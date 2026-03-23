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वृषभ राशिफल 24 मार्च 2026: आज धैर्य से करें काम, छोटे फैसले दिलाएंगे बड़ा लाभ, जानें लव, करियर, धन, हेल्थ का पूरा हाल

Mar 23, 2026 06:01 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 24 March 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 मार्च 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…

वृषभ राशिफल 24 मार्च 2026: आज धैर्य से करें काम, छोटे फैसले दिलाएंगे बड़ा लाभ, जानें लव, करियर, धन, हेल्थ का पूरा हाल

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 24 मार्च 2026, वृषभ राशिफल- आज का दिन सिंपल रहेगा। बिना ज्यादा भागदौड़ के काम चलते रहेंगे। मन भी शांत रहेगा, इसलिए फैसले लेने में दिक्कत नहीं होगी। आज आपको लगेगा कि धीरे-धीरे काम करना ही सही तरीका है। एक साथ कई काम करने से बेहतर है एक काम पकड़ें और उसे पूरा करें। आज किसी भी चीज में जल्दबाजी न करें। जो काम समय ले रहा है, उसे लेने दें। बीच-बीच में रुककर अपने काम को देखना भी जरूरी रहेगा। दिन भर छोटे-छोटे काम पूरे होते रहेंगे और शाम तक संतोष रहेगा कि दिन खाली नहीं गया।

आगे पढ़ें, वृषभ राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

वृषभ राशि का लव राशिफल- रिश्तों के मामले में आज सीधा रहना सही रहेगा। जो कहना है, साफ कहें। घुमाने से बात बिगड़ सकती है। पार्टनर के साथ ज्यादा प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। साथ बैठकर बात करना ही काफी रहेगा। अगर पार्टनर किसी बात को लेकर थोड़ा चुप हैं तो उन्हें स्पेस दें, बार-बार पूछने से बचें। छोटे-छोटे काम जैसे चाय साथ में पीना या हाल पूछ लेना, ये चीजें रिश्ता मजबूत करती हैं। सिंगल हैं तो आज किसी से बात हो सकती है, लेकिन आगे बढ़ने में जल्दी न करें। पहले समझ लें, फिर कदम बढ़ाएं।

वृषभ राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में आज आपको सीधा तरीका अपनाना होगा। जो काम मिला है, पहले उसे पूरा करें। बीच में नया काम उठाने से बचें। आज किसी के कहने पर जल्दी में फैसला न लें। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ लें। चुप रहने से काम अटक सकता है। ऑफिस में अपनी बात कम शब्दों में रखें, लंबी बात करने से बचें। आज का दिन मेहनत वाला है, लेकिन रिजल्ट भी मिलेगा। धीरे-धीरे काम करेंगे तो गलती नहीं होगी।

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वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में आज ध्यान रखना जरूरी है। जो जरूरी है, वही खर्च करें। बाकी चीजों को टाल सकते हैं। आज बड़ा खर्च करने से बचें। अगर कुछ खरीदना जरूरी है तो पहले देख लें कि सस्ता कहां मिल रहा है। उधार देने से पहले सोच लें। हिसाब लिखकर रखना सही रहेगा। आज कोई भी जल्दी में लिया फैसला आगे दिक्कत दे सकता है। थोड़ा-थोड़ा बचाना ही सही रहेगा।

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वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के मामले में आज सामान्य दिन रहेगा। बस रूटीन न बिगाड़ें। समय पर खाना खाएं और ज्यादा भारी चीजों से बचें। थोड़ा बाहर निकलकर टहलना अच्छा रहेगा। पूरे दिन बैठे रहने से शरीर भारी लग सकता है, इसलिए बीच-बीच में उठते रहें। पानी पीते रहें। अगर थकान लगे तो आराम करें। रात में जल्दी सोने की कोशिश करें। छोटी-छोटी आदतें ही शरीर को ठीक रखती हैं।

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डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

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दशा-महादशा
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वास्तु शास्त्र
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