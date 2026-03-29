वृषभ राशिफल 30 मार्च 2026: वृषभ राशि वालों के लिए दिन रहेगा मिला-जुला, खर्चों पर रखें नजर, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 30 March 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 30 मार्च 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 30 मार्च 2026, वृषभ राशिफल- आज का दिन मिला-जुला रहेगा। रिश्तों में खुशी बनी रहेगी। काम भी चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पैसों को लेकर हल्की चिंता रह सकती है। सेहत भी लापरवाही नहीं मांगती।
आगे पढ़ें, वृषभ राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल…
वृषभ राशि का लव राशिफल- प्यार के मामले में दिन अच्छा है। जो लोग रिलेशन में हैं, वे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। आज पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। बातचीत भी पहले से बेहतर रहेगी। अगर पहले कोई छोटी-मोटी बात चल रही थी तो उसे सुलझाने का मौका मिलेगा। कुछ लोग अपने रिश्ते की बात घरवालों से कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पार्टनर की बात सुनना जरूरी है। सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश न करें। ईगो के कारण छोटी दिक्कत आ सकती है, इसे समय रहते संभाल लें। जो लोग सिंगल हैं, वे आज अपने क्रश से बात करने की सोच सकते हैं। जवाब पॉजिटिव मिलने के संकेत हैं।
वृषभ राशि का करियर राशिफल- काम की बात करें तो ऑफिस में दिन ठीक रहेगा, लेकिन टीम के साथ तालमेल रखना जरूरी है। मीटिंग या चर्चा के दौरान गलत शब्द इस्तेमाल करने से बचें। टीम के अंदर ईगो की वजह से टकराव हो सकता है, जिससे काम प्रभावित हो सकता है। कुछ लोगों को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। जो लोग टीम लीड या प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं, उन्हें अपनी स्किल पर ध्यान देना होगा। कम्युनिकेशन बेहतर करने की जरूरत है। बिजनेस करने वालों के लिए दिन ठीक है। खासकर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल या इंटीरियर से जुड़े लोगों को नए मौके मिल सकते हैं।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। आज कोई पुराना लेन-देन सुलझ सकता है, खासकर दोस्तों के साथ। कुछ लोग घर में बदलाव या मरम्मत का प्लान बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का भी मन हो सकता है। शेयर बाजार में बिना सोचे पैसा लगाने से बचें। जरूरत पड़ने पर किसी दोस्त की मदद करनी पड़ सकती है। व्यापार करने वालों के फंसे हुए पैसे निकल सकते हैं।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत की बात करें तो दिन सामान्य रहेगा, लेकिन छोटी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है। रूटीन में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। मानसिक तनाव कम करने की कोशिश करें। खाने में फल और सब्जियां ज्यादा लें। बच्चों को पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। आंखों में जलन या दर्द भी हो सकता है। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें तो बेहतर रहेगा। योग या जिम शुरू करने का सोच सकते हैं।
कुल मिलाकर दिन ठीक है। छोटी बातों को नजरअंदाज करें। काम और सेहत दोनों पर ध्यान दें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट