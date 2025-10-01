वृषभ राशिफल 2 अक्टूबर: आज जल्दबाजी में लिए गए फैसले या बेकार की बहस से बचें

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today 2 October 2025, आज वृषभ राशिफल: आज वृषभ राशि वालों को आज स्थिर रूटीन और सावधानी से भरे ऑप्शन में ताकत पाएंगे। स्लो काम पर ध्यान दें, ईमानदार बातचीत करें और अचानक रिस्क से बचें। प्रैक्टिकल एक्शन फैमिली के लिए सुरक्षा बनाती हैं। बचत की रक्षा करें, मूड अच्छा करने वाली छोटी-छोटी सुख-सुविधाओं का आनंद लें और अब भी बुद्धिमानी से भरे फैसले लेने के लिए शांत रहें।

वृषभ लव राशिफल- वृषभ राशि वालों की लव लाइफ चुपचाप स्ट्रांग हो रही है। सिंगल लोग समान इंटरेस्ट के जरिए किसी से मिल सकते हैं। पार्टनर को स्थिर रूटीन और छोटे-छोटे सरप्राइज में आराम मिलता है जो यह दिखाते हैं कि आप उनकी केयर करते हैं। सही होने की जिद से बचें, फीलिंग्स को और ज्यादा सुनें। ईमानदारी और सौम्य तारीफ गर्मजोशी लाती है। फिर से जुड़ने के लिए एक शांत वॉक या मीनिंगफुल बातचीत की प्लानिंग बनाएं।

वृषभ करियर राशिफल- सावधानी से भरी प्लानिंग और लगातार कोशिश से वृषभ राशि वालों को करियर में लाभ होगा। उन टास्कों पर फोकस करें जिनमें सटीकता की जरूरत होती है और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करें। कलीग भरोसेमंद काम का सम्मान करेंगे, इसलिए जहां उपयोगी हो मदद का ऑफर दें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले या बेकार की बहस से बचें। अच्छी तरह से पूरा किया गया एक छोटा प्रोजेक्ट नई संभावनाएं खोल सकता है। एक प्रैक्टिकल स्किल सीखने पर विचार करें जो आपकी भूमिका को सपोर्ट करता हो।

वृषभ आर्थिक राशिफल- वृषभ राशि वालों अगर आप प्रैक्टिकल बने रहते हैं तो, आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर रहती है। मंथली खर्चों को रिव्यू करें, छोटी-छोटी बर्बादी में कमी करें और महत्वपूर्ण पेमेंट को प्राथमिकता दें। अगर आप कुछ महत्वपूर्ण खरीदने पर विचार कर रहे हैं, तो प्राइज की तुलना करें और कंफ्यूजन होने पर लेट करें। हर वीक बचत के लिए एक छोटी रकम अलग रखें। जोखिम से भरे निवेश से पहले सलाह लें और खर्च करने के सोशल प्रेशर से बचें। सिंपल आदतों और छोटी-छोटी कटौतियों पर नजर रखने से सिक्योरिटी बढ़ेगी।

वृषभ सेहत राशिफल- जब वृषभ राशि वालों आप संयमित रूटीन फॉलो करते हैं तो, सेहत में सुधार होता है। नींद को प्राथमिकता दें, नियमित रूप से पानी पिएं और काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें। चलने या स्ट्रेचिंग जैसे हल्की एक्सरसाइज से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दिमाग साफ होता है। जोड़ों पर दबाव डालने वाली भारी एक्टिविटी से बचें। स्ट्रेस को मैनेज करने और सिरदर्द को कम करने के लिए शांत सांस लेने की प्रैक्टिस करें। सब्जियों और अनाजों का संतुलित डाइट लें, थकान होने पर आराम करें और अगर कोई लक्षण बना रहता है तो डॉक्टर से मिलें।

वृषभ राशि के गुण- ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com