वृषभ राशिफल 23 अगस्त: आज बड़ी रकम उधार नहीं दें, अपनी सेहत का रखें ख्याल

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Fri, 22 Aug 2025 08:38 PM

Taurus Horoscope Today 23 August 2025, आज वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वालों को आज धैर्य और लगातार काम करने से लाभ मिलेगा। डिटेल चेक करें और शांति से बोलें और छोटे लक्ष्य सेट करें जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं। स्लो और सावधानी से भरे कदम उठाने से गलतियां कम होती हैं और स्ट्रेस कम होता है। रूटीन पर भरोसा रखें और अचानक परिवर्तन करने से बचें। छोटे-छोटे सुधार अब भविष्य के टास्कों को आसान और ज्यादा शांति से भरे बनाते हैं और जीत को एन्जॉय करते हैं।

वृषभ लव राशिफल- आपके दिल को सिंपल दयालुता में शांति मिलती है। अगर सिंगल हैं, तो ईमानदार बातचीत और एक साथ हंसकर गर्मजोशी शेयर करें। अगर आप किसी पार्टनर के साथ हैं, तो शांत समय और छोटे-छोटे इशारों जैसे नोट या हेल्पफुल एक्शन को महत्व देना चाहिए। जरूरतों के बारे में धीरे से बोलें और जब वे बोलें तो सुनें। छोटे-छोटे मतभेदों को स्वीकार करें और सहयोग को चुनना चाहिए।

वृषभ करियर राशिफल- काम के लिए निरंतर कोशिश और स्पष्ट कदमों की जरूरत होती है। एक काम पर फोकस बनाए रखें और दूसरा शुरू करने से पहले उसे पूरा करें। टीम के मेंबर्स के साथ काम की जानकारी शेयर करें और फंसने पर मदद मांगें। छोटे और भरोसे से भरे टास्क एक स्ट्रांग प्रतिष्ठा बनाते हैं। अचानक होने वाले बदलावों या वादों से बचें जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते हैं।

वृषभ आर्थिक राशिफल- अगर आप प्लान बनाते हैं तो आज आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। प्राइस को चेक किए बिना बड़ी खरीदारी से बचें। खरीदारी से पहले आपको क्या चाहिए इसकी एक सिंपल लिस्ट बनाएं और एक ब्राउंडी सेट करें। दोपहर का खाना पैक करना या सस्ता विकल्प चुनने जैसी छोटी बचतें तेजी से बढ़ती हैं। अगर आप इनकम की उम्मीद करते हैं, तो इसे ट्रैक करें और जब यह आए तो इसे लिख लें। आज बड़ी रकम उधार नहीं दें।

वृषभ सेहत राशिफल- आज अपनी सेहत का ख्याल रखें। स्ट्रेस को कम करने के लिए स्पीड स्लो की वॉकिंग या हल्के योग की कोशिश करनी चाहिए। बार-बार पानी पिएं और फ्रेश फूट्स और साबुत अनाज वाला रेगुलर खाना खाएं। थके होने पर आराम करें और भारी थकान से बचें। स्ट्रेस के लक्षणों पर ध्यान दें। सोने से पहले थोड़ी देर टहलने से नींद में मदद मिलती है। रात को सोने का एक रूटीन रखें।

वृषभ राशि के गुण- ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com