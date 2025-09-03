वृषभ राशिफल 4 सितंबर: आज आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें, ऑफिस में स्थिर तरक्की पर करें फोकस

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today 4 September 2025, आज वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वालों आज आपकी लगातार कोशिश आराम और छोटी जीत ला सकता है। प्रैक्टिकल रूटीन पर ध्यान दें- सफाई करना, बिलों की पेमेंट करना या एक प्रोजेक्ट को पूरा करना। जब काम बहुत बढ़ जाएं तो मदद मांगें। अचानक खर्च करने से बचें, शॉर्ट टर्म स्टेप की प्लानिंग बनाएं। स्लो और सतर्कता से भरे ऑप्शन स्थिर धैर्य के साथ आने वाले हफ्तों के लिए स्थायी सुरक्षा और शांति को बनाते हैं।

वृषभ लव राशिफल- आपकी ईमानदारी आज सामने आती है और शांत केयर नजदीकी लाती है। अगर अविवाहित हैं, तो फ्रेंड्स या क्लास से लोगों से मिलने की कोशिश करें, स्लो बातचीत से भरोसा बढ़ता है। अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, तो छोटी-छोटी सुख-सुविधाएं शेयर करें और एक साथ आराम वाली एक्टिविटी की प्लानिंग बनाएं। फीलिंग्स जाहिर होने पर जिद्दी चुप्पी से बचें; जरूरतों के बारे में धीरे से बोलें. समय और व्यावहारिक देखभाल देने से प्यार गहराई से झलकता है। छोटे-छोटे सरप्राइज जैसे पसंदीदा गिफ्ट या कोई मैसेज रिश्ते को मजबूत कर सकता है और छोटे-छोटे प्रोग्रामों की प्लानिंग बनाएं।

वृषभ करियर राशिफल-ऑफिस में आज स्थिर तरक्की पर फोकस करें और एक महत्वपूर्ण टास्क पूरा करें। व्यवस्थित रहने के लिए लिस्ट या टाइमर जैसी सिंपल सिस्टम का इस्तेमाल करें। अपने भरोसे वाले परिणाम सुपरवाइजर के साथ शेयर करें और अनिश्चित होने पर स्पष्ट उम्मीदें पूछें। जब तक पुरस्कार कोशिश के अनुरूप नहीं हो तो, अचानक एक्स्ट्रा ड्यूटी लेने से बचें। अपने रूटीन में छोटे सुधार जैसे वर्कप्लेस को व्यवस्थित करना या ईमेल क्लियर करना बाद में समय बचाते हैं। नियमित धैर्य और क्लियर नोट्स आपकी प्रतिष्ठा को मजबूत बनाएंगे और पूरे सप्ताह कार्यों को आसान बनाएंगे और रोजाना सीखते रहेंगे।

वृषभ आर्थिक राशिफल- आज फाइनेंस व्यावहारिक विकल्पों का पक्षधर है। सब्सक्रिप्शन का रिव्यू करें और बचत के लिए एक छोटा लक्ष्य सेट करें। अगर खरीदारी की प्लानिंग बना रहे हैं, तो कुछ विकल्पों की तुलना करें और वैल्यू के साथ क्वालिटी चुनें। दोपहर के खाने के समय या थके होने पर आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। एक छोटी रकम को इमरजेंसी फंड में ट्रांसफर करने पर विचार करें। छोटी-छोटी जीतों पर ध्यान दें जैसे कम प्राइस पाना या किराने के सामान पर थोड़ी बचत करना।

वृषभ सेहत राशिफल- आपका बॉडी रेगुलर स्लो स्पीड और स्थिर खाने को अच्छा रिस्पॉन्स देती है। सुबह की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज से करें और नाश्ते में प्रोटीन शामिल करें। पास में पानी रखें और अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो चलने या खड़े होने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। नींद के मामले में सोने के समय का एक शांत रूटीन सेट करें और लेटने से पहले भारी स्क्रीन से बचें। अगर तनाव बढ़ता है, तो बाहर थोड़ी देर टहलने की कोशिश करें या सुखद म्यूजिक सुनें।

वृषभ राशि के गुण- ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com