वृषभ राशिफल 19 सितंबर: आज नए निवेश को लेकर रहें सतर्क, प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today 19 September 2025, आज वृषभ राशिफल: आज वृषभ राशि वालों को अतीत के रोमांस से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए कदम उठाने चाहिए। चैलेंज के बाद भी आपको ऑफिस में अच्छी परफॉर्मेंस करने की जरूरत है। सेहत और धन दोनों में मुश्किलें हो सकती हैं।

वृषभ लव राशिफल- आज लव लाइफ में कोई बड़ी कहासुनी नहीं होनी चाहिए, इसे सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार में डिप्लोमेटिक और ईमानदार रहें। आज फैसला लेते समय लवर की राय पर विचार करना जरूरी है। रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए आपको लवर की उम्मीदों पर भी विचार करना चाहिए। माता-पिता की सहमति से कुछ रिलेशनशिप शादी में बदल जाएंगे। शादीशुदा महिलाएं भी फैमिली बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर सकती हैं। फंक्शन या पार्टी में शामिल होने वाली सिंगल महिलाएं किसी प्रपोजल की उम्मीद कर सकती हैं।

वृषभ करियर राशिफल- आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे। लेकिन आप कुछ महत्वपूर्ण टास्कों को डाइट डेडलाइन में निपटाने में सफल होंगे, लेकिन सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं होंगे। इससे आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आज क्लाइंट को इंप्रेस करेगी। आज आप जॉब इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हैं। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं उन्हें गुड न्यूज मिलेगी। सरकारी कर्मचारी आज स्थान परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स की नई पार्टनरों से मुलाकात हो सकती है और इससे उनकी प्रोफेशनल उम्मीदों को आर्थिक सपोर्ट मिलेगा।

वृषभ आर्थिक राशिफल- आज वृषभ राशि वालों के सामने छोटे-मोटे आर्थिक मामले आएंगे। पुराने निवेशों से रिटर्न उम्मीद के अनुरूप नहीं हो सकता है। दिन का दूसरा भाग दान में धन दान करने के लिए अच्छा है, जबकि कोई भाई-बहन भी आर्थिक मदद मांगेगा। आपको शेयर मार्केट समेत नए निवेश को लेकर सतर्क रहना चाहिए। आपको पेडिंग बिलों से जुड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ महिलाओं को मातृ संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिल सकता है।

वृषभ सेहत राशिफल- आपको अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहना चाहिए। जिन लोगों को कार्डियक संबंधी बीमारी का इतिहास रहा है, उन्हें दिन के पहले भाग में मुश्किलें हो सकती हैं। छोटी-मोटी चोट लगने से बड़े-बुजुर्ग परेशान हो सकते हैं और महिलाओं को भी आज भारी सामान उठाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ बच्चे विजन से जुड़ी परेशानियों की शिकायत कर सकते हैं। जिन लोगों को श्वसन संबंधी समस्याएं विकसित होंगी, उन्हें मेडिकल केयर की जरूरत होगी। आपको वाहन चलाते समय सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए।

वृषभ राशि के गुण- ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com