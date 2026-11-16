आज का वृषभ राशिफल 16 नवंबर 2026: राहु करियर को लेकर भूख और बेचैनी जगाएगा
वृषभ राशिफल : सीखने में लगाया समय संतोष देगा। करियर की नई रुचि पर फैसला करने से पहले उसे समझने का अवसर दें।
सीखने या किसी अनुभवी व्यक्ति की राय लेने का फैसला आज आपके पक्ष में रहेगा। दिन अनुकूल है और आमदनी उम्मीद से अधिक होने के योग हैं। भाग्य का साथ मिलने से अपने प्रयासों पर भरोसा रहेगा। किसी बुजुर्ग से बातचीत मन को दिशा देगी। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के नौवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई के लिए अच्छा मन बनेगा और किसी मार्गदर्शक या यात्रा का विषय सामने रहेगा। अच्छे संकेतों के बीच भीतर की बेचैनी बनी रहेगी। उपलब्ध बातों से संतोष मिलेगा, फिर भी मन अगली संभावना की ओर जाएगा। संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिलने के योग हैं। परिवार में उस विषय पर चर्चा होगी और अपने लोगों के लिए गर्व महसूस होगा।
वृषभ करियर राशिफल कैसा है
काम में आगे बढ़ने की इच्छा तेज रहेगी। कुंभ राशि के दसवें भाव में राहु करियर को लेकर भूख और बेचैनी जगाएगा। किसी नए काम या पेशेवर दिशा में अचानक रुचि होगी। मौजूदा भूमिका के साथ आगे की स्थिति भी सोच में रहेगी। आज अपने काम की उपयोगिता और पहचान का सवाल महत्वपूर्ण लगेगा। सूर्य दिन के दौरान तुला राशि के छठे भाव की नीच स्थिति से वृश्चिक राशि के सातवें भाव में जाएगा। इससे काम की जिम्मेदारी और साझेदारी, दोनों में अधिकार तथा आत्मसम्मान की बात केंद्र में आएगी। वरिष्ठों से बातचीत का असर मन पर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। पढ़ने की इच्छा होगी और किसी अनुभवी व्यक्ति का समझाया हुआ विषय साफ होगा।
वृषभ धन राशिफल कैसा है
आज आमदनी अपेक्षा से ऊपर रहने की संभावना है। आर्थिक उम्मीद के लिहाज से दिन अच्छा है और अपने प्रयासों का महत्व महसूस होगा। धन की स्थिति को लेकर मन में उत्साह रहेगा। भाग्य का साथ मिलने का भाव आर्थिक बातचीत में भी आत्मविश्वास देगा। फिर भी संकेत किसी खास स्रोत या तय रकम का नाम नहीं लेते। इसलिए लाभ की उम्मीद को उसी सीमा में समझना उचित होगा। संतान से जुड़ी उपलब्धि परिवार के संतोष को बढ़ाएगी, लेकिन उसे धन मिलने का संकेत न मानें। आज आर्थिक पक्ष की खास बात बेहतर प्राप्ति की संभावना है। संभावित आमदनी के भरोसे पहले से बड़ा खर्च तय न करें।
वृषभ लव राशिफल कैसा है
जीवनसाथी से संबंध में खिंचाव की संभावना है। बातचीत का स्वर बिगड़ने पर आज की नाराजगी आगे भी याद रहेगी। आत्मसम्मान का सवाल दोनों की बात में जगह लेगा और अपनी बात मनवाने की इच्छा बढ़ेगी। साफ चेतावनी है कि नाराजगी में ऐसी बात न कहें जो रिश्ते में लंबे समय की कड़वाहट छोड़ दे। संतान से सुखद खबर मिलने के योग हैं। उसे सम्मान या किसी उपलब्धि की पहचान मिलने की संभावना भी है, जिससे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं। घर में गर्व का पल आएगा और बच्चे की मेहनत पर बातचीत होगी। साथी से असहमति के बीच भी परिवार की इस खुशी का महत्व बना रहेगा। बातचीत में जवाब देने से पहले सामने वाले की बात पूरी सुनें।
वृषभ हेल्थ राशिफल कैसा है
स्वास्थ्य सामान्य रहने के संकेत हैं, लेकिन मन बेचैन रहेगा। दिन अच्छा होने पर भी भीतर अगली बात की उत्सुकता बनी रहेगी। काम की पहचान और घर की बातचीत, दोनों का असर विचारों में रहेगा। पढ़ाई या किसी अनुभवी व्यक्ति से हुई चर्चा मन को एक दिशा देगी। बेचैनी का अर्थ अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। आज शरीर की सामान्य स्थिति और मन की हलचल अलग अनुभव होंगे। काम खत्म होने के बाद भी विचार उसी विषय पर लौटेंगे। अपने दिन में थोड़ी देर शांत बैठने की जगह रखें।
क्या करें
जिस विषय पर मार्गदर्शन चाहिए, उसका सवाल स्पष्ट करके किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करें।
क्या न करें
जीवनसाथी की नाराजगी के जवाब में पुरानी शिकायतें न खोलें।
कल का राशिफल
कल बच्चों का सहयोग मन में खुशी भरेगा। पढ़ाई संतोषजनक रहेगी और जीवनसाथी के प्रति स्नेह बढ़ेगा। प्रेम के लिए भाग्यशाली दिन रहेगा। नया कारोबार शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र