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं। विवाहित लोग परिवार बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं।
वृषभ करियर राशिफल: काम में खुद को साबित करने का मिलेगा मौका
ऑफिस में आपको अपनी क्षमता दिखाने के कई मौके मिल सकते हैं। नए काम और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपके फैसलों पर भरोसा जता सकते हैं, जिससे आपके पद या भूमिका में बदलाव भी हो सकता है। तकनीकी कौशल का सही इस्तेमाल करके आप क्लाइंट्स को प्रभावित कर सकते हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मेहनत बढ़ाने की जरूरत है। व्यापार से जुड़े लोग कारोबार बढ़ाने के नए तरीके तलाश सकते हैं। दिन का दूसरा हिस्सा नए विचारों पर काम करने के लिए अच्छा रह सकता है।
वृषभ आर्थिक राशिफल: निवेश के लिए दिन रह सकता है अच्छा
आज पैसों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने में घबराने की जरूरत नहीं है। अलग-अलग स्रोतों से धन प्राप्ति के संकेत हैं। पुराने निवेश से भी लाभ मिल सकता है। कुछ लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग में हाथ आजमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट से भी फायदा मिलने की संभावना है। किसी भाई-बहन को कानूनी मामले में आर्थिक मदद की जरूरत पड़ सकती है। व्यापार करने वाले लोग आज अपने पुराने बकाया भी निपटा सकते हैं।
वृषभ स्वास्थ्य राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं
आज सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है। जिन लोगों को पहले से दिल से जुड़ी परेशानी है, उन्हें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग से जुड़ी समस्या हो सकती है। वायरल बुखार या पेट दर्द जैसी छोटी परेशानियां भी हो सकती हैं। हालांकि बच्चों की सेहत सामान्य रह सकती है। अगर आप जिम ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आज शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन भारी वजन उठाते समय सावधानी बरतें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि