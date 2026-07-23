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वृषभ राशिफल 24 जुलाई 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगा किस्मत का साथ, नौकरी और कारोबार में बन सकते हैं नए मौके

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today 24 July 2026: आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ रह सकता है। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और परिवार का सहयोग मिलेगा। पैसों के मामले में समझदारी से फैसला लें और खानपान का विशेष ध्यान रखें।

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Aaj ka Vrishabh Rashifal

Taurus Horoscope Today 24 July 2026: आज का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। अगर किसी काम में दूसरे लोगों की मदद की जरूरत है तो आपको सहयोग मिल सकता है। ऑफिस हो या घर, मिलकर काम करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास भी बना रहेगा। हालांकि हर बात पर अपनी जिद चलाने से बचें। शांत रहकर बात करेंगे तो काम जल्दी बनेंगे। परिवार और काम के बीच अच्छा तालमेल बना सकते हैं। आज अपनों के साथ समय बिताने का मन करेगा। अगर किसी रिश्ते में लंबे समय से कोई बात मन में थी तो उसे आराम से कह सकते हैं। आपकी बातों का असर लोगों पर पड़ेगा और लोग आपकी राय को महत्व देंगे। कोई नया काम या नया ऑफर मिले तो बिना सोचे तुरंत फैसला न लें। पहले पूरी जानकारी लें, फिर आगे बढ़ें। खाने-पीने में लापरवाही न करें, वरना दिनभर सुस्ती महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर दिन आपके पक्ष में रहेगा, बस व्यवहार में थोड़ी नरमी रखें।

वृषभ राशि का लव राशिफल

रिश्तों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। जीवनसाथी या पार्टनर का साथ मिलेगा। अगर किसी बात को लेकर दूरी थी तो बातचीत से गलतफहमी दूर हो सकती है। प्रेम संबंध में समय अच्छा बीतेगा। साथ घूमने, कहीं बाहर खाने या खुलकर बातें करने का मौका मिल सकता है। हर बात अपनी मर्जी से कराने की कोशिश न करें। परिवार के लोगों, खासकर घर की महिलाओं की भावनाओं का सम्मान करें। इससे घर का माहौल भी अच्छा रहेगा।

वृषभ राशि का करियर राशिफल

पढ़ाई करने वाले छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। कठिन विषय भी धीरे-धीरे समझ आने लगेंगे। नौकरी करने वालों के लिए टीम के साथ काम करना फायदेमंद रहेगा। अधिकारी आपके काम से खुश हो सकते हैं। कारोबार करने वालों को नया ग्राहक या नई डील मिलने की संभावना है। अगर कोई नया प्रस्ताव मिले तो उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही फैसला करें। इंटरव्यू, मीटिंग या किसी जरूरी बातचीत में सोच-समझकर जवाब दें। जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

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वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। आमदनी सामान्य बनी रहेगी। खर्च करने से पहले बजट जरूर देखें। घर के लिए कुछ खरीदने का मन बन सकता है, लेकिन जरूरत के हिसाब से ही पैसे खर्च करें। किसी की बात सुनकर निवेश करने से बचें। पुराने भुगतान या उधार से जुड़ी योजना बना सकते हैं। छोटी-छोटी बचत आगे काम आएगी।

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वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन खानपान पर ध्यान देना जरूरी है। बाहर का तला-भुना या ज्यादा मीठा खाने से बचें। समय पर खाना खाएं और खूब पानी पिएं। सुबह या शाम थोड़ी देर टहलना फायदेमंद रहेगा। शरीर को आराम भी दें और रोजमर्रा की दिनचर्या भी ठीक रखें। इससे दिनभर ताजगी बनी रहेगी।

आज की सलाह: किसी भी नए काम में जल्दबाजी न करें। रिश्तों में प्यार से बात करें और खाने-पीने में लापरवाही बिल्कुल न करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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