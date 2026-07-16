वृषभ राशिफल 17 जुलाई 2026: सुबह से बनेंगे धन लाभ के योग, शाम तक मिल सकती है अच्छी खबर
वृषभ राशिफल 17 जुलाई 2026: आज का दिन मानसिक शांति और पारिवारिक सुख लेकर आ सकता है। घर-परिवार से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। करियर में स्थिरता बनी रहेगी और रुके हुए काम पूरे करने का मौका मिल सकता है।
Taurus Horoscope Today 17 July 2026, वृषभ राशिफल: मन की उलझनें धीरे धीरे हल्की होती दिखेंगी और दिन आपको ज्यादा स्थिर महसूस करा सकता है। चंद्रमा घर, सुविधा, मन की शांति और अपने करीबियों पर ध्यान ला रहा है, इसलिए आज बाहर की भागदौड़ से ज्यादा घर और निजी जीवन अहम लग सकते हैं। परिवार के साथ बैठकर कोई जरूरी बात सुलझाने का समय अच्छा है। अगर कुछ दिनों से तनाव, दबाव या अनकही चिंता चल रही थी, तो अब उसका व्यावहारिक हल सोच पाएंगे। सूर्य के नए असर से छोटी यात्राएं, बातचीत और जरूरी संपर्क बढ़ेंगे, इसलिए फोन, संदेश या मुलाकातों के जरिए कुछ काम आगे बढ़ सकते हैं। मंगल आपकी राशि में होने से ऊर्जा तो देगा, पर कभी कभी प्रतिक्रिया तेज भी कर सकता है। इसलिए हर बात का जवाब तुरंत देने की जरूरत नहीं है। वाहन, घर की चीज, सुविधा या सजावट से जुड़ी खरीद का विचार बन सकता है। माता या परिवार के किसी बड़े की सलाह उपयोगी रहेगी। दिन कुल मिलाकर राहत देने वाला है, बशर्ते आप अपने मूड को संतुलित रखें।
वृषभ राशि का लव राशिफल
करीबी रिश्तों में सुकून और अपनापन महसूस होगा। अगर पिछले दिनों बातों में खिंचाव रहा है, तो आज उसे सामान्य बनाने का अच्छा मौका है। साथी के साथ घर, भविष्य की सुविधा, खर्च या परिवार से जुड़े मुद्दों पर शांत ढंग से चर्चा हो सकती है। अविवाहित लोगों के लिए किसी परिचित के साथ सहज बातचीत थोड़ा खास अहसास दे सकती है, लेकिन जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। माता या परिवार की महिला सदस्य से सहयोग मिलेगा। दोस्तों के साथ भी समय अच्छा बीत सकता है। बस गुस्से में कही छोटी बात का असर लंबा हो सकता है, इसलिए नरमी बनाए रखें।
वृषभ राशि का करियर राशिफल
काम के मोर्चे पर गति मध्यम रहेगी, पर स्थिरता अच्छी होगी। आप अपने तरीके से काम करना चाहेंगे और इसमें दम भी रहेगा। जो लोग घर से काम कर रहे हैं या जिनका काम संपत्ति, सुविधा, डिजाइन, भोजन, सेवा या जनसंपर्क से जुड़ा है, वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। मंगल आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, इसलिए किसी लंबित काम को पकड़कर पूरा करने का साहस मिलेगा। फिर भी बुध वक्री होने से पैसों, दस्तावेजों या बोलचाल में स्पष्टता जरूरी है। विद्यार्थी घर के शांत माहौल में अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। रटने के बजाय समझकर पढ़ना ज्यादा काम देगा। ऑफिस में वरिष्ठ से सीधी बहस करने के बजाय तथ्य और समय पर काम आपकी ताकत बनेगा।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल
वित्तीय मामले संभालने का यह अच्छा दिन है। बचत बढ़ाने की सोच मजबूत हो सकती है और परिवार से धन संबंधी कोई उपयोगी सलाह मिल सकती है। छोटे छोटे खर्च जोड़कर बड़ा असर डालते हैं, इसलिए बजट लिखकर चलना फायदेमंद रहेगा। घर, वाहन या सुविधा से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। अगर माता पिता की ओर से कोई सहयोग मिलता है, तो उसे समझदारी से उपयोग करें। निवेश में बहुत तेजी दिखाने के बजाय सुरक्षित विकल्पों पर ध्यान देना बेहतर रहेगा।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
तनाव कम होने से शरीर भी हल्का लगेगा। फिर भी काम और आराम के बीच संतुलन जरूरी है। अधिक बैठने से सुस्ती या भारीपन आ सकता है। हल्की स्ट्रेचिंग, घर के बाहर थोड़ी वॉक और पर्याप्त पानी मदद करेंगे। मसालेदार या बहुत भारी भोजन कम लें। मन को स्थिर रखने के लिए थोड़ा शांत समय, संगीत या परिवार के साथ सहज बातचीत अच्छा असर दे सकती है।
आज की सलाह: घर की शांति बचाकर रखें, उसी से दिन के बाकी फैसले आसान होंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र