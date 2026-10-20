आज का वृषभ राशिफल (21 अक्टूबर): आज पैसा कमाने का मौका मिले तो इस चीज पर दें ध्यान
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 21 October 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Taurus Horoscope Today 21 October 2026 Aaj ka Vrishabh Rashifal, आज का वृषभ राशिफल : आज सीखने की बात को काम में उतारने पर ध्यान दें। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के नौवें भाव में रहेगा। किसी सलाह को सुनना उपयोगी होगा, पर उसे अपनी परिस्थिति से मिलाकर देखें। सुबह के शुरुआती हिस्से में चंद्रमा कुंभ राशि के दसवें भाव में आ जाएगा। इसके बाद काम, जवाबदेही और अधूरी जिम्मेदारियां प्रमुख रहेंगी। वरिष्ठों से संवाद का अवसर मिले तो तैयारी के साथ बात रखें, सम्मान मिलने की अपेक्षा में जरूरी प्रश्न न छोड़ें। वक्री शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में है। धैर्य से पूरे किए गए लक्ष्य और भरोसेमंद संपर्क उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त आमदनी को अभी निश्चित मानना ठीक नहीं होगा।
आज का वृषभ राशिफल (21 अक्टूबर): आज पैसा कमाने का मौका मिले तो इस चीज पर दें ध्यान
करियर राशिफल
काम की सूची में वह हिस्सा पहले लें जिसके पूरा होने पर किसी दूसरे का काम आगे बढ़ सके। नौकरी में हैं तो जिम्मेदारी और अधिकार की सीमा स्पष्ट पूछें। कारोबार बढ़ाने का विचार हो तो पहले मौजूदा व्यवस्था की क्षमता, कर्मचारी और नियमित लागत जांचें। गुरु कर्क राशि के तीसरे भाव में उच्च स्थिति में है। सीखने, अभ्यास और पहल के लिए यह उपयोगी संदर्भ है, लेकिन तैयारी की जगह भाग्य नहीं ले सकता। विद्यार्थियों को शुरुआत धीमी लगे तो पढ़ाई छोड़ने के बजाय छोटा अभ्यास चुनना चाहिए। लिखकर उत्तर देना या किसी विषय को अपने शब्दों में समझाना तैयारी का बेहतर आकलन करेगा। किसी मार्गदर्शक की प्रतिक्रिया लें, पर पूरे तरीके को बार बार बदलने से बचें। काम में प्रगति का प्रमाण सुरक्षित रखें, ताकि बातचीत केवल दावे पर निर्भर न रहे।
धन राशिफल
नए आय स्रोत का प्रस्ताव मिले तो उसमें लगने वाला समय भी लागत में जोड़ें। केवल संभावित कमाई देखकर मौजूदा काम की उपेक्षा करना उचित नहीं होगा। पुराने भुगतान की याद दिला सकते हैं, लेकिन रकम मिलने से पहले उसके भरोसे खर्च तय न करें। कारोबार में विस्तार चाहें तो पहले सीमित स्तर पर मांग परखें। घरेलू खरीद की सूची बनाकर आवश्यक और टाली जा सकने वाली चीजें अलग करें। किसी सदस्य की इच्छा पूरी करना अच्छा लग सकता है, फिर भी मासिक बजट की सीमा बताना जरूरी है। निवेश के मामले में उत्पाद की शर्तें और अपना जोखिम समझें। परिचित की सफलता आपके लिए समान परिणाम का आश्वासन नहीं है।
लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के दसवें भाव में और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में है। यह संयुक्त धुरी सार्वजनिक जिम्मेदारियों और निजी जीवन को पर्याप्त जगह देने का सवाल सामने रखती है। काम की व्यस्तता हो तो घर में अपनी उपलब्धता स्पष्ट बताएं। साथी की चुप्पी को संतोष या नाराजगी मानने के बजाय सीधे पूछना बेहतर होगा। बच्चों से जुड़ी कोई बात परेशान करे तो एक घटना से उनके व्यवहार का निष्कर्ष न निकालें। पहले उनकी बात सुनें और जरूरत के अनुसार नियम समझाएं। परिवार का कार्यक्रम बनाते समय हर सदस्य की सुविधा जानें। रिश्ते में सहयोग मांगना उचित है, लेकिन उसे बिना बातचीत अपनी ओर से तय जिम्मेदारी न बनाएं।
सेहत राशिफल
दिनचर्या को बहुत कठोर बनाने के बजाय निभाने योग्य रखें। काम के बीच भोजन टालना या देर तक एक ही मुद्रा में बैठना असुविधाजनक हो सकता है। अपनी सामान्य जरूरत के अनुसार पानी लें और हल्की गतिविधि के लिए जगह निकालें। शुक्र तुला राशि के छठे भाव में स्वराशि में वक्री है, इसलिए सुविधा और नियमित देखभाल से जुड़ी पुरानी आदतों की समीक्षा उपयोगी रहेगी। इसे स्वास्थ्य की निश्चित भविष्यवाणी न समझें। परिवार में किसी बच्चे की तबीयत को लेकर वास्तविक चिंता हो तो अनुमान लगाने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लें। दूसरों की दिनचर्या देखकर अपनी क्षमता से अधिक अभ्यास न करें।
शुभ अंक- ६
शुभ रंग- बहुरंगी
शुभ मुहूर्त- आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
क्या करें
एक अधूरा काम चुनकर उसका अगला कदम पूरा करें। पढ़ाई या कारोबार में मिली प्रतिक्रिया लिखें और उसी आधार पर छोटा सुधार करें। घर लौटने पर लंबित घरेलू जरूरत भी पूछ लें।
क्या न करें
वरिष्ठ की सामान्य सहमति को पदोन्नति या कारोबार की पक्की मंजूरी न समझें। बच्चे की तुलना किसी दूसरे से न करें और अतिरिक्त कमाई की उम्मीद में स्थायी खर्च बढ़ाने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र