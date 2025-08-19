Taurus Horoscope Today 20 August 2025 Aaj ka Vrishabh rashi Rashifal Daily future predictions वृषभ राशिफल 20 अगस्त: आज धन रहेगा आपका साथी, यात्रा करते समय रहें सतर्क, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
वृषभ राशिफल 20 अगस्त: आज धन रहेगा आपका साथी, यात्रा करते समय रहें सतर्क

वृषभ राशिफल 20 अगस्त: आज धन रहेगा आपका साथी, यात्रा करते समय रहें सतर्क

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयTue, 19 Aug 2025 09:03 PM
वृषभ राशिफल 20 अगस्त: आज धन रहेगा आपका साथी, यात्रा करते समय रहें सतर्क

Taurus Horoscope Today 20 August 2025, आज वृषभ राशिफल: रिलेशनशिप के मामलों को संभालते समय शांत रहना चाहिए। वर्कप्लेस पर अपनी क्षमता साबित करने के लिए ज्यादा मौकों की खोज करें। वित्तीय मामलों में आपका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। आज आपको सेहत से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं।

वृषभ लव राशिफल- रोमांटिक रिश्ते में कुछ अप्रत्याशित चीजें घटित हो सकती हैं और आप अलग ढंग से काम करने के लिए भी आकर्षित होंगे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि सच्चा प्यार तभी होता है जब इसमें बलिदान होता है। आपका लवर आपको गिफ्ट देकर सरप्राइज कर सकता है। लेकिन पार्टनर पर नजर रखना भी अच्छा है, क्योंकि रिलेशनशिप में कमिटमेंट से जुड़े मामले हो सकते हैं। कुछ सिंगल महिलाओं को वर्कप्लेस पर या किसी इवेंट में भाग लेने के दौरान प्रपोजल मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:20 अगस्त का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

वृषभ करियर राशिफल- प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनर और फैशन डिजाइनर को बेहतर पैकेज के साथ नई नौकरी के प्रपोजल मिलेंगे। आप अप्रेजल या स्थिति में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं जो नई जिम्मेदारियां भी लाएगा। इन्हें पास करने के लिए आप नौकरी के लिए इंटरव्यू में भी शामिल हो सकते हैं। फर्नीचर, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने वाले व्यापारी आर्थिक दृष्टि से सफल रहेंगे। हायर स्टडीज के मौकों की खोज कर रहे छात्रों को दिन के पहले भाग में अच्छी खबर मिलेगी।

वृषभ आर्थिक राशिफल- धन आज आपका साथी रहेगा। आप सभी अटके हुए पुराने बिल चुकाने में सफल होंगे। प्रमोटरों से धन जुटाने की कोशिश कर रहे व्यवसायियों के लिए दूसरा भाग महत्वपूर्ण है। शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी। आप होटल रिजर्वेशन भी करा सकते हैं और विदेश में छुट्टियां भी बुक करेंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत देती है। आप किसी ऐसे भाई-बहन या फ्रेंड की भी मदद कर सकते हैं जिन्हें पैसों की तुरंत जरूरत हो सकती है।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 20 अगस्त: आज बड़े आर्थिक फैसलों से बचें, लाइफस्टाइल पर दें ध्यान

वृषभ सेहत राशिफल- सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं और महिलाओं को यात्रा के दौरान सतर्क रहने की जरूरत है। आपको चेस्ट या हर्ट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, जबकि बच्चों में ओरल हेल्थ प्रॉब्लम होंगी। हड्डियों से जुड़ी मुश्किलें भी हो सकती हैं, जबकि कुछ जातकों को सांस से जुड़ी परेशानियों के लिए डॉक्टर से सलाह लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। सुनिश्चित करें कि आप अच्छी डाइट लें। पोषक तत्वों, प्रोटीन और विटामिन की उचित मात्रा के साथ बैलेंस बनाए रखें।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक बैल

तत्व पृथ्वी

शरीर का भाग गर्दन एवं गला

राशि स्वामी शुक्र

शुभ दिन शुक्रवार

शुभ रंग गुलाबी

भाग्यशाली अंक 6

लकी स्टोन ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal
