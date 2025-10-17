वृषभ राशिफल 18 अक्टूबर: आज आपके पास आएगा पैसा, ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर

संक्षेप: Taurus Horoscope Today, Aaj ka Vrishabh Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today 18 October 2025, आज वृषभ राशिफल: आज वृषभ राशि वालों को अपने लवर पर प्यार लुटाते रहना चाहिए। आज काम की क्वालिटी से समझौता नहीं करें। आपको समझदारी भरे निवेशों को भी महत्व देना चाहिए। अपनी लाइफस्टाइल पर नजर रखें।

वृषभ लव राशिफल- रिलेशनशिप में छोटी-मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं। आपको ऐसे हालातों का सामना करना पड़ सकता है जहां लवर का आप पर से भरोसा उठ सकता है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस के लव अफेयर में हैं, वे इससे बाहर आना पसंद करेंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में नए हैं, तो आपको अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से जानने में समय लगेगा। अपने लव अफेयर में किसी तीसरे व्यक्ति को शामिल नहीं करने देना भी अच्छा रहेगा। शादीशुदा पुरुष जातक किसी पुराने लव अफेयर में लौट सकते हैं, जिसका उनके मैरिड लाइफ पर सीरियस प्रभाव पड़ सकता है।

वृषभ करियर राशिफल- ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। कोई कलीग आप पर अनियमितताओं और नेपोटिज्म का आरोप लगा सकता है और आपको इसका विरोध करना चाहिए। यह पॉलिटिशियन, ठेकेदारों, कंस्ट्रक्शन मैनेजरों, लॉबिस्टों, लीगल प्रोफेशनल या एकाउंटेंट के फील्ड में काम करने वालों में सबसे ज्यादा नजर आएगा। बिजनेसमैन नए पार्टनर से मिलेंगे और नई डील करेंगे जो कल लाभ कराएंगे। कुछ छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे, जबकि कुछ विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की उम्मीद कर रहे स्टूडेंट के लिए खुश होने का कारण होगा।

वृषभ आर्थिक राशिफल- धन का आगमन होगा और इससे आपको महत्वपूर्ण आर्थिक फैसला लेने में मदद मिलेगी। आप नई संपत्ति खरीदने के विचार पर आगे बढ़ सकते हैं। सट्टा व्यवसाय निवेश के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सफल होने के लिए आपको इसके बारे में सीखना होगा। बिजनेसमैन नए क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार करने के लिए अच्छी स्थिति में होंगे। आप दान भी कर सकते हैं, खासकर दिन के पहले भाग में।

वृषभ सेहत राशिफल- सेहत अच्छी रहेगी। दिन के पहले भाग में आपको सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अस्थमा से परेशान लोगों को धूल भरी बाहरी जगहों से बचना चाहिए। स्पोर्ट्सपर्सन और एथलीट को खेलते समय चोट लग सकती है। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग या माइग्रेन की परेशानी हो सकती है, जिससे उनकी डेली लाइफ प्रभावित हो सकती है। बच्चों को मुंह से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपको जंक फ़ूड की जगह प्रोटीन और विटामिन से भरपूर हेल्दी खाने का भी ध्यान रखना चाहिए।

वृषभ राशि के गुण- ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com