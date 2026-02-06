वृषभ राशिफल 7 फरवरी 2026: वृषभ राशि वाले बड़े पैमाने पर निवेश ना करें, एक्स के पास वापस जाने का प्लान बना सकते हैं
Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 7 February 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह बैल है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 फरवरी 2026 का दिन।
Taurus Horoscope Today 7 February 2026: आजवृषभ राशि वाले लोग कई लोगों का दिल मोह लेंगे। आपकी लवलाइफ आज खुशनुमा और प्रॉडक्टिव रेहगी। प्रोफेशनली आप आज प्रॉडक्टिव रहेंगे। आज आपके फाइनेंस और हेल्थ दोनों ही अच्छी रहेगी।आज लव लाइफ में बेकार की बातों को ना करें, खुश रहें और पार्टनर के साथ अच्छी बातें करें। आज प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंज को कॉन्फिडेंस से संभालें। आर्थिक तौर पर आप अच्छे हैं और आपको स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले करने चाहिए। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रहेगी।
वृषभ लव राशिफल
आज रिलेशनशिप में वृषभ राशि वालों को खास तौर पर मजबूत करेंगे। आप लव अफेयर में आज सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। आज कुछ महिलाएं लवर को इंप्रेस करने के लिए गिफ्ट भी दे सकती हैं। दोपहर का समय उन लोगों के लिए अच्छा है, जो एक साथ वेकेशन प्लान करना चाहते हैं। आज लवर को पैरेंट्स से मिलवा सकते हैं, आप पके पैरेंट्स भी आपके लव अफेयर को अपनी मंजूरी दे सकते हैं। आज कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे मामले सामने आ सकते हैं कि जहां आप वापस अपने एक्स लवर के पास वापस जाने का प्लान बना सकते हैं। हालांकि इसका आपके लव अफेयर पर असर नहीं होगा। शादीशुदा लोगों को अपनी पत्नी या पति के पैरेंट्स से मिलते समय भी केयरफुल रहना चाहिए।
वृषभ करियर राशिफल
आपका काम में कमिटमेंट आज ऑफिस में खास तौर पर आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाएंगे। आपका हो सकता है टीम के लोगों से एग्रीमेंट ना हो, आप उनके बातों से बिल्कुल भी मेल ना खाते हों, फिर भी आपको ऐसी स्थिति में कूल रहना होगा । आईटी, हेल्थकेयर, एविएशन, डिफेंस फोर्स, बैंकिंग सोल्स , मीडिया के लोगों को अपने स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। आपको सावधान रहना होगा कि आप सीनिर्य आपको लेकर शिकायत ना करें। जो स्टूडेंट्स विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो लोग आज खुश होंगे, क्योंकि उन्हें पॉजिटिव न्यूज मिलेगी।
वृषभ मनी राशिफल
आज वृषभ राशि वालों के पास पैसा आएगा। इस समय आपको क्या नहीं करना है, वो है निवेश बड़े पैमाने पर ना करें, इसे फिलहाल अवाइड करें, स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी पैसा ना लगाएं। इसके अलावा बड़ी रकम आपको ना किसी को उधार देनी चाहिए और ना ही किसी से उधार लेनी चाहिए। कोशिश करें ऐसा करने से बचें। आज आपको फाइनेंशियल प्लान खास मदद करेगा इन चीजों को प्रैक्टिकल तौर पर व्यवहार में लाना होगा. ये आपके पोर्टफोलियो को सिंपल रणनीति से हैडल करने में हेल्प करेगा। आज का दिन इलेक्ट्रॉनिकल चीजें खरीदने के लिए अच्छा दिन है।आज आपके पास ऐसे भी मौके आएंगे. जहां आप सेलिब्रेशन के लिए पैसा खर्च कर सकेंगे, फिर वो परिवार में हो या फिर ऑफिस में।
वृषभ हेल्थ राशिफल
आज आपको वॉक और हल्की एक्सरसाइज से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। आपको परिवार और दोस्तों के साथअधिक से अधिक से समय बिताना चाहिए। आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रहना है. जिससे दोनों डिस्टर्ब ना हों और दोनों में बाराबर ध्यान दे सकें। एक का भी पलड़ा भारी ना हो। आज कुछ बुजुर्गों को सांसों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको इसके लिए डॉक्टर को दिखाने की भी जरूरत हो सकती है। अगर आप कार चला रहे हैं, तो स्पीड पर खासध्यान रखें और लिमिट में गाड़ी चलाएं, इसके अलावा सीट बैल्ट भी बांधें। आपको अपनी डाइट को लेकर भी सावधान रहना होगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां