वृषभ राशिफल 24 अप्रैल 2026 : वृषभ राशि वालों के दिन आज का दिन बड़े बदलावों वाला, दिन रहेगा खास, इन बातों का रखें ध्यान
Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 24 April 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 अप्रैल 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 24 अप्रैल 2026, वृषभ राशिफल- आज आपका रोज का रूटीन थोड़ा ज्यादा भारी या बोरिंग लग सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, बस वही पुरानी आदतें और तरीके आज उतने अच्छे नहीं लगेंगे। एक ही तरह की चीज बार-बार करना मन को थका सकता है। सूर्य आपकी राशि में है, इसलिए आपको साफ दिखेगा कि क्या सही चल रहा है और क्या अब बदलने की जरूरत है। बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बस छोटे-छोटे बदलाव करें—जैसे काम करने का तरीका या टाइम थोड़ा बदल दें। इससे दिन काफी हल्का लग सकता है।
आगे पढ़ें वृषभ राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
वृषभ राशि का लव राशिफल- रिश्ते में प्यार तो है, लेकिन आप चाहेंगे कि उसमें थोड़ा नया पन महसूस हो। अगर सब कुछ बहुत आदत जैसा हो गया है, तो आज आपको यह ज्यादा महसूस होगा। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ता कमजोर है, बस उसमें थोड़ा ध्यान और नया अंदाज चाहिए। सिंगल लोग ऐसे इंसान की तरफ आकर्षित हो सकते हैं जो भरोसेमंद हो, लेकिन साथ ही थोड़ा अलग और दिलचस्प भी लगे। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए कोई छोटा सा प्लान या बात करने का नया तरीका ज्यादा काम करेगा।
वृषभ राशि का करियर राशिफल- काम में पुराना तरीका अब उतना काम का नहीं लग सकता। आपको खुद समझ आएगा कि कौन-सा तरीका धीमा या बोरिंग हो गया है। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ बदलना है, बस एक चीज को बेहतर करना है। नौकरी में हैं तो पहले काम करने का तरीका सुधारें, फिर मेहनत बढ़ाएं। बिजनेस में हैं तो काम को पेश करने या मैनेज करने का तरीका बदलना फायदेमंद रहेगा। स्टूडेंट्स भी पढ़ाई का तरीका बदलेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल- आज कोई पुराना खर्च या आदत दोबारा देखने लायक है। कोई सब्सक्रिप्शन, रोज का खर्च या कोई छोटी चीज जो बिना सोचे चल रही है, उस पर ध्यान दें। हो सकता है अब उसकी उतनी जरूरत न हो। पैसों के मामले में आज शांति से सोचें। जो सही लगे उसे रखें, जो जरूरी नहीं है उसे छोड़ दें। बिना सोचे पैसा खर्च करने से बचें।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज ज्यादा आराम भी भारी लग सकता है। शरीर में सुस्ती, गर्दन या कंधे में जकड़न महसूस हो सकती है। इसका मतलब है कि आपको थोड़ा मूवमेंट चाहिए।हल्की एक्सरसाइज, टहलना या स्ट्रेचिंग करने से फायदा मिलेगा। ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, बस शरीर को एक्टिव रखें।
सलाह- जो चीज आप रखना चाहते हैं, उसमें थोड़ा बदलाव करें। छोटा सा नया कदम पूरे दिन को बेहतर बना सकता है।
लकी नंबर: 6
लकी रंग: एम्बर
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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राशिफल (डेली एवं वीकली)
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