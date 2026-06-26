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वृषभ राशिफल 27 जून 2026: आज मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, करियर और प्रेम में बन रहे हैं शुभ योग

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों, करियर और साझेदारी के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी, जबकि धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा।

वृषभ राशिफल 27 जून 2026: आज मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, करियर और प्रेम में बन रहे हैं शुभ योग

Taurus Horoscope Today, 27 June 2026, Vrishabh Rashifal, वृषभ राशिफल: यह दिन रिश्तों, बातचीत और सहयोग के लिहाज से उपयोगी रह सकता है। आपके भीतर ऊर्जा अच्छी रहेगी और आप कई काम तेजी से निपटाना चाहेंगे, लेकिन हर जगह अपनी गति थोपने से बचें। लोगों के साथ कदम मिलाकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। जीवनसाथी, पार्टनर या करीबी सहयोगी से मदद मिल सकती है, इसलिए सब कुछ अकेले संभालने की जिद न करें। मन में रोमांटिक भाव भी रहेंगे और आप सामान्य बातों में भी अपनापन महसूस करेंगे। घर से बाहर छोटी यात्राएं, मीटिंग, कॉल या जरूरी संपर्क आपके काम आ सकते हैं। बोलचाल में प्रभाव रहेगा, लेकिन शब्द नरम रखने होंगे। चंद्रमा साझेदारी के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए अकेले के बजाय साथ मिलकर काम करना ज्यादा सही रहेगा। वहीं आपके भीतर बैठा मंगल आपको सीधा और कभी-कभी सख्त बना सकता है। इसलिए आत्मविश्वास रखें, पर जिद कम करें। दिन कुल मिलाकर अच्छा है, यदि व्यवहार में संतुलन बना रहे।

वृषभ राशि का लव राशिफल

रिश्तों में गर्माहट और साथ का भाव बढ़ सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मन को राहत देगा। अगर पिछले दिनों दूरी रही है, तो सामान्य बातचीत से भी माहौल बेहतर हो सकता है। प्रेम संबंधों में आपका मूड खुला और स्नेह भरा रहेगा। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताने, संदेश करने या भविष्य की छोटी योजना बनाने के लिए समय अनुकूल है। बस एक बात ध्यान रखें, अपनी बात मनवाने के लिए दबाव न डालें। किसी महिला मित्र, सहकर्मी या परिवार की महिला सदस्य के साथ विनम्रता रखना आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा। छोटी नाराजगी को इगो का मुद्दा न बनाएं। सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना बोलना।

वृषभ राशि का करियर राशिफल

पढ़ाई, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से जुड़े कामों में अच्छा सहयोग मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह दिन समझने, लिखने, चर्चा करने और नोट्स व्यवस्थित करने के लिए ठीक है। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें नई साझेदारी, नया प्रस्ताव या किसी पुराने संपर्क से लाभकारी बातचीत का मौका मिल सकता है। हर ऑफर तुरंत स्वीकार करना जरूरी नहीं है, पर उसे गंभीरता से देखना चाहिए। नौकरी करने वालों के लिए टीमवर्क बेहतर परिणाम देगा। किसी मीटिंग में आपकी बात सुनी जा सकती है, खासकर अगर आप शांत और तथ्यपूर्ण बोलें। छोटी यात्रा या क्लाइंट से संवाद काम आगे बढ़ा सकता है। बुध और गुरु का सहयोग आपकी बात को वजन देता है, इसलिए सीखने और समझाने दोनों में बढ़त मिल सकती है।

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वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल

बचत के लिहाज से दिन ठीक है। खर्च पर नियंत्रण रखें तो हाथ में पैसा टिक सकता है। नियमित आय के साथ छोटे-छोटे समझदार फैसले आगे राहत देंगे। किसी आकर्षक योजना, सट्टा जैसी सोच या बिना सोचे लगाए जाने वाले पैसे से बचना बेहतर रहेगा। परिवार या घर की जरूरतों पर खर्च हो सकता है, पर उसे योजना में रखा जा सकता है। बिजनेस वालों के लिए लाभ का रास्ता बातचीत से खुलेगा, जोखिम से नहीं। जो भी नया आर्थिक समझौता करें, उसकी शर्तें साफ रखें।

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वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य से थोड़ी नरम रह सकती है, खासकर खानपान में लापरवाही करने पर। तला-भुना, बहुत मीठा या अनियमित भोजन आपको भारी लग सकता है। हल्का व्यायाम, थोड़ी स्ट्रेचिंग और समय पर खाना लाभ देगा। पानी कम न करें। मानसिक रूप से आप ठीक रहेंगे, लेकिन शरीर को आराम भी चाहिए। दिनभर सक्रिय रहने के बीच थोड़ी देर सांसों पर ध्यान देना अच्छा रहेगा।

आज की सलाह: रिश्तों में नरमी रखें, खाने पर ध्यान दें और पैसों के फैसले सोचकर करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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