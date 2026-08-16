वृषभ राशिफल 16 अगस्त 2026: किस्मत देगी साथ, काम के साथ रिश्तों में भी बढ़ेगी खुशियां
Taurus Horoscope Today 16 August 2026: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन रचनात्मकता, प्रेम और करियर के लिहाज से सकारात्मक रहेगा। सामाजिक कार्यक्रम या नए संपर्क से फायदा मिल सकता है। नौकरी, कारोबार, पढ़ाई और रचनात्मक काम में अच्छे अवसर मिलने के संकेत हैं।
Taurus Horoscope Today 16 August 2026: यह दिन आपको अंदर से हल्का, रचनात्मक और जुड़ाव भरा महसूस करा सकता है। चंद्रमा का प्रभाव मन को खुशी देने वाली चीजों, अपनों के साथ समय और निजी रुचियों की तरफ ले जाएगा। अगर पिछले कुछ दिनों से काम ही काम चल रहा था, तो अब थोड़ा आनंद भी शामिल होगा। किसी पारिवारिक समारोह, दोस्ताना मिलन या सामाजिक कार्यक्रम में जाने की संभावना है। वहां आपकी मौजूदगी नोटिस की जाएगी। शुक्र की अनुकूल स्थिति से व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी बात सहजता से सुनेंगे। जो लोग बच्चों, शिक्षण, कला, कंटेंट, डिजाइन, खेल या रचनात्मक काम से जुड़े हैं, उनके लिए दिन खास तौर पर उपयोगी रह सकता है। भीतर उत्साह रहेगा, फिर भी किसी जरूरी निर्णय में केवल मूड के भरोसे न चलें। राहु करियर क्षेत्र में सक्रिय होने से कुछ बातें अचानक तेज हो सकती हैं, इसलिए जो भी सार्वजनिक रूप से कहें, सोचकर कहें। लंबी दूरी की यात्रा या काम के विस्तार की सोच भी बन सकती है।
वृषभ राशि का लव राशिफल
मन के मामलों में गर्मजोशी और अपनापन बढ़ेगा। अगर किसी रिश्ते में ठंडापन था, तो बात आगे बढ़ाने के लिए यह अच्छा समय है। साथी के साथ हल्की बातचीत, साथ बैठकर भविष्य की छोटी योजनाएं बनाना या किसी पुराने मुद्दे को नरमी से सुलझाना फायदेमंद रहेगा। अविवाहित लोगों को किसी सामाजिक माहौल में दिलचस्प बातचीत मिल सकती है, लेकिन जल्द निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं। परिवार में बच्चों या छोटे सदस्यों से खुशी मिल सकती है। जो लोग अपने प्रियजनों से दूर हैं, वे कॉल या संदेश से भी अच्छा जुड़ाव महसूस करेंगे। भावनाएं साफ रखें, इशारों में बात करने से उलझन बढ़ सकती है।
वृषभ राशि का करियर राशिफल
पढ़ाई और काम दोनों में अच्छे संकेत हैं। छात्र जिस विषय पर मेहनत कर रहे हैं, उसमें समझ और याददाश्त का साथ मिलेगा। प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या कौशल आधारित काम में आत्मविश्वास बना रहेगा। नौकरीपेशा लोग जिम्मेदारियों को संतुलित ढंग से संभाल लेंगे। टीम में आपका भरोसेमंद रवैया काम आएगा। जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें नए संपर्क, पूछताछ, नए ऑर्डर या काम बढ़ाने के संकेत मिल सकते हैं। यात्रा की योजना भी बन सकती है, खासकर अगर उससे विस्तार या नए ग्राहक जुड़ते हों। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि एक साथ बहुत सारे काम हाथ में लेकर गुणवत्ता कम न होने दें। खेल या प्रतियोगी क्षेत्र के लोगों को सराहना, अच्छी प्रतिक्रिया या प्रदर्शन सुधारने का मौका मिलेगा।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर महसूस हो सकती है, खासकर जब खर्च पर आपका नियंत्रण बना रहे। मनोरंजन, बच्चों, शौक या यात्रा से जुड़े खर्च संभव हैं, पर वे योजना के साथ हों तो ठीक रहेंगे। करियर से जुड़े अवसर आगे चलकर आय बढ़ाने का आधार बन सकते हैं। फिर भी जोखिम भरे निवेश में केवल उत्साह के कारण कदम न बढ़ाएं। जो लोग फ्रीलांस या कमीशन आधारित काम करते हैं, उन्हें छोटी लेकिन उपयोगी आमदनी मिल सकती है। बचत को अलग रखते चलना समझदारी होगी।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत साथ देगी और मन में भी ताजगी रहेगी। फिर भी आनंद और व्यस्तता के बीच दिनचर्या बिगड़ने न दें। देर से खाना, मीठा ज्यादा लेना या आराम को टालना शाम तक सुस्ती दे सकता है। हल्की वॉक, थोड़ा खुला समय और स्क्रीन से दूरी आपको संतुलित रखेगी। अगर मन बहुत उत्तेजित हो जाए, तो किसी शांत काम में समय दें। इससे ऊर्जा सही दिशा में जाएगी।
आज की सलाह
खुशी के बीच भी समय, पैसा और वादों का हिसाब साफ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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