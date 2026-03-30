वृषभ राशिफल 31 मार्च 2026: वृषभ वालों के जीवन में उतार-चढ़ाव संभव, काम में रहेंगी चुनौतियां, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 31 March 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 मार्च 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 31 मार्च 2026, वृषभ राशिफल- वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा, लेकिन बीच-बीच में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। प्यार के मामले में हल्का तनाव दिख रहा है। कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी। ऑफिस में अचानक कुछ ऐसा आ सकता है, जिससे आपको तुरंत संभलना पड़े। पैसे के मामले में स्थिति बेहतर रहेगी। जरूरत के काम पूरे हो जाएंगे। सेहत भी ठीक रहेगी, बस दिनचर्या बिगड़ने न दें।
आगे पढ़ें, वृषभ राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल…
वृषभ लव राशिफल- रिश्तों में आज छोटी-छोटी बातों पर तकरार हो सकती है। वजह बड़ी नहीं होगी, लेकिन ईगो बीच में आ सकता है। आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे और सामने वाला भी पीछे हटने के मूड में नहीं रहेगा। ऐसे में बहस लंबी खिंच सकती है। बेहतर रहेगा कि बात को वहीं खत्म कर दें। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जो लोग नए रिश्ते में हैं, उनके लिए दिन का दूसरा हिस्सा अहम रहेगा। इस समय अगर आप साथ में समय बिताते हैं तो चीजें बेहतर होंगी। एक-दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। पुरानी बातों को उठाने से बचें। इससे मामला बिगड़ सकता है।जो महिलाएं अपने रिश्ते के बारे में घर में बात करना चाहती हैं, वे शाम का समय चुन सकती हैं। बात बनने के संकेत हैं। शादीशुदा लोगों को खास ध्यान रखना होगा। कोई पुरानी बात या पुराना रिश्ता आज के माहौल को खराब कर सकता है।
वृषभ करियर राशिफल- ऑफिस में आज काम रहेगा और दबाव भी रहेगा। टीम मीटिंग में अपनी बात रखते समय शब्दों का ध्यान रखें। तेज बोलने से बात बिगड़ सकती है। आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन हर जगह आपकी नहीं चलेगी। कुछ जगह समझौता करना पड़ेगा। सीनियर या क्लाइंट आज आपके काम को लेकर सवाल कर सकते हैं। इससे थोड़ा दबाव बनेगा। लेकिन अगर आप शांत रहकर काम करेंगे तो स्थिति संभल जाएगी। आईटी, बैंकिंग, सेल्स, एडवरटाइजिंग, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े लोगों के लिए दिन भागदौड़ वाला रहेगा। इंटरव्यू दे रहे लोगों को पॉजिटिव खबर मिल सकती है। छात्रों को रिजल्ट को लेकर राहत मिल सकती है। बिजनेस करने वाले लोग शाम के समय नया काम शुरू कर सकते हैं या नई डील पर बात आगे बढ़ा सकते हैं।
वृषभ आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में आज राहत मिलेगी। कहीं से पैसा आ सकता है। रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। आप किसी जरूरी खर्च को पूरा कर पाएंगे। घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान बन सकता है। कुछ लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने का सोच सकते हैं, लेकिन बिना समझे कदम न उठाएं। टैक्स या पुराने हिसाब-किताब से जुड़ी परेशानी कम हो सकती है। दोस्तों या भाई-बहनों के साथ पैसों को लेकर चल रही बात सुलझ सकती है। महिलाएं आज गहनों पर खर्च कर सकती हैं। बिजनेस वालों को बकाया पैसा मिल सकता है और काम बढ़ाने के लिए फंड भी मिल सकता है।
वृषभ स्वास्थ्य राशिफल- सेहत ठीक रहेगी। कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। फिर भी दिनचर्या बिगड़ने न दें। सुबह थोड़ा समय शरीर के लिए निकालें। खाने-पीने पर ध्यान दें। ज्यादा तेल और बाहर का खाना कम करें। फिसलन वाली जगह पर सावधानी रखें। गिरने का डर रहेगा। कुछ लोगों को नींद की दिक्कत हो सकती है। बच्चों को दिन के पहले हिस्से में सिर दर्द या पेट दर्द की शिकायत हो सकती है, ध्यान रखें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट