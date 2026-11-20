वृषभ राशिफल (20 नवंबर 2026): राहु के कारण आज ऑफिस में अपना रोल छोटा लगेगा
Taurus Horoscope in hindi: सामाजिक सम्मान मिलने के योग हैं, जिससे अपनों के बीच प्रसन्नता बढ़ेगी। साथी के साथ कुछ समय केवल आप दोनों की बातचीत के लिए रखें।
किसी मित्र की अच्छी खबर आज दिन को खुश कर देगी। लोगों से मिलना होगा और लंबे समय से मन में रखी इच्छा पूरी होने का सुख मिलेगा। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा, जिससे दोस्तों के साथ संपर्क बढ़ेगा और मेलजोल में अपनापन रहेगा। किसी परिचित से बातचीत केवल हालचाल तक सीमित नहीं रहेगी, आपको अपने जुड़ाव की अहमियत भी महसूस होगी। बड़े भाई या बहन का सहयोग मिलने के योग हैं। सामाजिक मान बढ़ने की संभावना है और लोगों के बीच अपनी बात रखने में सहजता रहेगी। अच्छी कमाई के संकेत इस खुशी को और बल देंगे। दिन का बड़ा सुख यह होगा कि जिस बात का इंतजार था, वह अब जीवन में जगह लेगी।
वृषभ राशिफल करियर में आज क्या
काम को लेकर आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा रहेगी। कुंभ राशि के दसवें भाव में राहु करियर की भूख बढ़ाएगा और किसी नए काम में अचानक रुचि जगाएगा। दफ्तर की रोज की भूमिका आज छोटी लगने लगेगी, क्योंकि मन अपने लिए अधिक अवसर देखेगा। इसके साथ बेचैनी भी रहेगी। आज की चेतावनी यही है कि जल्दी आगे निकलने की चाह में क्षमता से अधिक काम अपने जिम्मे न लें। तुला राशि के छठे भाव में बुध कामकाजी बातचीत और पढ़ाई में बात समझने तथा समझाने की सुविधा देगा। सहयोगियों के साथ चर्चा के लिए दिन अनुकूल है। कारोबार में सौदे की बात आगे रखने का अवसर बन सकता है। विद्यार्थियों को किसी प्रश्न पर बातचीत करके अपनी समझ साफ करने में मदद मिलने के योग हैं।
वृषभ राशिफल धन में आज क्या
आज अच्छी कमाई के स्पष्ट संकेत हैं। लंबे समय से चाही किसी चीज के लिए आर्थिक गुंजाइश बनती दिखाई दे सकती है। आय का विषय चिंता से अधिक संतोष देगा, हालांकि रकम का अनुमान लगाना अभी उचित नहीं होगा। पैसा बचाने और उसे अवधि देकर रखने की ओर रुचि बढ़ेगी। सावधि जमा या म्यूचुअल फंड में रकम लगाने के योग हैं। दोनों विकल्पों का स्वभाव अलग होने से मन में चुनाव की चर्चा होगी। किसी मित्र की अच्छी खबर से अपनी आर्थिक योजना पर भी सोचने का अवसर मिलेगा। यह प्रेरणा का दिन है, दूसरे की कमाई को अपनी स्थिति का पैमाना बनाने का नहीं। निवेश के लिए अपनी जरूरत की रकम अलग रखकर ही आगे बढ़ें।
वृषभ राशिफल लवलाइफ में आज क्या
जीवनसाथी के साथ प्रेम भरा समय बीतेगा। रोज की व्यस्तता के बीच एक दूसरे की मौजूदगी अच्छी लगेगी और बातचीत में गर्मजोशी रहेगी। लंबे इंतजार के बाद मिली खुशी साझा करने का मन होगा। घर के वातावरण में आपके संतोष की झलक दिखाई देगी। बड़े भाई या बहन के सहयोग की संभावना रिश्तों के भरोसे को मजबूत करेगी। मित्रों से मेलजोल भी दिन का हिस्सा रहेगा और किसी की अच्छी खबर पर आप दिल से खुश होंगे।
वृषभ राशिफल हेल्थ में आज क्या
आज का भावनात्मक स्वर प्रसन्न रहेगा, लेकिन काम को लेकर भीतर जल्दी मची रहेगी। कई लोगों से संपर्क बनाए रखने में ध्यान लगातार एक विषय से दूसरे पर जाएगा। इससे दिन के अंत में मानसिक थकान महसूस होने की संभावना है। सेहत को लेकर किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। मुख्य बात अपनी ऊर्जा और व्यस्तता के बीच तालमेल की रहेगी। सामाजिक खुशी के साथ काम की बेचैनी भी चलती रहेगी, इसलिए मन पूरी तरह खाली देर से होगा। दिन के बीच थोड़ी देर शांत बैठने का समय रखें।
क्या करें
अपनी खुशी बड़े भाई या बहन के साथ साझा करें।
क्या न करें
किसी मित्र की निवेश पसंद देखकर तुरंत उसी में पैसा न लगाएं।
कल का राशिफल
कल आमदनी और खर्च में संतुलन रहने के संकेत हैं। प्रेम संबंध सहज होंगे। लंबी यात्रा टलने की संभावना है और विद्यार्थियों को साथी से पढ़ाई में मदद मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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