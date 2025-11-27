वृषभ राशिफल 28 नवंबर: एक्स से मुलाकात के बाद होगा ये हाल, नई नौकरी ज्वाइन करने वाले करें ये काम

संक्षेप: Aaj ka Vrishabh Rashi Ka Rashifal, Taurus Horoscope 28 November 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में दूसरे नंबर पर वृषभ है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा वृषभ राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि वृषभ होती है। आज चीजों को सुलझाने के लिए आपको धैर्य की जरूरत पड़ेगी।

Taurus Horoscope Today 28 November 2025, Aaj ka Vrishabh Rashifal, वृषभ राशिफल: बीते समय से आपके रिश्ते में चल रही परेशानी अब दूर होने वाली है। आप अपनी ओर से पहल करके चीजों को ठीक करने की कोशिश करें। पार्टनर संग बहसबाजी से बचें। ऑफिस में फोकस के साथ काम करें। प्रोफेशनल रहकर सारी जिम्मेदारी निभाएंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पैसों के मामले में समझदारी से फैसले लें। करियर में मिलने वाले अच्छे मौकों को हाथ से जाने ना दें। अगर वर्कप्लेस पर प्रेशर महसूस हो तो परेशान ना हो। सारी चीजों को कॉन्फिडेंस के साथ संभालने की कोशिश करें। आज आपकी सेहत सही रहेगी। बाकी सारी चीजों को नीचे विस्तार से पढ़ें...

वृषभ लव राशिफल आज लव लाइफ में थोड़ा खुलकर सामने आएं। आज आपके पार्टनर को आपके साथ की जरूरत है। ऐसे में उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। खुलकर अपना प्यार जताएं। पार्टनर को कोई प्यारा सा सरप्राइज दे सकते हैं। इससे उनका दिन बन जाएगा। पुराने किसी मुद्दे को आज बीच में ना लाएं। इससे आप दोनों का मूड खराब हो सकता है। आप दोनों किसी ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। यहां पर आपको एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। जो कपल्स नए हैं, उनके लिए आज दिन के बाद का समय खास होने वाला है। शादीशुदा महिलाएं परिवार को आगे बढ़ाने का फैसला लेंगी। आज कुछ लोगों की मुलाकात एक्स से हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव होगा। तो वहीं कुछ लोगों की उलझनें बढ़ सकती हैं।

वृषभ करियर राशिफल आज ऑफिस में शांति से अपना काम करें। आज आपका रवैया हर मामले में सही होना चाहिए। अगर आपको नई जिम्मेदारी मिली है तो फोकस के साथ उसे पूरा करें। जो लोग अब नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं, पहले तो वो अपनी सीवी अपडेट कर लें। अगर आपने नई-नई नौकरी ज्वाइन की है तो थोड़ा खुलकर अपनी बात सामने रखें ताकि सीनियर पर इसका अच्छा असर पड़ें। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी और इंटीरियर डिजाइन के बिजनेस से जुड़े लोगों को आज अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। हायर स्टडीज का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी न्यूज मिलने की संभावना है।

वृषभ आर्थिक राशिफल पैसे के मामले में आपका दिन तो सही जाएगा लेकिन इस मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। बीच-बीच में कुछ दिक्कत आ सकती है। अगर कोई पैसा उधार मांगे तो सोच-समझकर ही कोई फैसला लें। कुछ महिला जातकों को आज अपने भाई-बहनों से आर्थिक मदद मिल सकती है। जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो लोग आज फंड जुटाएंगे। अगर आप लंबे समय से कोई इलेक्टॉनिक सामान लेना चाह रहे थे तो अच्छा योग बन रहा है। आज स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं तो बेहतर होगा। ट्रेडिंग करने वाले आज थोड़ा सतर्क रहें।

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल आज आप अपना थोड़ा ध्यान रखें। वैसे तो सब कुछ सही रहेगा लेकिन आज थोड़ी एंग्जाइटी महसूस हो सकती है। अपने खानपान पर ध्यान दें। बाहरी चीजों को ना ही खाएं तो सही है। ज्यादा ऑयली और फैटी चीजों को ना खाएं। हरी सब्जी, फल और हल्का खाना आपके लिए सही रहेगा। नेगेटिव सोच से दूर रहें। ऐसे लोगों के आसपास रहने की कोशिश करें जिनके पास आपको अच्छा महसूस होता है। किसी भी तरह का नशा ना करें। अगर आप दिन की शुरुआत एक्सरसाइज के साथ करेंगे तो दिन भर तरोताजा महसूस करेंगे। योग करने से भी आपको खूब फायदा मिलेगा।

वृषभ राशि के गुण ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

