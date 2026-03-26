वृषभ राशिफल 27 मार्च 2026: आज संभलकर लें फैसले, खर्चों पर रखें नजर, पढ़ें लव, करियर और हेल्थ का हाल
Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 27 March 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 27 मार्च 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 27 मार्च 2026, वृषभ राशिफल- वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला रह सकता है। दिनभर छोटी-छोटी चीजों में उलझन रह सकती है, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति संभलती जाएगी। रिश्तों में समझदारी दिखाने की जरूरत रहेगी, वहीं कामकाज में भी ध्यान लगाकर चलना होगा। पैसों को लेकर राहत रहेगी, लेकिन खर्च पर काबू रखना जरूरी है। सेहत को लेकर भी थोड़ा सजग रहना पड़ेगा।
आगे पढ़ें, वृषभ राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल…
वृषभ राशि का लव राशिफल- आज रिश्ते में बातचीत सबसे जरूरी रहेगी। अगर आप चुप रहेंगे तो बात उलझ सकती है। पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, लेकिन पुरानी बातों को बार-बार उठाने से बचें। इससे सामने वाला नाराज हो सकता है। दिन के पहले हिस्से में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे बात आगे बढ़ सकती है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, वे आज अपने परिवार से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों को अपने पार्टनर पर ध्यान देने की जरूरत है। उनकी बातों को नजरअंदाज करने से दूरी बढ़ सकती है।
वृषभ राशि का करियर राशिफल- ऑफिस में आज काम को लेकर गंभीर रहना जरूरी है। आपका अनुशासन ही आपको आगे बढ़ाएगा। टीम के साथ काम करते समय अपनी बात जरूर रखें, लेकिन तरीके से। आपका रवैया ही आपकी पहचान बनेगा। कुछ लोगों को आज काम के दौरान ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं, जहां सिद्धांतों से समझौता करने का दबाव होगा। ऐसे में सही रास्ता चुनना जरूरी है। छात्रों के लिए दिन ठीक है, पढ़ाई में ध्यान रहेगा और परीक्षा से जुड़े काम पूरे हो सकते हैं। व्यापार करने वालों को आज मेहनत के हिसाब से फायदा मिल सकता है।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। पैसा आएगा, लेकिन साथ में खर्च भी रहेगा। इसलिए बचत पर ध्यान देना जरूरी है। आज घर के लिए कोई सामान खरीद सकते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक चीजें। निवेश करने का विचार भी आ सकता है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट या प्रॉपर्टी में पैसा लगाना। परिवार में किसी आयोजन के लिए खर्च करना पड़ सकता है। घर से जुड़ा कोई पुराना प्रॉपर्टी मामला चल रहा है तो उसमें बात आगे बढ़ सकती है और हल निकलने की उम्मीद है।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन लापरवाही ठीक नहीं है। दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज से करें तो बेहतर रहेगा। कुछ लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कत, जैसे गैस या एसिडिटी परेशान कर सकती है। सीने में भारीपन भी महसूस हो सकता है। खाने-पीने में संतुलन रखें। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है, इसलिए ध्यान रखें। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। बुजुर्गों को घुटनों और कोहनी में दर्द रह सकता है। गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें और नियमों का पालन करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट