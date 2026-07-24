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वृषभ राशिफल 25 जुलाई 2026: वृषभ राशि वालों के आज सहयोग से बनेंगे बिगड़े काम, करियर और रिश्तों में मिल सकती है खुशखबरी

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope 25 July 2026: आज का दिन सहयोग और तालमेल से काम करने का है। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है और नए लोगों से मुलाकात भविष्य में फायदा दे सकती है। करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं।

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Aaj ka Vrishabh Rashifal

Taurus Horoscope 25 July 2026: आज का दिन लोगों के साथ मिलकर काम करने का रहेगा। अगर कोई काम कई दिनों से अटका हुआ है तो किसी की मदद से उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। नए लोगों से मुलाकात भी हो सकती है और कुछ अच्छे संपर्क बन सकते हैं। आज आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। जिस काम को लेकर सोच रहे थे, उसकी शुरुआत करने की हिम्मत भी जुटा पाएंगे। बस किसी बात पर जरूरत से ज्यादा अड़ने से बचें। अपनी बात रखें, लेकिन सामने वाले की बात भी ध्यान से सुनें।

जो लोग शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, उनके लिए कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। जल्दबाजी में फैसला लेने की जरूरत नहीं है। पहले सामने वाले को अच्छी तरह समझ लें। कारोबार करने वालों को नया ग्राहक या नया काम मिलने की संभावना है। अगर किसी के साथ साझेदारी की बात चल रही है तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कागजी काम करते समय पूरी सावधानी रखें और बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें।

घर का माहौल पहले से बेहतर रहेगा। परिवार के लोगों के साथ बैठकर बातचीत होगी तो पुरानी गलतफहमियां भी दूर हो सकती हैं। आज दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा।

वृषभ राशि का लव राशिफल

रिश्तों के लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो अब बातचीत से मामला सुलझ सकता है। मन की बात खुलकर कहेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा।

जो लोग अभी तक अकेले हैं, उनकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आगे चलकर खास बन सकता है। हालांकि किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा। परिवार में भी खुशियों का माहौल बना रहेगा। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे मन खुश रहेगा।

वृषभ राशि का करियर राशिफल

आज ऑफिस में टीम के साथ मिलकर काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलती है तो उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ संभालें। व्यापार करने वालों को नया ऑर्डर या नया ग्राहक मिलने की संभावना है। अगर कोई नई डील कर रहे हैं तो उसकी सभी शर्तें अच्छी तरह पढ़ लें।

नौकरी करने वाले लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साफ और सीधी बात करनी चाहिए। छात्र अगर मेहनत करेंगे तो अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। पढ़ाई के दौरान ध्यान भटक सकता है, इसलिए समय का सही इस्तेमाल करें। इंटरव्यू या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आत्मविश्वास बनाए रखें।

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वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। किसी अपने से आर्थिक मदद या अच्छी सलाह मिल सकती है। व्यापार में नया काम मिलने से आमदनी बढ़ने की उम्मीद रहेगी। हालांकि किसी भी आर्थिक फैसले में जल्दबाजी न करें। अगर किसी के साथ पैसों का लेन-देन करना है तो सब कुछ लिखित में रखें। घर की जरूरतों पर कुछ खर्च हो सकता है, लेकिन यह खर्च जरूरी रहेगा।

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वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल

आज काम ज्यादा रहने की वजह से थकान महसूस हो सकती है। समय पर खाना खाएं और पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें। बाहर का खाना कम खाएं। सिर या गर्दन में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। अगर लगातार काम कर रहे हैं तो बीच-बीच में थोड़ा आराम भी करें। छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते ध्यान देना बेहतर रहेगा।

आज की सलाह: लोगों के साथ मिलकर चलेंगे तो कई काम आसान हो जाएंगे। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच जरूर लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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