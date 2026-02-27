वृषभ राशिफल 28 फरवरी 2026: वृषभ राशि वालों के जीवन में उतार-चढ़ाव संभव, करियर में चुनौतियां, धन के मामलों में रहें सतर्क
Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 28 February 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 फरवरी 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 28 फरवरी 2026, वृषभ राशिफल- आज बिना शर्त प्यार ही आपके रिश्ते को मजबूती देगा और उसे टूटने से बचाए रखेगा। ऑफिस में आज आपको पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। धन को संभालकर खर्च करें और पैसों के मामलों में लापरवाही न बरतें। सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, इसलिए पहले से सावधान रहना बेहतर रहेगा। आज आप अपने रिश्ते को लेकर कोई अहम फैसला ले सकते हैं। काम के क्षेत्र में नए मौके तलाश सकते हैं ताकि भविष्य बेहतर और सुरक्षित बन सके। आर्थिक मामलों को समझदारी से संभालने की जरूरत है। हालांकि सेहत आज आपको थोड़ी परेशानी दे सकती है।
वृषभ लव राशिफल- दिन की शुरुआत में रिश्ते में कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। बात बढ़ने से पहले आपको स्थिति को संभालना होगा। अगर किसी मुद्दे पर मतभेद हो तो गुस्सा करने से बचें और शांति से बात करें। छोटी गलतफहमियां समय पर सुलझाने से बड़ा विवाद टाला जा सकता है। दिन के दूसरे हिस्से में अपने साथी के साथ समय बिताना जरूरी रहेगा। उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए खास हैं। जो लोग नए प्रेम संबंध में हैं, वे अपने पार्टनर को कोई छोटा-सा तोहफा देकर खुश कर सकते हैं। इससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। दिन का दूसरा भाग पुराने प्रेमी या प्रेमिका से दोबारा संपर्क करने के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन यह ध्यान रखें कि इससे आपके मौजूदा रिश्ते पर नकारात्मक असर न पड़े। विवाहित लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए और अपने वर्तमान रिश्ते को प्राथमिकता देनी चाहिए।
वृषभ करियर राशिफल- आज कार्यस्थल पर कुछ हल्की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। डेडलाइन का दबाव रहेगा और ऑफिस की राजनीति भी आपको परेशान कर सकती है। काम में रुकावटें आएंगी, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप इन्हें संभाल सकते हैं। क्लाइंट मीटिंग या प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रखना जरूरी है, ताकि आप प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रख सकें। आईटी, हेल्थकेयर, लॉजिस्टिक्स, आर्किटेक्चर, हॉस्पिटैलिटी, ह्यूमन रिसोर्स और कंटेंट डेवलपमेंट से जुड़े लोगों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। सेना से जुड़े कर्मचारी और वकील आज व्यस्त रहेंगे और उनका शेड्यूल टाइट रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल का कारोबार करने वाले लोग नए समझौते साइन कर सकते हैं और बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं।
वृषभ आर्थिक राशिफल- आज पैसों से जुड़ी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। खर्चों को संतुलित रखना जरूरी रहेगा। कुछ महिलाएं किसी दोस्त के साथ चल रहे आर्थिक विवाद को सुलझाने में सफल हो सकती हैं। शेयर बाजार, ट्रेड या सट्टा कारोबार में निवेश करने की सोच सकते हैं, लेकिन किसी अनुभवी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी होगा। भाई-बहनों के साथ प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों पर चर्चा करने से बचें, क्योंकि इससे अनावश्यक विवाद हो सकता है। व्यापारी अपने बिजनेस को नए क्षेत्रों में फैलाने के लिए फंड जुटाने में सफल हो सकते हैं और विस्तार की योजना बना सकते हैं।
वृषभ स्वास्थ्य राशिफल- आज सेहत को लेकर हल्की परेशानियां बनी रह सकती हैं। इंफेक्शन या एलर्जी की समस्या हो सकती है, इसलिए साफ-सफाई का ध्यान रखें। बच्चों को दिन के पहले हिस्से में आंखों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए उनकी देखभाल करें। कुछ बुजुर्ग गीली या फिसलन भरी जगह पर चलते समय फिसल सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। सुबह या शाम की सैर करना फायदेमंद रहेगा। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और शरीर की फिटनेस में सुधार आएगा। कुछ बुजुर्गों को सांस से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें और दवाइयों को समय पर लें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि