वृषभ राशिफल 28 मार्च 2026: वृषभ राशि वालों की बढ़ सकती है सैलरी, मिलेगी नई जिम्मेदारी, दान-पुण्य करना रहेगा शुभ
Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 28 March 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह 'बैल' है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 मार्च 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 28 March 2026, वृषभ राशिफल: आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा साबित होगा। लव लाइफ में सामंजस्य बनाए रखें और बेवजह की बातों को मुद्दा न बनाएं। इससे रिश्ते मजबूत और सुखद बने रहेंगे। कामकाज की जगहों पर या ऑफिस में किसी भी विवाद से बचें और अपने काम पर ध्यान दें। आपको नए जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें सही तरीके से निभाकर आप अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, इसलिए खर्च सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य की बात करें, तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है।
वृषभ लव राशिफल
आज अपने रिश्ते को संभालकर रखें। बातचीत में कुछ छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए जो भी बोलें सोच-समझकर बोलें। अहंकार के कारण भी रिश्ते में तनाव आ सकता है, इससे बचने की कोशिश करें। दोपहर के बाद का समय नए प्रेम संबंधों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, खासकर जो अपने रिश्ते को परिवार की मंजूरी दिलाना चाहते हैं। आप आज कहीं घूमने जाने या शादी से जुड़ा कोई निर्णय लेने के बारे में भी सोच सकते हैं। कुछ महिलाएं अपने पुराने रिश्तों की ओर वापस जा सकती हैं, लेकिन इसमें जोखिम भी हो सकता है, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाएं। वहीं, शादीशुदा लोगों के लिए परिवार बढ़ाने को लेकर विचार करने का समय हो सकता है।
वृषभ करियर राशिफल
आज कामकाज के मामलों में आपकी मेहनत और लगन अच्छे परिणाम लेकर आएगी। आप प्रोजेक्ट से जुड़े क्लाइंट की समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझा सकते हैं, जिससे प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बनेंगे। इनकम में बढ़ोतरी या सैलरी अपडेट से भी खुशी मिल सकती है। कुछ छात्रों को नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिलने के संकेत हैं। साझेदारी के कामों में भी फायदा होगा। हालांकि, राजनीति और मनोरंजन से जुड़े लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ विरोधी गतिविधियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, व्यापारी आज नया प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट शुरू करने का विचार कर सकते हैं।
वृषभ मनी राशिफल
आज आपके पास धन आने के योग हैं। शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। हालांकि, परिवार में संपत्ति को लेकर चर्चा करते समय सावधानी रखें, क्योंकि किसी रिश्तेदार या भाई-बहन की आलोचना से मानसिक तनाव हो सकता है। कुछ लोगों का खर्च इलाज या स्वास्थ्य संबंधी कारणों पर हो सकता है। वहीं, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए आज का दिन अच्छा है। इसके अलावा, आज दान-पुण्य करने के लिए भी अच्छा समय माना जा रहा है।
वृषभ हेल्थ राशिफल
आज सेहत पर ध्यान देने की जरुरत है। हल्की-फुल्की छाती से जुड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सांस से जुड़ी समस्याओं में भी सुधार के संकेत हैं। बच्चों को खेलते समय हल्की चोट लग सकती है, लेकिन चिंता की बात नहीं होगी। दिन का दूसरा हिस्सा जिम या योग शुरू करने के लिए अच्छा रहेगा। महिलाओं को स्त्री रोग से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, जबकि बुजुर्गों को अपनी दवाएं समय पर लेने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा, वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, खासकर बाइक चलाते वक्त सावधानी बरतें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट