वृषभ राशिफल 29 मई 2026: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 मई का दिन, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Taurus Today Horoscope 29 May 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 मई 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…
Today Taurus horoscope in hindi, आज का वृषभ राशिफल 29 मई 2026: 29 मई 2026 को वृषभ राशि वालों का दिन ठीक रहने वाला है। सुबह से ही काम थोड़ा ज्यादा रह सकता है। कुछ लोग घर और काम दोनों को लेकर व्यस्त रहेंगे। हालांकि दिन के साथ हालात धीरे-धीरे बेहतर होते जाएंगे। आज पुराने अटके काम पूरे होने की संभावना है। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी पुराने जानने वाले से बातचीत हो सकती है, जिससे मन अच्छा रहेगा। बेवजह की बातों में पड़ने से बचें और अपने काम पर ध्यान रखें।
वृषभ राशि का लव राशिफल
वृषभ राशि वालों की लव लाइफ में आज शांति बनी रहेगी। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा। अगर कुछ दिनों से रिश्ते में दूरी थी तो आज बातचीत से चीजें बेहतर हो सकती हैं। शादीशुदा लोगों को परिवार का साथ मिलेगा। घर में खुशी वाला माहौल बना रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी नए इंसान से बात शुरू हो सकती है। वहीं रिलेशन में रहने वाले लोगों के बीच समझ पहले से बेहतर होगी। हालांकि छोटी बातों को ज्यादा बढ़ाने से बचना होगा।
वृषभ राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में दिन ठीक रहेगा। वृषभ राशि वालों को ऑफिस में अधिकारियों का साथ मिलेगा। मेहनत का फायदा धीरे-धीरे नजर आने लगेगा। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस करने वालों को भी फायदा मिलने के संकेत हैं। पुराने रुके काम पूरे हो सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए भी करियर अच्छा रहेगा। ऑफिस में आपकी मेहनत लोगों को नजर आएगी। व्यापार करने वालों को नए लोगों से फायदा मिल सकता है। लंबे समय से चल रही रुकावट कम होती दिखेगी।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। जरूरत के हिसाब से खर्च होंगे। वृषभ राशि वालों को कहीं से रुका पैसा वापस मिल सकता है। कोई जरूरी खरीदारी भी हो सकती है। मिथुन राशि वालों को भी आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। हालांकि बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा। किसी की बातों में आकर निवेश न करें।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत की बात करें तो वृषभ राशि वालों की तबीयत पहले से बेहतर रहेगी। अगर लंबे समय से कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें आराम महसूस हो सकता है। खानपान सही रखना जरूरी रहेगा। मिथुन राशि वालों को थकान महसूस हो सकती है। ज्यादा भागदौड़ की वजह से सिर भारी रह सकता है। समय पर आराम और पूरी नींद लेना जरूरी रहेगा।
कुल मिलाकर दिन ठीक रहने वाला है। काम धीरे-धीरे पूरे होंगे। रिश्तों में सुधार आएगा और मन भी पहले से शांत रहेगा। बस जल्दबाजी और गुस्से से बचकर चलना बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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