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वृषभ राशिफल 2 मई 2026 : वृषभ राशि वाले खर्चों पर रखें नियंत्रण, रूटीन से सुधरेगा दिन, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

May 01, 2026 08:23 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 2 May 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2 मई 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…

वृषभ राशिफल 2 मई 2026 : वृषभ राशि वाले खर्चों पर रखें नियंत्रण, रूटीन से सुधरेगा दिन, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 2 मई 2026, वृषभ राशिफल- अगर आज शरीर की सुनवाई नहीं की, तो दिन की शुरुआत ही भारी लग सकती है- जैसे पाचन में दिक्कत, शरीर में जकड़न, सुस्ती या धीमी शुरुआत। काम, घर की जिम्मेदारियां, छोटे-छोटे काम और कॉल्स फिर भी करने पड़ेंगे। लेकिन बिना शरीर को समझे सब कुछ धक्का देकर करने की कोशिश करेंगे, तो आसान काम भी भारी लग सकते हैं। इस समय ध्यान खाने, आराम और बॉडी रूटीन पर रहेगा। यही चीज आपको धीरे-धीरे सही रफ्तार में ला सकती है।

दिन की शुरुआत खाने, पानी और सही टाइमिंग से करें, फिर काम बढ़ाएं। अगर शरीर सुस्त लग रहा है, तो खुद से पूछें- आराम चाहिए, हल्की मूवमेंट या बस काम कम करना है? हर बार लो एनर्जी को आलस्य मत मान लें। एक सिंपल और स्थिर रूटीन आपको कंट्रोल का अहसास देगा। दिन तब बेहतर होगा जब देखभाल दिखावे की नहीं, बल्कि काम की होगी। छोटा बदलाव बड़ा असर देगा। खाना सिंपल रखें, काम की स्पीड स्थिर रखें और दबाव को अपनी सीमा तय न करने दें।

आगे पढ़ें वृषभ राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

वृषभ राशि का लव राशिफल

आज प्यार में चीजें आसान रह सकती हैं अगर माहौल शांत रहे। कोई भारी बातचीत जरूरी नहीं, लेकिन ज्यादा चुप रहना भी सामने वाले को कन्फ्यूज कर सकता है। अगर आपको आराम, स्पेस या धीमी रफ्तार चाहिए, तो प्यार से बता दें। इससे रिश्ता ज्यादा सुरक्षित लगेगा।

सिंगल लोग किसी शांत और भरोसेमंद इंसान की तरफ खिंच सकते हैं। कनेक्शन को धीरे-धीरे बढ़ने दें, सिर्फ आकर्षण के आधार पर फैसला न करें। रिलेशन में लोग एक साथ बैठकर खाना, छोटी वॉक या सिंपल बातचीत से ज्यादा करीब महसूस कर सकते हैं। अपनापन छोटे-छोटे ध्यान रखने से भी आता है। अगर कोई प्लान थकाने वाला लगे, तो अचानक कैंसल करने की बजाय कोई आसान विकल्प सुझाएं।

वृषभ राशि का करियर राशिफल

काम की शुरुआत धीमी हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे किया गया काम अच्छा रिजल्ट देगा। खुद को साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा काम मत उठाएं। एक काम चुनें और उसे सही तरीके से पूरा करें। जॉब करने वाले लोग पहले प्राथमिकता समझें, फिर एक्स्ट्रा काम लें।

बिजनेस करने वालों को डिलीवरी, सर्विस या क्लाइंट से किए वादे रियलिस्टिक रखने होंगे। वही टाइमलाइन दें जो सच में पूरी हो सके। स्टूडेंट्स एक टॉपिक अच्छे से पढ़ें, फिर आगे बढ़ें। धीरे काम करने से गलती कम होगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर फोकस कम लग रहा है, तो छोटा-छोटा स्टडी सेशन रखें और उसे पूरा करें। एक सिंपल चेकलिस्ट मदद कर सकती है। पहले जरूरी काम खत्म करें, बाकी बाद में रखें।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल

आज कम्फर्ट पर खर्च करने का मन कर सकता है—जैसे खाना, कपड़े, घर का सामान या छोटे-छोटे ट्रीट। थोड़ा खर्च ठीक है अगर वह काम का हो। लेकिन सिर्फ थकान या बोरियत में किया खर्च बजट बिगाड़ सकता है। खुद से पूछें- क्या ये चीज बाद में भी काम आएगी?

कम्फर्ट खर्च की एक लिमिट तय रखें। निवेश में धैर्य जरूरी है। सिर्फ इसलिए किसी सलाह को मत मानें क्योंकि वह सुरक्षित लग रही है। ट्रेडिंग सुस्ती या बेचैनी में न करें। अगर कोई आपसे पैसे की मदद मांगता है, तो पहले अपनी प्लानिंग देखें। अमाउंट तय करें और उससे ज्यादा न बढ़ाएं।

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वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल

गर्दन, गला, कंधे, पाचन या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। धीरे खाएं, बहुत भारी खाना न लें और पानी पास रखें। छोटे संकेतों को नजरअंदाज न करें, सिर्फ एक काम खत्म करने के लिए खुद को मत धकेलें।

गरम खाना, हल्की स्ट्रेचिंग और कम शोर-शराबा शरीर को आराम देगा। चिड़चिड़ेपन या बोरियत में खाना खाने से बचें। अगर शरीर भारी लग रहा है, तो एक बेवजह का काम कम कर दें। खुद को लो एनर्जी के लिए दोष न दें। सिंपल रूटीन ज्यादा काम करेगा। रात का खाना हल्का रखें और शाम को खुद को शांत होने का मौका दें। इससे नींद भी बेहतर होगी।

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वृषभ राशि वालों के लिए सलाह-

पहले समझें कि शरीर क्या मांग रहा है, फिर काम बढ़ाएं। कम्फर्ट तभी सही है जब वह संतुलन में हो।

लकी नंबर : 4

लकी कलर: क्रीम

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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