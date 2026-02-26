वृषभ राशिफल 27 फरवरी 2026: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा, बनेंगे बिगड़े काम, करियर में होगा लाभ
Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 27 February 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 27 फरवरी 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 27 फरवरी 2026, वृषभ राशिफल- आज रिश्तों में चल रही परेशानियों को सुलझाने का मौका मिलेगा। ऑफिस में जरूरी कामों के लिए सीनियर की सलाह को महत्व दो, इससे काम सही दिशा में आगे बढ़ेगा। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी और खर्च व कमाई में संतुलन बना रहेगा। सेहत भी सामान्य बनी रहेगी और दिन भर एनर्जी ठीक रहेगी। रिश्ते में बेवजह की बहस से दूर रहना जरूरी रहेगा। कामकाज में मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करो। आज सेहत ठीक रहेगी और पैसों को भी समझदारी से संभाल पाओगे।
वृषभ लव राशिफल- आज रिश्ते में हल्की-फुल्की दिक्कत आ सकती है। बातचीत में कमी या गलतफहमी की वजह से मन थोड़ा खराब हो सकता है। पार्टनर से बात करते समय शब्दों पर ध्यान दो और बहस से बचने की कोशिश करो। किसी भी तरह की तीखी बहस या गलत भाषा से दूरी बनाए रखना ठीक रहेगा। पार्टनर आज आपकी मौजूदगी चाहता है और साथ में ज्यादा समय बिताना चाहता है। आज पार्टनर को घर वालों से मिलवाने का मौका मिल सकता है। घर के बड़े लोग तुम्हारी पसंद को समझ सकते हैं और मान भी सकते हैं। भविष्य से जुड़ा तुम्हारा फैसला परिवार को खुश कर सकता है। सिंगल लड़कियों को किसी कार्यक्रम या पारिवारिक फंक्शन में रिश्ता आ सकता है। रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी से बचो और अपने फैसले खुद लो।
वृषभ करियर राशिफल- आज नौकरी में स्थिति सुरक्षित रहेगी और ऑफिस में कोई बड़ी परेशानी सामने नहीं आएगी। हालांकि कुछ साथी तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं होंगे और तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनका असर तुम पर नहीं पड़ेगा। आईटी, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से जुड़े लोगों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। दिन का दूसरा हिस्सा प्रोजेक्ट और असाइनमेंट पर सुझाव देने के लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस से जुड़े लोग नई प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, जिससे ऑफिस में उनकी प्रोफाइल मजबूत होगी। काम से जुड़ी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाओ, इससे सीनियर का भरोसा बना रहेगा।
वृषभ आर्थिक राशिफल- आज पैसों के मामले में किस्मत साथ देगी। पहले किए गए निवेश से फायदा मिल सकता है। दोस्तों या परिवार के लोगों के साथ पैसों से जुड़ा पुराना मामला सुलझ सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का भी मौका मिल सकता है। दिन का दूसरा हिस्सा नए बिजनेस डील साइन करने के लिए ठीक रहेगा। घर में किसी खुशी के मौके पर खर्च करना पड़ सकता है। बिजनेस करने वाले लोग टैक्स से जुड़े मामलों को सुलझा सकते हैं। घूमने-फिरने के लिए टिकट बुक करने का प्लान भी बन सकता है। कुल मिलाकर पैसों को लेकर दिन ठीक रहेगा।
वृषभ स्वास्थ्य राशिफल- आज दिन की शुरुआत जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने से हो सकती है। इससे शरीर में फुर्ती बनी रहेगी। कुछ बुजुर्ग लोगों को पैरों में दर्द महसूस हो सकता है। महिलाओं को माइग्रेन की परेशानी हो सकती है, जबकि बच्चों को मुंह या दांत से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी होगा। ट्रेन या बस में चढ़ते समय सावधानी रखना जरूरी रहेगा। अगर कहीं बाहर जाने का प्लान है तो अपने साथ फर्स्ट-एड बॉक्स रखना बेहतर रहेगा। सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है, ताकि छोटी परेशानी बड़ी न बने।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि