वृषभ राशिफल 27 नवंबर: क्रश को करने वाले हैं प्रपोज तो हो जाएं सावधान, गलती से भी ना मिस करें ये चीज

संक्षेप: Aaj ka Vrishabh Rashi Ka Rashifal, Taurus Horoscope 27 November 2025: राशिचक्र में दूसरे नंबर पर वृषभ है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा वृषभ राशि में गोचर करता है, उनकी राशि वृषभ होती है। आज आप शांत रहेंगे और सोच-समझकर फैसले लेंगे। आज इस राशि के जातक अपने पार्टनर से बात करते वक्त थोड़ा सावधान रहें।

Taurus Horoscope Today 27 November 2025, Aaj ka Vrishabh Rashifal, वृषभ राशिफल: अगर पार्टनर के साथ झड़प हुई है तो आज शांति से बैठकर उनसे बात करें। चीजों को उलझाने की बजाए उसे सुलझा लें। ऑफिस में आज पूरे फोकस के साथ काम करें। मेहनत से अपना काम करें और इससे बेहतर रिजल्ट ही मिलेगा। ऑफिस में आने वाली सारी चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करें। पैसों के मामले में थोड़ा सोच-समझकर ही खर्च करें। अपनी सेहत का आज थोड़ा ध्यान रखें। कुल मिलाकर आज आप अपने पैसे और सेहत पर ध्यान रखें। बाकी सारी चीजों को आप विस्तार से नीचे पढ़ सकते हैं।

वृषभ लव राशिफल आज अपने रिश्ते को उलझाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। सब कुछ सिंपल तरीके से होने दें। आज बस इतना ध्यान रखें कि पार्टनर से बात करते वक्त किसी गलत शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। आपको बातचीत करते वक्त थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। उनकी फीलिंग्स को भूलकर भी हर्ट ना करें। फालतू की बहस में पड़ने से टकराव की स्थिति बन सकती है। कुछ लोगों के रिश्ते को परिवार का सपोर्ट मिलने वाला है। वहीं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए आज का दिन तो बेहद ही खास है। आज आपको कोई नया इंसान मिल सकता है। ऐसे में आप जैसे हैं वैसे ही रहें। कुछ भी फेक करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को प्रपोज करने की प्लानिंग में हैं तो 1-2 दिन रुक जाना ही सही है। कुछ महिला जातक आज अपना परिवार आगे बढ़ाने का सोच सकती हैं।

वृषभ करियर राशिफल आज का दिन करियर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। आज मीटिंग में नए-नए आइडिया को जरूर शेयर करें। अपनी बातों को शेयर करते वक्त कॉन्फिडेंट रहें। लोगों को आपका आइडिया पसंद आएगा। अगर आपने किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, तो आज गुड न्यूज मिल सकती है। हो सकता है कि आज ही आपको ऑफर लेटर भी मिल जाए। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो फंड्स को लेकर आज थोड़ा सावधान रहें। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फुटवेयर और ऑटोमोबाइल के बिजनेस से जुड़े लोगों को आज दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें।

वृषभ आर्थिक राशिफल आज पैसों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। हो सकता है कि इस वजह से आपका तनाव भी बढ़ें। आज हो सकता है कि कोई आपसे बड़ी रकम उधार में मांग लें। सोच-समझकर ही फैसला लें। अगर आप रियल इस्टेट या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आज का दिन इस चीज के लिए शुभ होगा। अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल बनाकर रखें। हो सकता है कि आज आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदें। खरीदने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि ये आपको कितना काम आने वाला है? अगर आज आप नई गाड़ी खरीदने वाले हैं तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा।

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल आज सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। ऐसे में आज थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा और हल्का खाना खाएं। कोशिश करें कि खाने में हर तत्व मौजूद हो। ऑयली और भारी खाना ना ही खाएं। बच्चों को आज वायरल फीवर की शिकायत भी हो सकती है। साथ ही दांत-मुंह से जुड़ी भी कोई समस्या हो सकती है। अगर आपकी दवाइयां चल रही हैं तो किसी भी हाल में इसे मिस ना करें। चाहे तो दवाई खाने के लिए आप फोन में रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। कुछ लोगों को आज पेट से संबंधित दिक्कतें भी हो सकती हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं आज तो विशेष रूप से सतर्क रहें। आप किसी भी एंडवेंचर एक्टिविटी खासकर कि अंडरवॉटर स्पोर्ट्स से तो दूर ही रहें।

वृषभ राशि के गुण ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

