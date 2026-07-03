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वृषभ राशिफल 4 जुलाई 2026 : करियर में मिलेगी सफलता, आय बढ़ेगी, परिवार की छोटी बातों पर दें ध्यान

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today 4 July 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन करियर और कारोबार के लिहाज से अनुकूल रह सकता है। कार्यस्थल पर वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और मेहनत की सराहना हो सकती है। आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं।

वृषभ राशिफल 4 जुलाई 2026 : करियर में मिलेगी सफलता, आय बढ़ेगी, परिवार की छोटी बातों पर दें ध्यान

Taurus Horoscope Today, 4 July 2026, वृषभ राशिफल: काम और जिम्मेदारियों पर आपका ध्यान सबसे ज्यादा रहेगा। दिन ऐसा है जिसमें लोग आपसे नतीजे की उम्मीद करेंगे और आप भी खुद को साबित करने के मूड में रहेंगे। ऊपरी अधिकारियों, वरिष्ठ लोगों या प्रभावशाली संपर्कों से सहयोग मिल सकता है। आपकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा, इसलिए जो कहना है उसे साफ और संक्षेप में रखें। साथ ही घर और बच्चों से जुड़ी कुछ बातें मन में हल्की बेचैनी दे सकती हैं। हर चीज आपके हिसाब से चले, यह जरूरी नहीं है। जहां समझाने की जरूरत है, वहां सख्ती की जगह धैर्य रखें। मंगल आपकी राशि में हिम्मत और तेजी दे रहा है, इसलिए आप पहल करने से नहीं हिचकेंगे। चंद्रमा काम और छवि के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए बाहरी दुनिया में आपकी पकड़ मजबूत दिख सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोग विस्तार, नई शाखा, नई सेवा या नए ग्राहक समूह पर सोच सकते हैं, लेकिन योजना को जमीन पर उतारने से पहले खर्च, टीम और समय का हिसाब जरूर देखें।

वृषभ राशि का लव राशिफल

दांपत्य और प्रेम जीवन में संतोष का भाव रहेगा। जीवनसाथी आपकी व्यस्तता समझ सकता है और सहयोगी रवैया रखेगा। जो लोग रिश्ते में हैं, वे छोटी बातों से भी जुड़ाव महसूस करेंगे। हालांकि बच्चों के व्यवहार या परिवार के किसी युवा सदस्य के कारण मन थोड़ा खट्टा हो सकता है। ऐसे में साथी पर चिड़चिड़ापन न निकालें। बातचीत में समझदारी से बड़ा तनाव टल सकता है। अगर किसी रिश्ते में पिछले दिनों दूरी रही है, तो एक सहज संदेश या साथ बैठकर चाय पीना भी बहुत काम करेगा। रिश्ते को सुधारने के लिए भारी वादों से ज्यादा रोजमर्रा का भरोसा जरूरी रहेगा।

वृषभ राशि का करियर राशिफल

करियर के लिए यह मजबूत दिन माना जा सकता है। ऑफिस में आपकी मेहनत दिखेगी और सीनियर से तारीफ या भरोसा मिल सकता है। बिजनेस करने वालों को विस्तार की सोच आएगी। नए संपर्क, नई मार्केट या किसी पुराने ग्राहक से बड़ा काम मिलने की दिशा बन सकती है। फिर भी जल्द फैसले लेने से पहले आंकड़े देख लें। विद्यार्थी थोड़े सुस्त रह सकते हैं। पढ़ाई में बैठेंगे, लेकिन गति वैसी नहीं रहेगी जैसी चाहेंगे। ऐसे में कठिन विषय सुबह या छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें। नोट्स बनाना, दोहराव करना और किसी मित्र के साथ चर्चा करना बेहतर रहेगा। जो लोग इंटरव्यू, प्रस्ताव या प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, उन्हें अपनी बात व्यवहारिक ढंग से रखनी चाहिए। दिखावे से ज्यादा तैयारी काम देगी।

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वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल

आय के एक से अधिक स्रोतों पर सोचने का मौका मिल सकता है। साइड इनकम, कमीशन, फ्रीलांस काम या पुराने संपर्क से छोटा लाभ जुड़ सकता है। नियमित आमदनी स्थिर रखने के लिए अनुशासन जरूरी रहेगा। खर्च बढ़ाने वाला उत्साह भी रहेगा, इसलिए कमाई देखकर ही खरीदारी करें। व्यवसाय विस्तार से पहले नकदी प्रवाह, देनदारी और समयसीमा साफ रखें। घर से जुड़ा कोई छोटा खर्च अचानक सामने आ सकता है। निवेश में लालच नहीं, गणना काम आएगी।

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वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल

शरीर में ऊर्जा रहेगी, पर तेज रफ्तार के कारण थकान भी जमा हो सकती है। बच्चों की सेहत या दिनचर्या को लेकर थोड़ा ध्यान देना ठीक रहेगा। अपनी नींद, पानी और भोजन समय पर रखें। अगर कई काम साथ चल रहे हों, तो सिर भारी लग सकता है। बाहर का तला भुना कम लें। कुछ देर टहलना और स्क्रीन से दूरी रखना राहत देगा। मूड ठीक रखने के लिए खुद पर बहुत कठोर न हों।

आज की सलाह: काम में आगे बढ़ें, पर परिवार की छोटी बातों को नजरअंदाज न करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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