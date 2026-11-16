आज का वृषभ राशिफल 16 नवंबर 2026: राहु करियर को लेकर भूख और बेचैनी जगाएगा

वृषभ राशिफल : सीखने में लगाया समय संतोष देगा। करियर की नई रुचि पर फैसला करने से पहले उसे समझने का अवसर दें।

सीखने या किसी अनुभवी व्यक्ति की राय लेने का फैसला आज आपके पक्ष में रहेगा। दिन अनुकूल है और आमदनी उम्मीद से अधिक होने के योग हैं। भाग्य का साथ मिलने से अपने प्रयासों पर भरोसा रहेगा। किसी बुजुर्ग से बातचीत मन को दिशा देगी। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के नौवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई के लिए अच्छा मन बनेगा और किसी मार्गदर्शक या यात्रा का विषय सामने रहेगा। अच्छे संकेतों के बीच भीतर की बेचैनी बनी रहेगी। उपलब्ध बातों से संतोष मिलेगा, फिर भी मन अगली संभावना की ओर जाएगा। संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिलने के योग हैं। परिवार में उस विषय पर चर्चा होगी और अपने लोगों के लिए गर्व महसूस होगा।

काम में आगे बढ़ने की इच्छा तेज रहेगी। कुंभ राशि के दसवें भाव में राहु करियर को लेकर भूख और बेचैनी जगाएगा। किसी नए काम या पेशेवर दिशा में अचानक रुचि होगी। मौजूदा भूमिका के साथ आगे की स्थिति भी सोच में रहेगी। आज अपने काम की उपयोगिता और पहचान का सवाल महत्वपूर्ण लगेगा। सूर्य दिन के दौरान तुला राशि के छठे भाव की नीच स्थिति से वृश्चिक राशि के सातवें भाव में जाएगा। इससे काम की जिम्मेदारी और साझेदारी, दोनों में अधिकार तथा आत्मसम्मान की बात केंद्र में आएगी। वरिष्ठों से बातचीत का असर मन पर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। पढ़ने की इच्छा होगी और किसी अनुभवी व्यक्ति का समझाया हुआ विषय साफ होगा।

वृषभ धन राशिफल कैसा है आज आमदनी अपेक्षा से ऊपर रहने की संभावना है। आर्थिक उम्मीद के लिहाज से दिन अच्छा है और अपने प्रयासों का महत्व महसूस होगा। धन की स्थिति को लेकर मन में उत्साह रहेगा। भाग्य का साथ मिलने का भाव आर्थिक बातचीत में भी आत्मविश्वास देगा। फिर भी संकेत किसी खास स्रोत या तय रकम का नाम नहीं लेते। इसलिए लाभ की उम्मीद को उसी सीमा में समझना उचित होगा। संतान से जुड़ी उपलब्धि परिवार के संतोष को बढ़ाएगी, लेकिन उसे धन मिलने का संकेत न मानें। आज आर्थिक पक्ष की खास बात बेहतर प्राप्ति की संभावना है। संभावित आमदनी के भरोसे पहले से बड़ा खर्च तय न करें।

वृषभ लव राशिफल कैसा है जीवनसाथी से संबंध में खिंचाव की संभावना है। बातचीत का स्वर बिगड़ने पर आज की नाराजगी आगे भी याद रहेगी। आत्मसम्मान का सवाल दोनों की बात में जगह लेगा और अपनी बात मनवाने की इच्छा बढ़ेगी। साफ चेतावनी है कि नाराजगी में ऐसी बात न कहें जो रिश्ते में लंबे समय की कड़वाहट छोड़ दे। संतान से सुखद खबर मिलने के योग हैं। उसे सम्मान या किसी उपलब्धि की पहचान मिलने की संभावना भी है, जिससे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं। घर में गर्व का पल आएगा और बच्चे की मेहनत पर बातचीत होगी। साथी से असहमति के बीच भी परिवार की इस खुशी का महत्व बना रहेगा। बातचीत में जवाब देने से पहले सामने वाले की बात पूरी सुनें।

वृषभ हेल्थ राशिफल कैसा है स्वास्थ्य सामान्य रहने के संकेत हैं, लेकिन मन बेचैन रहेगा। दिन अच्छा होने पर भी भीतर अगली बात की उत्सुकता बनी रहेगी। काम की पहचान और घर की बातचीत, दोनों का असर विचारों में रहेगा। पढ़ाई या किसी अनुभवी व्यक्ति से हुई चर्चा मन को एक दिशा देगी। बेचैनी का अर्थ अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। आज शरीर की सामान्य स्थिति और मन की हलचल अलग अनुभव होंगे। काम खत्म होने के बाद भी विचार उसी विषय पर लौटेंगे। अपने दिन में थोड़ी देर शांत बैठने की जगह रखें।

क्या करें जिस विषय पर मार्गदर्शन चाहिए, उसका सवाल स्पष्ट करके किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करें।

क्या न करें जीवनसाथी की नाराजगी के जवाब में पुरानी शिकायतें न खोलें।