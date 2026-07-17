वृषभ राशिफल 18 जुलाई 2026: वृषभ राशि वालों के आज बनेंगे कई जरूरी काम, लेकिन खरीदारी में न करें जल्दबाजी
Taurus Horoscope: वृषभ राशि वालों के लिए दिन सामान्य से अच्छा रह सकता है। घर-परिवार के काम पूरे होने के साथ अपनों का सहयोग मिलेगा। करियर में धीरे-धीरे काम की रफ्तार बढ़ेगी और छात्रों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा। हालांकि पैसों के मामले में समझदारी से खर्च करना बेहतर रहेगा।
Taurus Horoscope Today 18 July 2026, आज का वृषभ राशिफल: सुबह की शुरुआत घर-परिवार के कामों से हो सकती है। किसी जरूरी काम में आपका हाथ लग सकता है या घर के लिए कुछ खरीदने की बात बन सकती है। अगर काफी समय से कोई छोटा बदलाव करना चाह रहे थे, तो आज उस पर बात आगे बढ़ सकती है। बड़े-बुजुर्गों से सलाह मिलेगी और उसका फायदा भी होगा। दोपहर के बाद माहौल बदलता नजर आएगा। मन हल्का रहेगा और अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। किसी दोस्त का फोन आ सकता है या अचानक मिलने का प्लान बन सकता है। दिन अच्छा रहेगा, लेकिन खर्च करते समय हाथ थोड़ा संभालकर रखें। कई बार मन पसंद की चीज देखकर तुरंत खरीदने का मन करता है, लेकिन आज ऐसा करने से बचना बेहतर रहेगा। जरूरत और शौक में फर्क समझेंगे, तो जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा।
वृषभ राशि का लव राशिफल
रिश्तों में आज अपनापन बना रहेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से साथी से ठीक से बात नहीं हो पाई थी, तो आज वह कमी पूरी हो सकती है। छोटी-छोटी बातें भी रिश्ते को बेहतर बना देंगी। शादीशुदा लोगों को घर से जुड़ा कोई फैसला मिलकर लेना पड़ सकता है। शाम का समय साथ बिताने के लिए अच्छा रहेगा। कहीं घूमने या बाहर चाय-कॉफी पीने का प्लान भी बन सकता है। जो लोग अभी सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से जान-पहचान हो सकती है। हालांकि पहली मुलाकात में ही ज्यादा उम्मीदें रखना ठीक नहीं होगा। धीरे-धीरे आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।
वृषभ राशि का करियर राशिफल
ऑफिस का काम सुबह थोड़ा धीमा चल सकता है, लेकिन दोपहर के बाद रफ्तार आ जाएगी। नौकरी करने वालों को अपनी जिम्मेदारियां समय पर पूरी करनी होंगी। साथ काम करने वालों से बेवजह बहस करने से बचें। कारोबार करने वाले लोग किसी भी नई डील या खरीदारी में जल्दबाजी न करें। पहले पूरी जानकारी लें, फिर फैसला करें। छात्रों के लिए दिन अच्छा है। पढ़ाई में मन लगेगा और जिस विषय में परेशानी आ रही थी, उसे समझने में आसानी होगी। अगर किसी परीक्षा की तैयारी चल रही है, तो आज किया गया अभ्यास आगे फायदा देगा।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल
आज घर की जरूरतों पर खर्च हो सकता है। खरीदारी करने जाएं, तो पहले जरूरी सामान लें। सिर्फ मन करने पर पैसा खर्च करना ठीक नहीं रहेगा। कमाई की स्थिति सामान्य रहेगी। अगर किसी बड़ी खरीदारी का प्लान बना रहे हैं, तो एक-दो दिन रुककर फैसला लेना बेहतर रहेगा। पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचेंगे, तो फायदा रहेगा।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी। खानपान का ध्यान रखें। बाहर का तला-भुना खाना कम खाएं। दिनभर पानी पीते रहें। अगर लगातार बैठे रहकर काम करते हैं, तो बीच-बीच में थोड़ा टहल लें। इससे शरीर में आलस नहीं आएगा। रात को समय पर सोने की कोशिश करें, ताकि अगले दिन भी तरोताजा महसूस करें।
आज की सलाह: जरूरत के हिसाब से खर्च करें। छोटी-सी बचत भी आगे चलकर काम आती है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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