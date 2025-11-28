वृषभ राशिफल 29 नवंबर: शादीशुदा महिलाएं आज ससुराल में ना करें ये काम, ऑफिस में रहेगा काम का प्रेशर

संक्षेप: Aaj ka Vrishabh Rashi Ka Rashifal, Taurus Horoscope 29 November 2025: राशिचक्र में दूसरे नंबर पर वृषभ है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा वृषभ राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि वृषभ होती है। आज इस राशि के जातक अपने पार्टनर के लिए समय निकालने की कोशिश करें।

Taurus Horoscope Today 29 November 2025, Aaj ka Vrishabh Rashifal, वृषभ राशिफल: आज वृषभ राशि वालों के लिए दिन ठीक रहने वाला है लेकिन कुछ चीजों पर काम करने की जरूरत है। ऑफिस में आज आपको कुछ नया टास्क मिल सकता है। आज पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। ऐसा करेंगे तो आपका रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। पार्टनर के साथ हर स्थिति में ईमानदार रहने की कोशिश करें। पैसा की स्थिति आज सही रहेगी लेकिन फालतू के खर्चों से बचने की कोशिश करें। आज आपकी सेहत सही रहने वाली है। इन चीजों को विस्तार से जानने के लिए नीचें डालें एक नजर...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वृषभ लव राशिफल

आज आप अपनी लव लाइफ में थोड़ा और ध्यान दें। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। किसी मुद्दे पर बात हो तो ईगो को बीच में लेकर ना आएं। छोटी-छोटी बात पर चीजें और भी खराब हो सकती है। आज का दिन रोमांटिक बनाने की कोशिश करें। पार्टनर को आज डिनर पर लेकर जाएं। या फिर आज उन्हें घर पर ही कोई प्यारा सा सरप्राइज दें। आज कुछ लोगों को पार्टनर से ज्यादा बात करने की जरूरत है। जिनका रिश्ता टूट रहा है, वो आज अपने स्तर पर चीजों को एक बार संभालने की कोशिश करें क्योंकि सब कुछ फिर से संभल सकता है। शादीशुदा महिलाएं आज ससुराल में किसी से भी बहसबाजी ना करें। इससे घर में टेंशन का माहौल दिन भर बना रहेगा।

वृषभ करियर राशिफल आज आप पर ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। ऑफिस में आज एक साथ ढेर सारा काम आ सकता है। ऐसे में आज आप थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें और एक-एक करके सारे काम निपटाते जाएं। सूझबूझ के साथ आप सारे काम ठीक से कर लेंगे। टीम मीटिंग के दौरान लोगों के साथ सही से पेश आएं। आज हो सकता है कि आपको नए टास्क मिल जाएं। नई जिम्मेदारी को पूरा करके आप अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं। जो लोग टीम लीड कर रहे हैं, वो अपनी बात को ध्यान से सबसे सामने रखें। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सही जाने वाला है। जो लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो फोकस के साथ पढ़ाई करें।

वृषभ आर्थिक राशिफल आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। आज कहीं ना कहीं से आपको पैसे मिलने वाले हैं। वैसे अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल बनाकर रखें। जहां लगे, वहां पर कटौती भी करते जाएं। अगर कोई लग्जरी चीज जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं है तो उसे अभी ना लें। आज किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से दूर ही रहें क्योंकि नुकसान होने के चांस हैं। सट्टेबाजी में पैसा ना लगाएं। आज कुछ महिला जातक अपने घर में चल रहे पैसे के किसी मामले को सुलझाने में सफल हो जाएंगी। अगर घर में कोई इवेंट होने वाला है, तो आज आप उसमें पैसा लगा सकते हैं।

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल आज आप अपने दिन की शुरुआत छोटी सी वॉक या फिर एक्सरसाइज से करेंगे तो बेहतर होगा। अगर बीते कुछ दिन से योगा या फिर जिम क्लास ज्वाइन करने की सोच रहे थे, तो आज इस काम को कर लें। इस चीज के लिए आज का दिन शुभ है। कुछ महिला जातकों को गाइनिक से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। बाहर की चीजों को ना खाएं। खासकर कि तली-भुनी चीजों से दूर रहिए। बच्चों को आज वायरल फीवर हो सकता है। कुछ लोगों को दांत से जुड़ी दिक्कत परेशान कर सकती है। आज आप अपने साथ-साथ पैरेंट्स की सेहत का भी ध्यान रखें। आज अपने घर का माहौल सही बनाकर रखें। जिन लोगों को लंग्स से जुड़ी दिक्कत है, वो आज खास तौर पर अपना ध्यान रखें।

वृषभ राशि के गुण ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com