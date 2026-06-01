वृषभ राशिफल 2 जून 2026: आज मिलेगी करियर में नई उपलब्धि, धन लाभ के भी बन रहे योग
Taurus Today Horoscope 2 June 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2 जून 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…
Today Taurus horoscope in hindi, आज का वृषभ राशिफल 2 जून 2026: वृषभ राशि के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपके आसपास सकारात्मक वातावरण रहेगा। आपके संबंधों में मजबूती आएगी। करीबी दोस्तों के सहयोग से व्यापार में तरक्की मिल सकती है। रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार होगा। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगी। समझदारी बढ़ेगी और आप आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। मानसिक रूप से स्थिति मजबूत होगी। करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी।
वृषभ स्वास्थ्य राशिफल-
वृषभ राशि के लग्न में सूर्य हैं और लग्नेश द्वितीय भाव में हैं। लग्न का सूर्य शारीरिक तापमान बढ़ा सकता है और द्वादश भाव का मंगल सिर में थोड़ी सी परेशानी या कुछ दिक्कत दे सकता है, जो कि दोनों की ही स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी। लेकिन लग्नेश की स्थिति मित्र क्षेत्रीय है और वे बुध व गुरु के साथ संयोग कर रहे हैं, तो ये सब संभाल लेंगे कोई बड़ी परेशानी होने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में चंद्रमा के अष्टम भाव में होने की वजह से छोटी-मोटी परेशानियां दिखेंगी, जिसको थोड़ा सा सावधानीपूर्वक लेकर के चलिएगा।
वृषभ लव राशिफल-
प्रेम की जब बात करेंगे तो बुध की बात करेंगे। बुध की स्थिति समीपता वाली है और वह शुक्र व गुरु के साथ संयोग कर रही है। इसका मतलब यह है कि आप कई विकल्पों के बारे में थोड़ा सोच कर कंफ्यूज (भ्रमित) हो सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। नए प्रेम के लिए बहुत सजगता से और बहुत अच्छे तरीके से सोच-विचार करके ही आगे बढ़िए।
वृषभ करियर राशिफल-
वृषभ राशि के लिए करियर के लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है। इस दिन आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। आपको कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे। नौकरी में परिवर्तन की प्लानिंग बना रहे हैं, तो यह दिन अनुकूल रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आपको क्रिएटिविटी अपने चरम पर रह सकती है।
वृषभ आर्थिक राशिफल-
वृषभ राशि वालों के लिए निवेश के लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आप अपने फंड को थोड़ा सा अलग-अलग ग्रुप में या अलग-अलग सेगमेंट (क्षेत्रों) में डालेंगे, तो आपके लिए अच्छा और लाभप्रद होगा। यह दिन आपके वित्तीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। निवेश के नए-नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। आय में वृद्धि के संकेत हैं। हालांकि नए निवेश में सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाएं और खर्चों पर नियंत्रण रखें।
कुल मिलाकर व्यावसायिक स्थिति आपकी बड़ी सुदृढ़ है और किसी तरीके की कोई परेशानी वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। सेहत में सुधार के संकेत हैं। नौकरी में बदलाव के लिए आज का अच्छा सफलताओं से भरा हो सकता है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
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