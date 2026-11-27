28 नवंबर को वृषभ राशि वालों के लिए मेहनत और प्रयास का दिन रहेगा। नौकरी और कारोबार में लक्ष्य हासिल करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। संतान की ओर से अच्छी खबर मिलने के योग हैं।

Taurus Horoscope Today 28 November 2026, Aaj Ka Vrishabh Rashifal: लक्ष्य के लिए अतिरिक्त मेहनत करने का फैसला आज आपके काम को आगे बढ़ाएगा। सफलता का रास्ता प्रयास से खुलेगा और अपने साहस का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। काम की मात्रा देखकर शुरुआत में दिन लंबा लगेगा, लेकिन जुटे रहने पर प्रगति के योग हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर रहेंगे और उनके सहयोग की संभावना है। जीवनसाथी के साथ भी सहजता रहेगी। घर में काम की चर्चा होगी तो आपकी व्यस्तता बातचीत का हिस्सा बनेगी। कुंभ राशि के दसवें भाव में राहु आगे बढ़ने की तीखी चाह जगाएगा और किसी नए काम में अचानक रुचि बढ़ाएगा। इससे मन एक उपलब्धि के बाद दूसरी ओर दौड़ेगा। आज उपलब्धि की चाह मजबूत होगी, पर उसे पूरा करने के लिए मेहनत भी ज्यादा लगेगी। नए कारोबार में पैसा लगाने के लिए दिन अनुकूल नहीं है।

वृषभ राशि का करियर राशिफल दफ्तर में आज काम को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक कोशिश करनी पड़ सकती है। लक्ष्य सामने रहेगा और अपनी क्षमता परखने का भाव होगा। साहस के साथ किया गया अतिरिक्त प्रयास अच्छे परिणाम की संभावना मजबूत करेगा। कोई काम कठिन दिखने पर भी उससे जुड़े रहने की इच्छा होगी। पढ़ाई में भी बैठकर समय देना पड़ेगा। केवल उत्साह से पाठ पूरा होने की उम्मीद कम रहेगी। नए विषय में अचानक दिलचस्पी बढ़ेगी, जिससे चल रहे काम से ध्यान हट सकता है। आज की मुख्य जरूरत अपने प्रयास को एक दिशा में रखना होगी। सबसे जरूरी काम पहले पूरा करें। उपलब्धि मिलने का संतोष उसी हिस्से से आएगा, जिसमें आपने सचमुच अतिरिक्त श्रम लगाया होगा।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल धन के मामले में आज मेहनत और निवेश को अलग रखकर देखना होगा। काम में कोशिश बढ़ाने से लाभ की संभावना बनेगी, मगर किसी नए उद्यम में रकम लगाना अनुकूल नहीं है। किसी अवसर का आकर्षक लगना और उसका आर्थिक रूप से उचित होना अलग बातें रहेंगी। परिवार के खर्च पर बातचीत होगी और रोज की जरूरतें ध्यान में आएंगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि के दूसरे भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कर्क राशि के तीसरे भाव में आएगा। आरंभ में परिवार तथा खर्च की बात प्रमुख होगी, फिर फोन और छोटी यात्राओं में सहजता रहेगी। किसी आर्थिक विचार पर चर्चा आगे बढ़ेगी। नए निवेश को आज रोककर रखें। परिचित काम में मेहनत का आधार आज नई आर्थिक छलांग से अधिक मजबूत रहेगा।

वृषभ राशि का लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और दिन भर की भागदौड़ के बाद बातचीत सुकून देगी। छोटे भाई बहनों के प्रति अपनापन रहेगा। उनसे सहयोग मिलने की संभावना है, जिससे किसी काम को लेकर हौसला बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में मन प्रसन्न रहेगा और साथी की बात सुनना अच्छा लगेगा। संतान की ओर से अच्छी खबर मिलने के योग हैं। घर की बातचीत में उम्मीद का रंग रहेगा। सिंह राशि के चौथे भाव में मंगल घरेलू माहौल में तेजी और छोटी चिड़चिड़ाहट जोड़ सकता है। इससे मन की गर्माहट आवाज में उतरने की आशंका रहेगी। किसी घरेलू चर्चा में उत्तर देने से पहले थोड़ा ठहरें। कुल मिलाकर रिश्तों का साथ आज मेहनत वाले दिन को भावनात्मक सहारा देगा।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल अधिक काम के कारण दिन के अंत में आराम की जरूरत महसूस हो सकती है। मन लक्ष्य तक पहुंचने को कहेगा और शरीर की थकान पर ध्यान देर से जाएगा। सेहत में किसी खास बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है। इसलिए काम का उत्साह बना रहने पर भी अपनी सामान्य दिनचर्या का ध्यान रखना उचित होगा। घर की छोटी बात पर झुंझलाहट बढ़े तो कुछ देर शांत बैठना राहत दे सकता है। काम के बीच एक तय विराम रखें। खानपान की चर्चा परिवार में होगी और अपने रोज के समय पर लौटने की इच्छा रहेगी। मेहनत पूरी होने के बाद मन को उपलब्धि का संतोष मिलने की संभावना है।

शुभ अंक- 5 शुभ रंग- नीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- छोटे भाई या बहन से अपने जरूरी काम पर बात करें।

क्या न करें- अचानक पसंद आए नए उद्यम में आज पैसा न लगाएं।