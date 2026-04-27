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वृषभ राशिफल 28 अप्रैल 2026 : वृषभ राशि वाले आज हर काम में न उलझें, सही जगह मेहनत करेंगे तो होगा फायदा

Apr 27, 2026 08:50 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 28 April 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 अप्रैल 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…

वृषभ राशिफल 28 अप्रैल 2026 : वृषभ राशि वाले आज हर काम में न उलझें, सही जगह मेहनत करेंगे तो होगा फायदा

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 28 अप्रैल 2026, वृषभ राशिफल- आज का दिन आपको एक छोटी-सी बात से बड़ा संकेत दे सकता है। कोई काम, जिम्मेदारी या किसी की उम्मीद ऊपर से मामूली लगेगी, लेकिन अंदर ही अंदर आप महसूस करेंगे कि इसमें आपकी जरूरत से ज्यादा ऊर्जा जा रही है। कई बार हम आदत में चीजें करते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब वह बोझ बनने लगती हैं। आज वही समझ में आने वाला है।

दिन का फोकस रहेगा- किस चीज को आगे रखना है और किसे धीरे-धीरे कम करना है। हर जगह “हां” कहना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो बिना किसी विवाद के भी अपनी सीमा तय कर सकते हैं। बात को आराम से रखना ही काफी होगा।

आज जल्दबाजी में फैसले लेने की जरूरत नहीं है। एक-एक चीज को देखिए, समझिए और फिर तय कीजिए। जब आप आदत की जगह समझदारी से चुनाव करेंगे, तो दिन अपने आप हल्का लगने लगेगा।

आगे पढ़ें वृषभ राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

वृषभ राशि का लव राशिफल-

आज प्यार में दिखावे से ज्यादा सच्चाई काम आएगी। कोई आपको अच्छे शब्दों से प्रभावित कर सकता है, लेकिन ध्यान इस बात पर जाएगा कि वह व्यक्ति रोजमर्रा में कितना साथ देता है। सिर्फ बातें नहीं, बल्कि व्यवहार भी मायने रखेगा।

सिंगल लोग किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ खिंच सकते हैं जो शांत और समझदार हो। लेकिन जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने से बचें।

जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उन्हें छोटे-छोटे मुद्दों पर खुलकर बात करनी चाहिए। मन में बात दबाकर रखने से दूरी बढ़ सकती है। आज सरल और साफ बातचीत ही काम आएगी।

वृषभ राशि का करियर राशिफल

काम के मामले में आज आपको यह देखने की जरूरत है कि कहां आपकी मेहनत सही रिजल्ट दे रही है और कहां नहीं। कोई ऐसा काम सामने आ सकता है जिसमें आप काफी समय दे रहे हैं, लेकिन उसका फायदा उतना नहीं मिल रहा।

नौकरी करने वाले लोग अपने मुख्य काम पर फोकस रखें। हर छोटी-छोटी बात में उलझने से बचें।बिजनेस करने वालों को अपने काम के तरीके, समय और खर्च को लेकर थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेसिक्स पर ध्यान देने का है। शॉर्टकट से बचें।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल

आज छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। मन करेगा कि थोड़ा आराम मिल जाए, इसलिए कुछ चीजें खरीदने का सोच सकते हैं। खर्च करने से पहले एक बार सोच लें कि यह जरूरत है या सिर्फ मन को शांत करने के लिए कर रहे हैं।

बचत और निवेश के मामले में जल्दबाजी से बचें। पुराने खर्चों पर नजर डालें- कहीं पैसा बेवजह तो नहीं जा रहा। थोड़ा ध्यान देने से स्थिति संभल सकती है।

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वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल

आज शरीर को आराम की जरूरत महसूस हो सकती है। ज्यादा शोर, लगातार काम या ठीक से खाना न खाने की वजह से थकान बढ़ सकती है। गर्दन, कंधे या पेट से जुड़ी हल्की परेशानी भी हो सकती है।

आज कोशिश करें कि दिन को थोड़ा संतुलित रखें। समय पर खाना खाएं, थोड़ा टहलें और खुद को ज्यादा थकाएं नहीं।

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वृषभ राशि के लिए सलाह

हर चीज को आदत न बनाएं। जहां मेहनत सही लगे, वहीं ऊर्जा लगाएं।

लकी नंबर: 6

लकी कलर: ऑलिव

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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