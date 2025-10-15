Hindustan Hindi News
Taurus Horoscope Today 16 October 2025 aaj ka vrishabh rashi rashifal daily future predictions

वृषभ राशिफल 16 अक्टूबर: आज आपके पास आएगी समृद्धि, लवर के साथ किसी बहस में नहीं पड़ें

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Wed, 15 Oct 2025 08:41 PM
वृषभ राशिफल 16 अक्टूबर: आज आपके पास आएगी समृद्धि, लवर के साथ किसी बहस में नहीं पड़ें

Taurus Horoscope Today 16 October 2025, आज वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वालों को आज अपने लवर को लेकर सेंसटिव रहना चाहिए और वर्कप्लेस पर अपनी क्षमता साबित करें। पैसों का मैनेजमेंट समझदारी से करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं।

वृषभ लव राशिफल- आपके लव अफेयर को ध्यान देने की जरूरत है। छोटी-मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं जिन्हें तुरंत सुलझाना जरूरी है। आपका लवर अडियल या जिद्दी हो सकता है और इससे आपके डेली प्लान को गड़बड़ा सकता है। आपके लवर को आपसे समय बिताने की जरूरत है। आज किसी बहस में नहीं पड़ें और अगर आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर को अपने माता-पिता से मिलवा सकते हैं। अविवाहित पुरुषों को भी कोई नया दिलचस्प पार्टनर मिल सकता है।

वृषभ करियर राशिफल- काम को लेकर आपका कमिटमेंट पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। टीम मीटिंग में नए आइडिया शेयर करें और आपके विचारों को लोग अपनाएंगे। नए काम करना भी जरूरी है जिससे करियर में ग्रोथ होगी। ऑफिस पॉलिटिक्स से कोई लाभ नहीं होगा और प्रोफेशनल साजिशों से भी बचें। सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर की उम्मीद हो सकती है, जबकि लीगल, न्यायपालिका और सेल्स से जुड़े लोगों पर नैतिकता से समझौता करने का प्रेशर रह सकता है। व्यवसायी आज किसी प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट या कॉन्सैप्ट को शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं।

वृषभ आर्थिक राशिफल- आजऔर इससे आपको नई संपत्ति खरीदने में भी मदद मिलेगी। आप शेयर मार्केट में निवेश करने पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। महिलाएं किसी फ्रेंड या रिश्तेदार के साथ आर्थिक मामला सुलझाने में सफल होंगी। किसी सट्टा व्यवसाय में निवेश करने से पहले मार्केट रिसर्च कर लें क्योंकि आपको आंख मूंदकर निवेश करने और पैसा गंवाने की जरूरत नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स को विदेश से धन मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा और आप नए वेंचर्स शुरू करने या मौजूदा व्यवसायों को नए मार्केट में विस्तारित करने पर भी विचार कर सकते हैं।

वृषभ सेहत राशिफल- दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज या योग से करनी चाहिए। आप सुबह-सुबह किसी पेड़ के नीचे कुछ देर आराम से बैठ सकते हैं, जिससे आपकी सोच रिफ्रेश हो जाएगी। ऑफिस और घर पर तनाव से बचें। आज वायरल फीवर, गले में खराश और पाचन से जुड़ी परेशानियां आम रहेंगी। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या कार्डियक से जुड़ी परेशानी हैं, उन्हें भी दिन के दूसरे भाग में सतर्क रहना चाहिए।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

