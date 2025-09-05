वृषभ राशिफल 6 सितंबर: आज बड़ी रकम उधार देने से बचें, दिन को बेहद रोमांटिक बनाएं

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today 6 September 2025, आज वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वाले आज प्यार के लिए समय निकालें और दिन को बेहद रोमांटिक बनाएं। प्रोफेशनल शेड्यूल आज बिजी लेकिन प्रोडक्टिव रहने वाला है। आर्थिक मामलों को समझदारी से संभालें। सेहत भी अच्छी रहेगी।

वृषभ लव राशिफल- वृषभ राशि वालों को आज दिन के पहले भाग में प्यार में पड़ना चाहिए। यात्रा के दौरान किसी ऑफिशियल फंक्शन में शामिल होने या किसी प्राइवेट फंक्शन में आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। आप भी बिना किसी झिझक के अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। जो लोग पहले से ही प्यार में हैं, वे लवर को फैमिली से मिलवाने पर विचार कर सकते हैं। आपको लव अफेयर के लिए भी समय निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए और सिंगल महिलाएं भी अपने एक्स लवर के पास वापस जाएंगी, जिससे खुशियां लौटेंगी।

वृषभ करियर राशिफल- विदेशी क्लाइंट को एक्स्ट्रा केयर से संभालें, क्योंकि कोई भी छोटी-मोटी परेशानी बिजनेस पर असर डाल सकती है। एंटरप्रेन्योर्स को पार्टनरों के साथ छोटी-मोटी परेशानी हो सकती हैं जो धन के प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं। मैनेजमेंट की गुड बुक में रहें और कलीग के साथ टकराव से बचें। ऑफिस में मुश्किल समय होने पर भी शांत और संयमित रहें और इससे आपको स्ट्रेटजी बनाने में भी मदद मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र आज उनमें सफल होंगे।

वृषभ आर्थिक राशिफल- आपको धन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले कुछ निवेशों से उम्मीद के अनुसार रिटर्न पाने में दिक्कतें आएंगी। किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार देने से बचें, क्योंकि इसे वापस पाने में आपको मुश्किल हो सकती है। दूसरा भाग उन बिजनेसमैन के लिए भी महत्वपूर्ण है जो एक नया वेंचर्स शुरू करने की कोशिश करते हैं और पेंडिंग बिल का पेमेंट भी करते हैं। व्यापारियों और उद्यमियों के पास नए पार्टनर होंगे जो आज और विस्तार में मदद करते हुए पैसा लगा सकते हैं।

वृषभ सेहत राशिफल- एटीट्यूड में पॉजिटिव रहें और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाए रखें। बड़े-बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कुछ महिलाओं में स्त्री रोग संबंधी परेशानियां विकसित होंगी। जो बच्चे कैम्पिंग साइट पर हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए कि दिन के पहले भाग में उन्हें चोट नहीं लगे। अगर आप स्मोकिंग छोड़ने के इच्छुक हैं तो यह सही समय है।

वृषभ राशि के गुण- ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com