आज का वृषभ राशिफल (21 अक्टूबर): आज पैसा कमाने का मौका मिले तो इस चीज पर दें ध्यान

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 21 October 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today 21 October 2026 Aaj ka Vrishabh Rashifal, आज का वृषभ राशिफल : आज सीखने की बात को काम में उतारने पर ध्यान दें। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के नौवें भाव में रहेगा। किसी सलाह को सुनना उपयोगी होगा, पर उसे अपनी परिस्थिति से मिलाकर देखें। सुबह के शुरुआती हिस्से में चंद्रमा कुंभ राशि के दसवें भाव में आ जाएगा। इसके बाद काम, जवाबदेही और अधूरी जिम्मेदारियां प्रमुख रहेंगी। वरिष्ठों से संवाद का अवसर मिले तो तैयारी के साथ बात रखें, सम्मान मिलने की अपेक्षा में जरूरी प्रश्न न छोड़ें। वक्री शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में है। धैर्य से पूरे किए गए लक्ष्य और भरोसेमंद संपर्क उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त आमदनी को अभी निश्चित मानना ठीक नहीं होगा।

धन राशिफल नए आय स्रोत का प्रस्ताव मिले तो उसमें लगने वाला समय भी लागत में जोड़ें। केवल संभावित कमाई देखकर मौजूदा काम की उपेक्षा करना उचित नहीं होगा। पुराने भुगतान की याद दिला सकते हैं, लेकिन रकम मिलने से पहले उसके भरोसे खर्च तय न करें। कारोबार में विस्तार चाहें तो पहले सीमित स्तर पर मांग परखें। घरेलू खरीद की सूची बनाकर आवश्यक और टाली जा सकने वाली चीजें अलग करें। किसी सदस्य की इच्छा पूरी करना अच्छा लग सकता है, फिर भी मासिक बजट की सीमा बताना जरूरी है। निवेश के मामले में उत्पाद की शर्तें और अपना जोखिम समझें। परिचित की सफलता आपके लिए समान परिणाम का आश्वासन नहीं है।

लव राशिफल राहु कुंभ राशि के दसवें भाव में और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में है। यह संयुक्त धुरी सार्वजनिक जिम्मेदारियों और निजी जीवन को पर्याप्त जगह देने का सवाल सामने रखती है। काम की व्यस्तता हो तो घर में अपनी उपलब्धता स्पष्ट बताएं। साथी की चुप्पी को संतोष या नाराजगी मानने के बजाय सीधे पूछना बेहतर होगा। बच्चों से जुड़ी कोई बात परेशान करे तो एक घटना से उनके व्यवहार का निष्कर्ष न निकालें। पहले उनकी बात सुनें और जरूरत के अनुसार नियम समझाएं। परिवार का कार्यक्रम बनाते समय हर सदस्य की सुविधा जानें। रिश्ते में सहयोग मांगना उचित है, लेकिन उसे बिना बातचीत अपनी ओर से तय जिम्मेदारी न बनाएं।

सेहत राशिफल दिनचर्या को बहुत कठोर बनाने के बजाय निभाने योग्य रखें। काम के बीच भोजन टालना या देर तक एक ही मुद्रा में बैठना असुविधाजनक हो सकता है। अपनी सामान्य जरूरत के अनुसार पानी लें और हल्की गतिविधि के लिए जगह निकालें। शुक्र तुला राशि के छठे भाव में स्वराशि में वक्री है, इसलिए सुविधा और नियमित देखभाल से जुड़ी पुरानी आदतों की समीक्षा उपयोगी रहेगी। इसे स्वास्थ्य की निश्चित भविष्यवाणी न समझें। परिवार में किसी बच्चे की तबीयत को लेकर वास्तविक चिंता हो तो अनुमान लगाने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लें। दूसरों की दिनचर्या देखकर अपनी क्षमता से अधिक अभ्यास न करें।

शुभ अंक- ६

शुभ रंग- बहुरंगी

शुभ मुहूर्त- आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।

क्या करें एक अधूरा काम चुनकर उसका अगला कदम पूरा करें। पढ़ाई या कारोबार में मिली प्रतिक्रिया लिखें और उसी आधार पर छोटा सुधार करें। घर लौटने पर लंबित घरेलू जरूरत भी पूछ लें।