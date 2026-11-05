वृषभ राशिफल 6 नवंबर 2026: वृषभ राशि वालों की पुरानी मेहनत लाएगी रंग, धन लाभ के साथ परिवार में आएंगी खुशियां
वृषभ राशि वालों के लिए 6 नवंबर 2026 का दिन पुरानी मेहनत का फल मिलने और परिवार के साथ खुशियां बांटने का है। पढ़ाई में अच्छे परिणाम, नौकरी में जिम्मेदारी निभाने और कारोबार के विस्तार के लिए यात्रा के योग हैं। आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे लाभ मिलने की संभावना है।
Taurus Horoscope Today 6 November 2026, Aaj Ka Vrishabh Rashifal: काम पूरा करने का भरोसा आज मजबूत रहेगा और पढ़ाई में अच्छे परिणाम के योग बनेंगे। नौकरी करने वाले अपनी जिम्मेदारी आत्मविश्वास से निभाएंगे। आमदनी की दिशा में बढ़त धीमी रहेगी, लेकिन टिकाऊ लाभ की संभावना है। वक्री शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में है। इससे किसी पुराने लक्ष्य तक पहुंचने की दूरी कम होगी और भरोसेमंद मित्र का साथ मिलेगा। दिन में खुशी रहेगी तथा परिवार के समारोह या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। व्यस्त काम के बीच बच्चों के साथ समय निकालने की गुंजाइश रहेगी। अपने प्रयास का असर देखने की इच्छा होगी, पर आज की बढ़त अपनी रफ्तार से सामने आएगी। मन में हल्कापन रहेगा और रोज के काम कुछ सहज लगेंगे।
वृषभ राशि का करियर राशिफल
पढ़ाई के लिए दिन सकारात्मक है। विद्यार्थियों की तैयारी अच्छे नतीजों की ओर बढ़ेगी और विषय के साथ जुड़ाव बना रहेगा। रचनात्मक काम में रुचि होगी। पूरे दिन चंद्रमा कन्या राशि के पांचवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई और रचनात्मकता के लिए मन खुला रहेगा तथा बच्चों से जुड़ा समय अच्छा बीतेगा। नौकरी करने वालों को अपने काम की दिशा साफ लगेगी। सौंपे गए काम पूरे करने के लिए दिन अनुकूल है। कामकाज में आत्मविश्वास आपकी कार्यशैली में नजर आएगा। कारोबार बढ़ाने के लिए लंबी यात्रा की संभावना है। खिलाड़ियों को पहचान या पुरस्कार मिलने के योग हैं। अपने अभ्यास या पढ़ाई का तय समय बनाए रखें, क्योंकि आज का उत्साह उसे पूरा करने में साथ देगा।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल
पैसे के मामले में धीरे आगे बढ़ने वाली तस्वीर रहेगी। पुराना लक्ष्य करीब आने से उम्मीद मजबूत होगी, हालांकि किसी बड़ी प्राप्ति की पक्की बात नहीं है। मित्र से होने वाली बातचीत में लाभ से जुड़ा विषय सामने रहेगा। कारोबार के विस्तार की यात्रा बनी तो उस पर खर्च की संभावना है। परिवार के समारोह या सुखद सैर की योजना भी आर्थिक सोच में जगह लेगी। आज पैसे की स्थिति को केवल तुरंत मिलने वाले परिणाम से आंकने पर बेचैनी होगी। अपनी उपलब्ध रकम के भीतर कार्यक्रम का खर्च तय करें। टिकाऊ लाभ के संकेत दिन को आर्थिक दिशा देंगे और पुराने प्रयास से जुड़ी उम्मीद बनी रहेगी।
वृषभ राशि का लव राशिफल
परिवार के साथ समय अच्छा रहेगा। बच्चों की बात में दिलचस्पी होगी और उनके साथ बैठने का मौका मिलेगा। किसी सुखद सैर के लिए भी समय निकलने के संकेत हैं। सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए तो लोगों के बीच मन प्रसन्न रहेगा। कर्क राशि के तीसरे भाव में मार्गी मंगल अपनी नीच राशि में है। इससे बातचीत और निजी प्रयास में जोश के साथ थोड़ी गर्मी आएगी। भाई-बहन या परिचित से बात करते समय छोटी चिड़चिड़ाहट महसूस होगी। साफ चेतावनी है कि तेज लहजा अच्छे पल का स्वाद बिगाड़ देगा। किसी बात पर खीझ हो तो उत्तर देने से पहले थोड़ा ठहरें। भरोसेमंद मित्र का साथ दिन में अपनापन बनाए रखेगा।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं और मन खुश रहेगा। पढ़ाई या दफ्तर के काम के बाद भी परिवार के लिए समय निकालने का उत्साह होगा। दिन में सक्रियता बनी रहने की संभावना है। हल्का मन किसी रचनात्मक काम में लगने को चाहेगा। बच्चों के साथ बिताया समय भी अच्छा महसूस होगा। बातचीत में उठी चिड़चिड़ाहट कुछ देर मन पर रहेगी, इसलिए उसी बात को बार-बार सोचने से बचें। काम के बीच छोटा आराम रखें। आज स्वास्थ्य को लेकर कोई अतिरिक्त दावा संकेतों में नहीं है, लेकिन सामान्य दिनचर्या निभाने के लिए दिन अनुकूल है। शाम को अपनों का साथ मन की प्रसन्नता बढ़ाएगा।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- नीला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:26 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- बच्चों या अपने रचनात्मक काम के लिए दिन में एक समय अलग रखें। किसी भरोसेमंद मित्र से पुरानी योजना पर बात करें।
क्या न करें- लाभ मिलने की धीमी रफ्तार देखकर चालू काम बीच में न छोड़ें।
कल का राशिफल- कल पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। कारोबारी बड़ा फैसला ले सकेंगे। नौकरी सामान्य रहेगी। सेहत अच्छी रहने और सक्रियता बढ़ने के संकेत हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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