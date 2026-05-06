वृषभ राशिफल 7 मई 2026 : वृषभ राशि वाले जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, धैर्य से बनेगा काम
Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 7 May 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 मई 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 7 मई 2026, वृषभ राशिफल- वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सोच-विचार करके चलने वाला रहेगा। कोई यात्रा, पढ़ाई, नया काम या भविष्य से जुड़ी योजना दिमाग में चल सकती है। लेकिन आज किसी भी बात के लिए तुरंत हां बोलने से बचना बेहतर रहेगा। कोई प्लान अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन उसका सही समय और पूरी जानकारी समझना जरूरी है। बिना सोचे जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है।
अगर कोई आपसे तुरंत जवाब मांग रहा है तो खुद पर दबाव मत बनाइए। थोड़ा समय लेकर फैसला करना आज ज्यादा सही रहेगा। आज दिमाग बार-बार नई चीजों की तरफ जा सकता है, लेकिन हर काम एक साथ पकड़ने की कोशिश आपको थका सकती है। जो जरूरी है, पहले उसी पर ध्यान दें।
वृषभ राशि का लव राशिफल
रिश्तों में आज भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कोई बड़ा वादा करने से पहले दोनों लोगों की सोच साफ होना जरूरी है। सिर्फ भावनाओं में आकर बात न करें। सिंगल लोगों की किसी नए इंसान से बातचीत बढ़ सकती है। अलग शहर या अलग सोच वाले व्यक्ति की तरफ आकर्षण महसूस हो सकता है। लेकिन अभी धीरे-धीरे आगे बढ़ना ही बेहतर रहेगा।
वृषभ ऱाशि का करियर राशिफल
ऑफिस में आज डॉक्यूमेंट, मेल, पढ़ाई या किसी जरूरी काम को लेकर सतर्क रहना होगा। कुछ लोग काम को जल्दी खत्म करने के चक्कर में गलती कर सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज भेजने या जमा करने से पहले एक बार जरूर चेक करें। बिजनेस करने वाले लोग नए काम या एक्सपेंशन को लेकर सोच सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। छात्रों को भी एक समय में एक ही चीज पर ध्यान देना चाहिए।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल
आज खर्च पढ़ाई, यात्रा, ऑनलाइन काम या किसी जरूरी फीस पर हो सकता है। पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। किसी के कहने पर तुरंत निवेश करने से बचें। अगर कोई बुकिंग या पेमेंट कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड संभालकर रखें। सोच-समझकर खर्च करेंगे तो आगे राहत मिलेगी।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ज्यादा सोचने और प्लानिंग करने की वजह से दिमाग थका हुआ महसूस हो सकता है। गर्दन, कंधों या आंखों में भी थकान महसूस हो सकती है। देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप देखने से बचें। समय पर खाना खाएं और शरीर को थोड़ा आराम दें। आज खुद को जरूरत से ज्यादा दबाव में न रखें।
वृषभ राशि के लिए सलाह
हर अच्छा मौका तुरंत पकड़ना जरूरी नहीं होता। सही समय देखकर लिया गया फैसला ज्यादा फायदा देता है।
लकी नंबर: 6
लकी कलर: गुलाबी
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
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दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
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